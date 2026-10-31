Cinà a tutto campo: “A Sinner e Alcaraz ruberei…”

Ha diciannove anni ma un bagaglio d’esperienze che per molti coetanei resta solo un miraggio. Federico Cinà, fresco di ingresso tra i primi 150 giocatori del mondo e con in tasca il primo titolo Challenger della carriera, ha già preso assaggio del tennis che conta superando le qualificazioni e conquistando il tabellone principale sia al Roland Garros che allo US Open. Una bella ascesa che non gli fa perdere il contatto con la realtà, come ha raccontato di recente in un’intervista concessa ad Icon Magazine.

“Le Next Gen erano un obiettivo di inizio anno”

Nel mirino del giovane siciliano ci sono le Next Gen ATP Finals di dicembre, vetrina che in passato ha lanciato campioni del calibro di Sinner e Alcaraz. Un traguardo a cui Cinà tiene in modo particolare, anche per motivi logistici: “Erano un obiettivo di inizio anno, ancor più sapendo che si terranno a Reggio Calabria, vicinissimo a casa”. Le sue prestazioni non sono passate inosservate ai vertici federali, tanto che il presidente della FITP Angelo Binaghi lo ha definito senza mezzi termini il miglior Under 21 del nostro panorama. Un’investitura importante che però non spaventa il giovane tennista azzurro: “Fa tantissimo piacere. L’Italia del tennis sta vivendo un periodo incredibile: è in vetta con Sinner, ma ci sono tanti tennisti italiani anche nei primi 100. Mi inorgoglisce essere considerato in un certo senso tra i migliori. La pressione mi dà carica. Nei tornei e in allenamento mi confronto con altri italiani e questo aiuta a far salire il livello del movimento. Mi sono allenato spesso con Musetti, è capitato con Berrettini e Cobolli: così si impara tanto. È un fermento buono per i top e utile anche per i ragazzi dietro”.

Le prime volte Slam

L’annata che si sta concludendo ha regalato a Federico momenti indelebili. Se dopo il traguardo raggiunto a Parigi aveva festeggiato sui social ricordando come “la prima volta non si scorda mai”, il bis concesso sui campi in cemento di Flushing Meadows lo ha costretto a correggere il tiro con un sorriso: “È stato ugualmente bellissimo. Allora è meglio dire che le prime volte non si scordano mai. Per me è quasi tutto nuovo. È il primo anno che affronto tornei così importanti e che inizio ad avere qualche risultato. È stato pieno di emozioni e di prime volte, tutte speciali”. Dagli spogliatoi di Parigi e New York sono nati anche i suoi amuleti personali: le palline dei match di qualificazione decisivi, lasciate dagli organizzatori negli armadietti e ora custodite a casa tra i trofei più cari. Un percorso a tappe dove c’è posto anche per la moda e piccoli riti scaramantici legati al brand che lo veste: “Sì, adoro vestirmi bene. E anche in campo mi piace abbinare bene i colori. Sono sponsorizzato da Nike, che mi dà quattro completini diversi per collezione: poi sono io che decido quale mettere, ogni tanto cambio, in base a come mi sento. C’è anche qualcosa di scaramantico: ho perso per due volte al secondo turno delle qualificazioni agli US Open 2025 (le sue prime in uno Slam, ndr) e in Australia, e a Parigi ho cambiato mettendo sempre completini diversi. Ed è andata bene. L’ho rifatto agli US Open 2026 ed è andata bene”.

Sinner e Alcaraz come ispirazione

In un circuito iper-competitivo che richiede sacrifici e costanza quotidiana — sacrificando spesso il tempo da dedicare a famiglia ed affetti —, Cinà vive la racchetta come un sapiente equilibrio tra divertimento e rigore morale. Quando non si trova sul terreno di gioco, guarda con attenzione ai giganti del circuito per rubare segreti e dettagli tecnici: “A Sinner la mentalità. Ora sto provando a lavorare sulla continuità e lui in tal senso è una macchina. Tutto quello che fa, lo fa al 100% dell’attenzione. È sempre costante, non esce mai dalle partite. Di Alcaraz invece il suo talento, la creatività, quel suo modo di interpretare le partite. Fa cose che altri non riescono neanche a immaginare”. I suoi punti di riferimento assoluti restano Novak Djokovic nel tennis e Cristiano Ronaldo nello sport in generale, due icone capaci di superare il talento altrui attraverso la cultura del lavoro. “Djokovic è il mio preferito da sempre. Purtroppo non ho mai giocato contro di lui, come non ho mai giocato contro Sinner. Invece contro Alcaraz sì: è un ragazzo molto alla mano. Nole e CR7 sono due campioni che magari non hanno lo stesso talento di altri fuoriclasse ma compensano e addirittura prevalgono con il duro lavoro. Soprattutto CR7, che è veramente esemplare in tutto”. E se la stella portoghese segue una dieta ferrea, Cinà ammette di concedersi qualche strappo con l’autoironia tipica delle sue radici: “No, infatti provo a fare come loro ma con qualche sgarro in più. Ogni tanto qualche arancina me la concedo”.

Il ruolo chiave di papà-coach e gli obiettivi nel mirino

Un ruolo fondamentale nella maturazione di Federico lo gioca il padre, suo allenatore nel tour ed ex guida tecnica di Roberta Vinci. La gestione del doppio rapporto padre-figlio ed allenatore-atleta è una delle chiavi della stabilità del giovane azzurro: “Per fortuna non parliamo solo di tennis. Ovviamente quando siamo in campo è protagonista solo il tennis. Però fuori siamo bravi perché riusciamo ad allontanarci dal campo e pensiamo solo ad essere padre e figlio. Questo stacco è molto importante per me, perché parlare sempre di tennis sarebbe pesante”. È proprio il suo team a fare da pompiere quando l’impazienza di crescere rischia di prendere il sopravvento. Federico non nasconde l’ambizione di arrivare in alto, ma ha imparato la lezione dell’umiltà: “È stato un anno buono, soprattutto importante per la mia crescita. Fretta di crescere ancora? Sì, ma mio padre e i miei allenatori mi esortano a stare calmo e a lavorare: se farò le cose per bene i risultati arriveranno, ancora più grandi. Al 2027 chiedo più continuità nei risultati e di giocare sempre con la stessa energia. È molto difficile perché la stagione è molto lunga. Vorrei dare il massimo in ogni singola partita, senza avere troppi alti e bassi. Questo è il mio obiettivo più grande”.

Il sogno di agguantare la prima posizione mondiale rimane lì, sullo sfondo, come la più grande delle aspirazioni: “Per adesso è solo un grandissimo sogno”. Ma intanto, passo dopo passo, Federico ha già iniziato a dimostrare che nel tennis dei grandi ci può stare da protagonista.