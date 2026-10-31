Fils, nuovo stop a Basilea. Ma il francese rassicura verso il Masters 1000 di Parigi

Gli infortuni continuano a farla da padrone anche nel finale di stagione. Dopo il brivido corso lungo la schiena degli appassionati italiani, per il problema di Flavio Cobolli (allarme poi parzialmente rientrato), che ha alzato bandiera bianca nel derby di Vienna contro Matteo Berrettini, è il turno di Arthur Fils. Il ventiduenne transalpino è stato costretto, infatti, al ritiro nel suo match di quarti di finale dell’ATP 500 di Basilea a causa di un problema alla parte bassa della schiena e alla gamba sinistra. Nemmeno l’intervento in campo del fisioterapista è bastato per consentirgli di proseguire, obbligandolo ad alzare bandiera bianca prima della fine dell’incontro.

Al termine dell’incontro, il francese ha fatto il punto sulle proprie condizioni in zona mista: “Tornerò a Parigi per sottopormi a tutti gli esami del caso e ne parlerò con il mio team. In base ai risultati, valuteremo cosa fare per il prosieguo della stagione “. Un quadro clinico che richiede cautela, come sottolineato dallo stesso Fils: “Ho avvertito un leggero dolore alla gamba durante un movimento proprio all’inizio del match e non è passato. Ho chiesto un medical timeout ma la situazione non è migliorata, quindi ho preso la decisione di fermarmi“. Uno stop precauzionale per scongiurare guai peggiori, soprattutto alla luce del lungo stop dello scorso anno dovuto a una frattura da stress alla schiena.

Il francese non è mai stato fortunato in tema di problemi fisici, e anche in questo 2026 ha dovuto spesso fermarsi, tuttavia Arthur Fils è in piena corsa per le Nitto ATP Finals, forte del settimo posto nella Race to Turin. Il francese si trova a quota 3.525 punti, con un vantaggio – prima delle semifinali di Vienna e Basilea – di 445 su Alex De Minaur, decimo in classifica.

Decisivo per le sorti della qualificazione per le Finals si potrebbe rilevare il Rolex Paris Masters. L’ultimo Masters 1000 della stagione è anche un appuntamento casalingo per Fils. Interpellato sulla sua presenza alla Plenitude Arena, il francese ha voluto mandare un segnale rassicurante: “Resto fiducioso, mi confronterò con la squadra, ma mi sento fiducioso“. Sorteggiato nella parte bassa del tabellone, il match di esordio per Fils non avverrà prima di martedì contro il vincente della sfida tra Kyrian Jacquet e un qualificato.