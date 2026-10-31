ATP Vienna: De Minaur indomabile mette fine alla corsa di Zverev

[5] A. De Minaur b. [1] A. Zverev 6-4 1-6 7-6 (4)

Grande prestazione di De Minaur, una delle migliori dell’anno per l’australiano. Alex porta a casa un match nel quale è stato il miglior giocatore per due set, tenuto a bada solo dal fuoco di sbarramento al servizio di Zverev. Per Alex finale con Alcaraz, contro il quale ha un bilancio di 0-6, ma in varie occasioni, come a Barcellona e a Rotterdam, è riuscito a mettere in difficoltà lo spagnolo.

Addirittura nel loro primo match in terra spagnola “Demon” De Minaur era arrivato a match point, salvato non si sa come dallo spagnolo che aveva dovuto tirare fuori una delle sue invenzioni per sopravvivere.

HOW?!



A miraculous match point save from @alcarazcarlos03 to *somehow* stay alive in Barcelona! pic.twitter.com/iCUko1zFm6 — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2022

Primo set – De Minaur dominante

Si comincia con Zverev al servizio, che apre le danze con un game vinto a zero. Sembra il preludio a una giornata tranquilla in ufficio per il tedesco, ma De Minaur non è assolutamente d’accordo. L’australiano trova incredibilmente le contromisure al servizio del tedesco e soprattutto riesce a leggere incredibilmente bene la prima di Sascha. E non è che Zverev stia tirando indietro il braccio anzi, le velocità sono come al solito di prim’ordine nel primo scorcio di set.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Velocità media al servizio

Il fatto è che Demon trova il modo di anticipare e tagliare splendidamente il campo sui servizi di Zverev, riuscendo ad impattare in maniera molto efficace. Situazione decisamente nuova per Zverev, la cui resa sulla prima palla è quasi 20 punti percentuali inferiore al solito.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Incisività della prima di servizio di Zverev, primo set.

La somma di ace + errori in risposta di Alcaraz + situazioni di attacco generate è stata pari al 54%, contro una media del tedesco del 72%. Si capisce quindi come mai i game di servizio per Zverev siano diventati col passare del set una via crucis. De Minaur non solo riesce a far partire lo scambio, ma poi è il solito muro e al servizio non va mai in affanno. Primo parziale che finisce 6-4 per l’australiano, risultato che va addirittura stretto a De Minaur che ha la bellezza di 8 palle break, mentre nei propri turni non concede nulla, Zverev riesce al massimo a mettere assieme due punti in un game di servizio dell’australiano.

First set 👉 Demon



De Minaur takes the opener against Zverev 6-4 in the Vienna semis! pic.twitter.com/eQiT1ZIuc8 — Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2026

Secondo set – De Minaur finisce la polvere magica

Zverev deve trovare in fretta il modo di scardinare il gioco dell’australiano che sta giocando la partita perfetta. Si riprende con Sascha al servizio che nelle situazioni di palleggio continua ad essere poco incisivo. Per certi versi sembra di rivivere la situazione di primo turno con Merida, con Zverev che non trova il modo di fare male al proprio avversario. Ci vuole allora una piccola mano di De Minaur per rimettere in piedi il match: nel secondo game De Minaur sbaglia un paio di dritti e arriva la prima palla break per Zverev: si gioca sulla seconda di De Minaur e nella situazione di palleggio Zverev spinge con giudizio portando all’errore al suo avversario, che per la prima volta nel match sbava qualcosa. Break Zverev, che a questo punto dovrebbe cercare la massima concentrazione per far male nei propri turni di servizio.

Sembra che l’incantesimo per De Minaur si sia rotto: Zverev spinge bene col rovescio e rimane molto più solido col dritto, altro break per il tedesco che vola sul 4-0. Un capovolgimento completo della situazione che solo 20 minuti prima sembrava impensabile. Bravo Zverev a crederci ma davvero occasione sprecata per De Minaur che doveva cercare a tutti i costi di tenere botta.

L’australiano prova a rimettersi in carreggiata, ma recuperare due break indoor contro Zverev è impresa per pochi. Altre tre palle break per Alex, cancellate però con coraggio da Sascha che attacca bene in uscita dal servizio. Set che prende la via della Germania, con Zverev che chiude con un enfatico 6-1.

Going the distance ✊



Zverev storms back to take the 2nd set 6-1 against De Minaur#ErsteBankOpen pic.twitter.com/a2rX6O3xOf — Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2026

Come si può vedere a partire dal secondo set le quotazioni (la performance) di De Minaur crollano mentre riprende quota Zverev con autorità

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Performance globale

Terzo set – De Minaur in crescendo

Dopo due set con un chiaro giocatore a prevalere in ogni parziale, si riparte per la terza e decisiva manche, che deciderà l’avversario di Alcaraz in finale. Per il bene della partita, De Minaur si riprende dopo lo sbandamento del secondo set. Alcuni sprazzi sono pregevoli, come certe difese e ripartenze chiuse con attacchi a rete in controtempo. A partire dal quarto game si rivede quel De Minaur che nel primo set ha martellato Zverev con l’insistenza di una mosca tze tze. Zverev però è bravo a trovare rifugio nella sua ancora di salvezza, la prima di servizio. Si rimane in parità ma la marea sembra essere cambiata, adesso è De Minaur a dare la sensazione di averne di più.

Si procede così seguendo i servizi, con De Minaur che ritrova grande qualità in risposta ma le botte di Zverev sono difficili da contenere. Quando abbiamo passato la boa di metà set, i punti conquistati in risposta da De Minaur sono 6, mentre quelli di Zverev 4 (spoiler, e rimmarranno tali). Un po’ poco perchè quelcuno possa avere velleità di break. Il vantaggio psicologico di De Minaur di servire per primo a fine set potrebbe allora diventare un fattore. anche considerando che Alex chiude il secondo set con una striscia di 12 punti consecutivi.

L’australiano tiene a zero gli ultimi 3 game di servizio, per Zverev ancor più imperativo trovare supporto nel servizio. Sul 6-5 De Minaur, il tedesco ha ha tre palle per andare al tie break, ma De Minaur si merita qua al 100% il soprannome di Demone e recupera per la parità. Alex si trova a due punti dal match, con Zverev che si prende anche una time violation. Parrebbe tutto scritto per la sorpresa finale ma alla fine il tedesco si salva, come sempre, grazie a San Servizio.

L’australiano ai punti avrebbe meritato il set e si presenta al tie break come favorito. Aggiungiamo che Zverev inizia con due seconde di servizio e allora non sorprende che il risultato dica subito 3-0 per l’australiano. Se Alex non si incarta da solo, difficile che la perda. Infatti, Alex a parte due doppi falli evitabili, è impeccabile. Zverev non riesce più a trovare il modo di vincere uno scambio e vive di solo servizio e quindi è giusto che alla fine sia De Minaur a incassare la vittoria. A fine match alcune dichiarazioni di De Minaur.

Le parole dei protagonisti

D: Un match incredibile, ci puoi dire le tue impressioni?

De Minaur: Sì, gran match, sia sotto il profilo fisico che sotto il profilo mentale. Sono arrivato con l’idea di andare avanti il più possibile e direi che ci sono riuscito. Domani in finale contro Carlos mi aspetto un’altra battaglia, non sarà facile. Sarà “l’ultimate challenge” (che lascia adito a dubbi su cosa volesse dire: Alex intendeva che era l’ultima partita del torneo, la sfida finale? O che lo attende la prova più difficile, contro Alcaraz? Zverev sarà il neo numero 1, ma lo status di Alcaraz, informale, rimane, ndr). Però considerando come sto giocando è giusto crederci, vi aspetto domani allora per la finale!

Riportiamo anche le dichiarazioni di Zverev, uscito sconfitto da questa sfida.

D: Nella semifinale di Vienna abbiamo visto due primi set molto diversi tra loro. Che cosa ha fatto la differenza nel terzo set?

Zverev: Credo di aver iniziato male, commettendo alcuni errori piuttosto semplici. Nel complesso penso comunque di aver disputato una partita discreta. Trovo che quest’anno sia particolarmente difficile giocare qui. Negli ultimi anni le condizioni erano fantastiche, mentre quest’anno sono davvero complicate. Le palline sono incredibilmente lente, il campo è incredibilmente lento e, soprattutto, il rimbalzo è molto, molto basso. Credo che la superficie sia molto simile a quella della Laver Cup, condizioni che secondo me si adattano particolarmente bene al gioco di Alex de Minaur. Detto questo, penso di aver giocato tutto sommato abbastanza bene. Non credo di aver fatto qualcosa di particolarmente sbagliato o di aver commesso errori clamorosi. Semplicemente, oggi lui ha giocato meglio di me.

D: Qui a Vienna hai conquistato il numero uno del mondo e vissuto momenti davvero speciali. Con quale slancio e con quali sensazioni ti presenti adesso al torneo di Parigi, nonostante la sconfitta di oggi?

Zverev: Il torneo comincia già domani, quindi non abbiamo molto tempo. Come ho già detto, dal punto di vista puramente tennistico credo di aver giocato meglio qui a Vienna rispetto a quanto avevo fatto a Shanghai e, più in generale, durante la tournée asiatica. Quindi, da questo punto di vista, le sensazioni sono positive.