La WTA vieta il nastro nero a Quevedo. Scoppia la polemica

Una decisione che sta facendo discutere, soprattutto per la disparità di trattamento tra circuito maschile e femminile. Kaitlin Quevedo, ventenne spagnola impegnata nel WTA 250 di Guangzhou, non ha potuto indossare un nastro nero al braccio durante il quarto di finale contro Jil Teichmann, in segno di lutto per le vittime del tragico incidente ferroviario avvenuto il 28 ottobre a Urda, nei pressi di Toledo.

La richiesta della tennista è stata respinta dalla WTA, che ha richiamato una disposizione entrata in vigore il 1° ottobre 2024. Il regolamento vieta infatti l’esibizione di simboli o messaggi riconducibili a cause, movimenti e organizzazioni, salvo iniziative ufficialmente autorizzate dal circuito. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, a Quevedo sarebbe stato consentito indossare un nastro di un altro colore, ma non nero.

A suscitare ulteriori polemiche è soprattutto il confronto con quanto accaduto appena un giorno prima a Basilea, dove l’ATP aveva invece autorizzato Rafael Jodar a scendere in campo con un nastro nero, durante il match contro Valentin Vacherot, proprio per commemorare le vittime della stessa tragedia. Una rigidità normativa che solleva inevitabilmente interrogativi sull’opportunità di applicare simili restrizioni anche a manifestazioni di cordoglio prive di qualsiasi rivendicazione politica.

Sul campo, intanto, Quevedo ha superato Teichmann per 7-6(2) 6-3, conquistando l’accesso alle semifinali, dove affronterà Harriet Dart.