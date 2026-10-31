ATP Vienna, Alcaraz: “Diventare n.1? Ecco il consiglio che darei a Zverev”

dal nostro inviato a Vienna

Dopo il bel match contro Paul, Alcaraz è passato come d’obbligo per i grandi campioni in sala stampa. Nessuno voleva perdersi le dichiarazioni dello spagnolo.

D: Sei arrivato in semifinale senza perdere un set, quali sono le tue sensazioni?

ALCARAZ: Sì, sono molto contento anche per il modo in cui sto giocando. Non vedo l’ora di scendere in campo domani per un’altra grande battaglia contro Medvedev. Lui sta giocando benissimo, viene dall’aver vinto un titolo (Almaty, ndr), cosa che dà sempre tanta confidenza. Ho visto il suo match oggi contro Mannarino che ha giocato molto bene e il fatto di essere sopravvissuto ad una battaglia come quella contro Norrie gli aggiungerà confidenza. Ha uno stile che rende difficile giocare contro di lui. Poi col fatto che le palline dopo un paio di game si sgonfiano rende ancora più difficile giocare un vincente e questo credo che sia un aspetto che lo favorisce (curiosamente invece Medvedev aveva affermato il contrario, ovvero che lui preferiva le condizioni di Vienna quando erano più veloci, come quando aveva vinto il torneo o era arrivato in finale con Sinner, nel 2022 e nel 2023, ndr). Sono preparato quindi a dover affrontare una battaglia sia sotto il profilo fisico che sotto il profilo mentale. Dovrò giocare scambi lunghi e trovare ogni tipo di soluzione ed eseguire il tutto perfettamente.

D: La tua abilità di giocare ogni colpo a volte ti rende complicato fare la scelta giusta? Inoltre pensi che la pazienza sia un aspetto che per te è un punto di forza o di debolezza?

ALCARAZ: a volte è difficile. Nel tennis devi prendere decisioni in meno di un secondo e a volte faccio fatica a prendere la decisione migliore in un certo momento. A volte mi viene naturale, a volte prendo la decisione peggiore. Ci sono volte in cui posso giocare 3/4 colpi diversi e magari scelgo quello peggiore, è una cosa su cui cerco di migliorare. Ho un piano in testa sui primi 3/4 colpi e poi decido anche sul momento. Rispetto alla pazienza sto migliorando, ma in passato non era il mio punto di forza.

D: Sascha (Zverev) da lunedì sarà ufficialmente numero 1 del mondo. Tu che ci sei già passato ci puoi dire quanto è complicato gestire questa situazione, di essere in cima?

ALCARAZ: per me è stato un sogno, anche perchè è successo quando ero teenager ed era successo quando allo stesso tempo avevo vinto il mio primo Grande Slam, quindi due cose incredibili contemporaneamente. In sè e per sè non è che per il fatto di essere diventato numero 1 ti senti il migliore di tutti, però è una sensazione speciale, è veramente una sensazione di avercela fatta. Poi però devo dire che nei mesi successivi dopo che ero diventato numero 1 ho fatto un po’ fatica, sia a gestire la situazione sia a trovare nuove motivazioni. Credo che questo sia parte del lavoro, stare con i piedi per terra e pensare ai tornei successivi.

D: Forse potresti giocare domenica contro Zverev? sarebbe speciale giocare contro il numero 1 per saggiare il tuo livello?

ALCARAZ: non voglio pensare troppo avanti, devo giocare domani contro Medvedev che gioca benissimo. Sascha dovrebbe vincere oggi e domani per arrivare in finale. Ci penseremo se succederà, troppe cose devono ancora accadere.

DOMANDA UBITENNIS: Innanzitutto, complimenti per la vittoria. Ho visto che oggi hai servito davvero molto bene, con oltre l’80% di prime in campo. Volevo chiederti se sia stata semplicemente una giornata particolarmente positiva al servizio oppure se, contro Tommy Paul, aveste deciso di privilegiare il più possibile la percentuale di prime, magari rinunciando a un po’ di velocità. Su una superficie indoor è una scelta tattica che fate prima della partita oppure è qualcosa che gestisci una volta in campo, seguendo anche il tuo istinto e le sensazioni del momento?

ALCARAZ: La verità è che oggi il servizio è stato una grandissima arma. Credo che il servizio stia assumendo un’importanza fondamentale nel tennis. Vediamo sempre più giocatori servire molto bene e continuare a migliorare questo fondamentale. È qualcosa su cui ho sempre lavorato in allenamento. Forse nelle ultime settimane ho dedicato ancora più attenzione al servizio, proprio per cercare di migliorarlo e riuscire ad avere giornate come quella di oggi. Ovviamente, contro un giocatore come Paul, so che è un ottimo ribattitore, capace di metterti molta pressione. Avere una percentuale così alta di prime in campo aiuta sempre, anche per acquisire fiducia negli scambi da fondo e per riuscire a iniziare il maggior numero possibile di punti attaccando già con il primo colpo dopo il servizio. Credo che sia proprio quello che è successo oggi. Il servizio mi ha salvato in tante situazioni complicate e, naturalmente, quando riesci a ottenere dei punti gratuiti è sempre qualcosa di positivo. Sono quindi molto contento e cercheremo di continuare su questa strada, perché credo che indoor il servizio diventi un’arma ancora più potente e fondamentale. Continueremo a lavorare per migliorarlo, ma giornate come quella di oggi, dal punto di vista del servizio, sono davvero importanti per acquisire fiducia.

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