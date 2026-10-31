ATP Basilea: finale inattesa, Vacherot elimina Fritz, Lehecka annulla un match point a Struff.

Le semifinali degli Swiss Indoors di Basilea promuovono Valentin Vacherot e Jiri Lehecka, che domenica si contenderanno il titolo sul cemento indoor svizzero. Il monegasco si impone a sorpresa sulla testa di serie numero 6 Taylor Fritz con il punteggio di 7-6(5) 6-3 in un’ora e 27 minuti, mentre il ceco, ottavo favorito del tabellone, deve ricorrere al terzo set per piegare la resistenza di Jan-Lennard Struff, sconfitto 3-6 7-5 6-4 dopo due ore e due minuti.

V. Vacherot b. [6] T. Fritz 7-6(5) 6-3

Valentin Vacherot continua a sorprendere e conquista la finale di Basilea eliminando Taylor Fritz, al termine di una semifinale nella quale il monegasco dimostra maggiore lucidità nei momenti decisivi.

L’avvio è immediatamente movimentato: Vacherot strappa il servizio allo statunitense nel game inaugurale, ma Fritz reagisce prontamente e recupera il break nel quarto gioco, approfittando di una partenza complicata dell’avversario al servizio. Da quel momento sono soprattutto le battute a dettare il ritmo, anche se il monegasco si procura altre due opportunità di break sul 4-4, entrambe cancellate dall’americano.

Il primo parziale si decide così al tie-break, nel quale Fritz scappa sul 4-1 e conserva un vantaggio di 5-3, prima di subire la rimonta di Vacherot. Il monegasco infila quattro punti consecutivi e si aggiudica il gioco decisivo per 7-5, mettendo le mani su un set che sembrava poter sfuggire al suo controllo.

Nella seconda frazione Fritz ha subito l’occasione di cambiare l’inerzia dell’incontro, ma Vacherot annulla una palla break nel game d’apertura. Scampato il pericolo, il monegasco ritrova sicurezza nei propri turni di battuta e attende il momento favorevole per colpire. L’occasione arriva nell’ottavo gioco, quando si porta sullo 0-40 in risposta e concretizza la terza opportunità, salendo sul 5-3. Al momento di servire per il match non trema: vola sul 40-0 e, dopo aver mancato due match point, chiude alla terza occasione.

I numeri confermano una prestazione solida e intraprendente: 26 vincenti contro i 20 di Fritz, il 74% di prime palle in campo e un eccellente 10 su 11 nei punti giocati a rete. Vacherot commette anche 24 errori gratuiti, contro i 13 dell’avversario, ma riesce a compensare con una maggiore incisività nelle fasi cruciali dell’incontro.

[8] J. Lehecka b. J.-L. Struff 3-6 7-5 6-4

Jiri Lehecka si prende la finale al termine di una rimonta tutt’altro che semplice, salvando anche un match point contro un combattivo Jan-Lennard Struff. Il ceco deve inseguire a lungo, ma trova le risorse per ribaltare un incontro che sembrava indirizzato verso il tedesco.

L’inizio è tutto di Struff, che conquista immediatamente il break approfittando di un primo turno di servizio disastroso dell’avversario. Lehecka prova a rientrare e si procura una possibilità di controbreak nel sesto gioco, ma il tedesco resiste e mantiene il vantaggio. Sul 5-3 Struff torna ad aggredire in risposta e, dopo un game combattuto, strappa nuovamente la battuta al ceco, assicurandosi il primo set per 6-3.

La seconda frazione è molto più equilibrata. I due giocatori difendono i rispettivi turni di servizio, con Lehecka costretto ad annullare una palla break sul 2-3. Il momento più delicato arriva però sul 4-5, quando il ceco, al servizio per restare nel match, concede un match point a Struff. Lehecka riesce a cancellarlo, completa il recupero e tiene la battuta per il 5-5.

È la svolta dell’incontro. Nel game successivo il tedesco cede improvvisamente terreno, ritrovandosi sotto 0-40. Struff annulla la prima palla break, ma non la seconda: Lehecka passa a condurre 6-5 e completa l’opera con un turno di servizio a zero, conquistando il parziale per 7-5.

Sull’onda dell’entusiasmo, il ceco parte fortissimo anche nel set decisivo. Il break arriva subito, nel primo gioco, e gli permette di salire rapidamente sul 2-0. Struff non riesce più a costruirsi opportunità in risposta, mentre Lehecka protegge il vantaggio con autorità. Sul 5-4, chiamato a servire per la finale, chiude con un altro game a zero, completando la rimonta.

A fare la differenza è soprattutto il rendimento al servizio del ceco, autore di 22 ace contro i 10 del tedesco, con il 78% dei punti conquistati sulla prima e il 52% sulla seconda. Lehecka conclude inoltre con 39 vincenti e 28 errori gratuiti, contro un bilancio di 34 vincenti e altrettanti errori di Struff.

La finale metterà dunque di fronte Vacherot e Lehecka, 1 pari i precedenti, ma il ceco ha vinto l’ultimo poche settimane fa in semifinale a Tokyo. Le condizioni indoor piuttosto rapide, dovrebbero però favorire maggiormente il monegasco