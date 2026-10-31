ATP Vienna, Alcaraz vendica Indian Wells e centra la sua prima finale

dal nostro inviato a Vienna

[2] C. Alcaraz b. [3] D. Medvedev 6-4 7-6 (2)

Carlos Alcaraz era venuto a Vienna per accordare il violino alla perfezione e sembra che fino ad ora il piano stia funzionando. La sua campagna indoor europea è cominciata nel migliore dei modi, ed è continuata questo sabato con una bella vittoria contro Daniil Medvedev, forse il giocatore più in forma dell’ultimo periodo, che lo porta dritto in finale all’Erste Bank Open.

Tema tattico – la ricerca della rete e l’efficacia al servizio

Atmosfera delle grandi occasioni a Vienna, quadro di lusso in semifinale, con Alcaraz – Medvedev e Zverev – De Minaur, probabilmente il meglio che poteva offrire il torneo in questo momento. Daniil era chiamato a ritrovare il picco di forma che ha espresso a Indian Wells a marzo, forse il singolo miglior match del 2026 giocato dal russo. Unico precedente indoor era quello del 2023 alle ATP Finals.

Aspetto interessante da tenere d’occhio era quello relativo alla volontà di Medvedev di chiudere i punti a rete: nella sfida vinta dal russo a Indian Wells, il russo era andato a prendersi il punto in avanti ben 17 volte in due set.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Punti giocati a rete, IW 2026

Ulteriore tema era quello dell’incisività al servizio, con il russo che a Indian Wells in questo fondamentale aveva prevalso.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Incisività della prima di servizio, Indian Wells 2026

La somma di ace + errori in risposta di Alcaraz + situazioni di attacco generate è stata pari al 68,2%, in linea con la media del russo del 73%.

Primo set – Alcaraz cinico

Si parte con Alcaraz al servizio. Lo spagnolo parte bene ed è il primo a salire a palla break: Carlos chirurgico e paziente a sfruttare la prima occasione, tenendo bene in uno scambio prolungato da 14 colpi, il territorio teoricamente favorevole a Daniil. Fuga che rientra subito però, in quanto nel game seguente il russo è aggressivo e lo spagnolo sciagurato, con errori e scelte rivedibili. Scambio di break e fase di studio che continua, con entrambi i contendenti che riescono a penetrare la guardia dell’avversario.

Alcaraz però sembra averne di più, solo qualche pausa prolungata potrebbe davvero tradirlo. Infatti si arriva nel decimo gioco con Medvedev al servizio: il russo con un doppio fallo (seconda a 200 all’ora) concede set point ad Alcaraz: si gioca sulla seconda del russo che cerca il rovescio di Carlos, ma lo spagnolo non vuole regalare nulla e la risposta centrale e profonda sorprende Medvedev. Set Alcaraz.

Pressure: Applied ✅



Alcaraz takes the opening set 6-4 over Medvedev#ErsteBankOpen pic.twitter.com/25ayGmYp9x — Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2026

Primo parziale nel quale il russo ha cercato il più possibile di giocare con la prima di servizio, sacrificando anche un po’ di incisività sulla prima. Percentuale di prime palle per Medvedev che si attesta su un ottimo 72%, ma il vantaggio creato è stato molto minore del solito.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Incisività della prima di servizio di Medvedev, primo set.

Il russo non ha cercato soluzioni estreme al servizio: la somma di ace + errori in risposta di Alcaraz + situazioni di attacco generate è stata pari al 47,6%, contro una media del russo del 73%. Scelta comunque motivata dal fatto che Alcaraz in questo primo set ha banchettato sulla seconda di Daniil, lasciandogli le briciole: 13% di punti vinti sulla seconda.

Riassumendo: Medvedev ha cercato di coprirsi al servizio, con una prima non esasperata, per evitare di essere ucciso sulla seconda. Detta così allora si spiega meglio il doppio fallo che ha portato Alcaraz a set point, con Medvedev che aveva tirato la seconda a 200 e passa Km/h.

Infine sotto il profilo tattico della gestione degli scambi Medvedev ha cercato di ricalcare il match di Indian Wells, con diverse discese a rete, ma purtroppo per lui con minor successo.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Punti giocati a rete, Vienna 2026, primo set

Secondo set – Medvedev all’arma bianca

Si riprende con Alcaraz ancora a servire per primo. Lo spagnolo ha portato a casa una prima frazione nella quale ha giocato meglio i punti importanti, due palle break giocate, entrambe trasformate in break. Medvedev però non sembra risentirne e in avvio di parziale continua ad essere aggressivo, con una ricerca della rete costante.

Alcaraz dal canto suo si complica un po’ la vita nel quinto gioco con un paio di errori di dritto: arriva una palla break annullata con ace. Notiamo inoltre che la palla corta di Alcaraz oggi sembra stranamente mal incordata. Nelle varie occasioni in cui ha chiamato a rete Medvedev con questo colpo, il russo ha spesso potuto giocare facili approcci; buon per Carlos che oggi passanti e pallonetti funzionano molto bene invece. Daniil però è evidentemente convinto del proprio piano tattico, visto che anche nei punti importanti continua ad andare a prendersi il punto a rete. Nel sesto game lo spagnolo nha due palle break e in entrambi i casi il russo si gioca le proprie carte a rete: nella prima occasione il passante di Alcaraz non passa la rete, ma nel secondo caso Daniil pasticcia e affossa una facile volee. Break Alcaraz che adesso comincia a vedere il traguardo.

Ma come nel primo parziale la risposta di Medvedev è immediata, condita anche da uno scambio da applausi di 32 colpi nel quale il russo gioca anche alcuni pregevoli rovescio inside out, soluzioni accessibili solo a Daniil.

Insomma tutto da rifare per Alcaraz, che addirittura viene breakkato a zero.

Come nel primo parziale si arriva al decimo gioco con Alcaraz avanti 5-4 e Medvedev al servizio. Carlitos si fa aggressivo ed è anche un po’ fortunato con diversi colpi che atterranno sulla linea di fondo e va a due punti dal match. Medvedev però carica il servizio a pallettoni e ricuce lo strappo. 4 prime consecutive e stavolta si va sul 5-5. Ultimo momento di suspence prima del tiebreak, dove l’avvio è strano, primi 4 punti tutti contro il servizio. Ci vuole un ace di Alcaraz per mettere fine ad una situazione più comune nei tornei di quarta categoria che in quelli ATP. Poi però lo spagnolo si scalda, e con due belle soluzioni lungolinea di dritto e rovescio va a condurre sul 5-2. Il braccio dello spagnolo si scioglie dalla tensione e Alcaraz finisce per chiudere in bellezza con tanto di stop volley e servizio vincente.

Nel secondo set Medvedev ha cercato di fare il possibile, ma non è bastato. Daniil ha cercato di andare contro natura e di essere iper aggressivo e comunque la scelta stava quasi per pagare.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Distribuzione punti in attacco

Statistica resa possibile anche da un servizio tirato a tutta e molto più incisivo che nel primo parziale.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Incisività della prima di servizio di Medvedev, primo set.

Un Medvedev che nel secondo set è stato quindi molto aggressivo, con un servizio che ha spinto al massimo; una combinazione che gli ha permesso di scendere anche tanto a rete, motlo al di sopra degli standard del russo

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Punti giocati a rete, Vienna 2026, secondo set

Per Medvedev un totale di 20 discese a rete, non si può certe dire che Daniil non ci abbia provato, ma purtroppo per lui oggi Alcaraz ha trovato le migliori soluzioni nei punti importanti.

Per lo spagnolo prima finale a Vienna e striscia aperta nei 500 che continua. Per lui in finale De Minaur, o più verosimilmente Zverev. A fine match alcune domande a caldo per Carlos:

D: quanto sei contento di essere arrivato in finale?

Alcaraz: è speciale, è il motivo per cui lavoro tutti i giorni, per vivere questi momenti e cercare di arrivare in finale in tutti i tornei. sono contentissimo di darmi la possibilità di alzare un altro trofeo. Sono contentissimo della settimana e di essere qua a Vienna

D: Domani contro chi credo chi sarà la finale?

Alcaraz: un numero 1 contro un top ten, sarà un gran match. Hanno giocato tante volte contro, sarà un gran match. Credo che ha trovato tanta fiducia. D’altronde De Minaur però non muore mai, corre dappertutto ed è sempre difficile giocarci contro.