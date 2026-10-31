Serie A1 femminile: CT Palermo e TC Rungg al bivio. Vincere per puntare ai playoff

Domenica 1° novembre il campionato di Serie A1 femminile prevede lo svolgimento della quinta giornata della fase a gironi. Con il traguardo sempre più vicino, inizia a delinearsi sempre di più il quadro di quello che ci attenderà nella seconda fase del campionato.

Alla vigilia del penultimo appuntamento, i due gironi presentano scenari opposti: verdetti già delineati nel primo raggruppamento, con il TC Prato unico circolo sinora senza sconfitte, e un clamoroso equilibrio nel Girone 2, dove regna una parità a quattro difficile da ricordare nel recente passato.

Girone 1: obiettivo primo posto per il TC Prato

Nel primo raggruppamento i giochi per i posti nei play-off scudetto sono ormai definiti. Rimane solo da stabilire le gerarchie in vetta. In testa alla classifica svetta il TC Prato, sei volte campione d’Italia, che forte dei suoi 10 punti riceve sui campi di casa il TC Padova Argos (terzo a quota 2). Le toscane sono ancora imbattute, forti di 3 vittorie e un pareggio e hanno vinto 12 incontri su 16 tra singolari e doppio. L’obiettivo del TC Prato delle è blindare il primato per garantirsi il vantaggio del fattore campo nel ritorno della semifinale scudetto. Per riuscirsi, il circolo laniero punterà su un organico di prim’ordine che abbina talento azzurro e quel pizzico di brio internazionale. Nella lista delle tenniste pronte a scendere in campo ecco la spagnola Marina Bassols Ribera (n. 125 WTA), le protagoniste della Serie A1 Aurora Zantedeschi (numero 272 al mondo) e Tatiana Pieri e le giocatrici del vivaio Noemi Basiletti (20 anni, 232 WTA), Beatrice Ricci e Viola Turini. Padova, dal canto suo, proverà a fare leva sull’orgoglio per strappare punti preziosi e consolidare la terza piazza.

Sull’altro fronte, la matricola ATA Trentino attende il fanalino di coda TC Cagliari, fermo a quota 1 e obbligato a una reazione d’orgoglio in vista degli spareggi salvezza.

Programma di giornata

ATA Battisti Trentino – TC Cagliari

TC Prato – TC Padova Argos

Classifica: TC Prato 10 punti, ATA Battisti Trentino 9, TC Padova Argos 2, TC Cagliari 1.

Girone 2: vietato sbagliare per CT Palermo e TC Rungg

Se nel Girone 1 le acque sono calme e gli equilibri ormai delineati, nel Girone 2 è bagarre pura. La classifica vede le quattro squadre appaiate a 5 punti, rendendo ogni singola partita decisiva per il destino della stagione.

A viale del Fante va in scena l’incrocio ad alta tensione tra CT Palermo e TC Parioli. Per le siciliane, finaliste delle ultime tre edizioni, sarà una partita da non sbagliare. Le padrone di casa, reduci da prestazioni sottotono sul fronte delle straniere dopo le due battute d’arresto di Yasmine Mansouri, si affidano al momento d’oro di Angelica Moratelli, determinante nel pareggio strappato a Casale, e alla grinta di Giorgia Pedone, a caccia di riscatto in singolare. Molto probabile il rientro dagli Stati Uniti della giocatrice del vivaio Anastasia Abbagnato, con la ventiduenne sicula che rappresenta un pilastro del circolo palermitano al pari di Giorgia Pedone. Per quanto riguarda il TC Parioli, fino ad oggi, il circolo romano ha puntato sulla croata Tena Lukas, la svizzera con passaporto italiano, Kateryna Tsygourova, e la polacca Weronika Falkowska, oltre alle giocatrici del vivaio Francesca Gandolfi e Ida Ferro Galatea.

“Situazione di classifica abbastanza atipica.” sottolinea il capitano del CT Palermo Alessandro Chimirri. “Fin dall’inizio, il girone è sempre stato estremamente equilibrato con quattro squadre che hanno espresso dei valori molto vicini. Di fatto è come se iniziasse un nuovo campionato. Nelle prossime due gare cercheremo di fare il meglio possibile”.

Arriva il momento della verità anche per le altoatesine del TC Rungg Südtirol Kiku. Dopo tre trasferte consecutive, le altoatesine tornano domenica sui campi di casa, terreno di gioco dove si decideranno le sorti del circolo bolzanino dato che il programma prevede un impegno casalingo anche per l’ultima giornata della fase a gironi. Le avversarie di giornata sono le piemontesi della Società Canottieri Casale. Una sfida contro una delle squadre più attrezzate, sebbene tutto dipenderà da chi sarà in grado di scendere in campo per Casale. Nelle prime quattro giornate si sono alternate Lisa Pigato, Federica Urgesi, due giocatrici che hanno esplorato la top 100 come Aliona Bolsova e Daria Semenistaja, oltre a Jessica Pieri, Greta Rizzetto e Angelica Sara.

I destini del TC Rungg Südtirol Kiku passeranno da Verena Meliss. La tennista del vivaio rappresenta un punto fermo, con Meliss che ha giocato in maniera brillante pur non al meglio della condizione fisica. L’eventuale presenza della mancina tedesca Noma Noha Akugue darebbe un ulteriore boost alle ambizioni delle altoatesine. Il TC Rungg Südtirol Kiku punterà ance sull’esperienza di Dalila Spiteri, autentica garanzia per la categoria. Tra le opzioni anche Camilla Zanolini e la spagnola Angela Fita Boluda. “Casale è una squadra molto forte. Molto dipenderà dalla formazione con cui si presenteranno“, spiega il capoallenatore Manuel Gasbarri. “Sarà sicuramente una sfida molto difficile, per entrambe le squadre“.

Programma di giornata

CT Palermo – TC Parioli

TC Rungg Südtirol Kiku – Società Canottieri Casale

Classifica: TC Rungg Südtirol Kiku 5, CT Palermo 5, TC Parioli 5, Società Canottieri Casale 5.

Format

La Serie A1 femminile prevede la partecipazione di 8 circoli, suddivisi in due gironi da quattro squadre ciascuno. Il calendario contempla sfide di andata e ritorno tra i club del medesimo girone, per un totale di sei giornate.

Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali scudetto: un tabellone di play-off a quattro squadre, con incontri di andata e ritorno. La prima del Girone 1 affronterà la seconda del Girone 2 mentre la prima del Girone 2 affronterà la seconda del Girone 1.

Per le formazioni terze e quarte classificate scatteranno, invece, i play-out, anch’essi articolati su gare di andata e ritorno (la partita di ritorno si gioca in casa della squadra classificata terza). Si incroceranno la terza di un girone con la quarta dell’altro, non possono, infatti, incontrarsi squadre dello stesso girone.

Gli incontri intersociali (ossia quelli tra i vari circoli) prevedono la disputa di tre singolari e un doppio, con l’obbligo di schierare una giocatrice del vivaio in singolare. Allo stesso modo anche una delle due giocatrici che giocheranno il doppio dovrà essere un elemento del vivaio.

La fase a gironi si disputerà da domenica 4 ottobre a domenica 8 novembre. Le semifinali sono programmate per domenica 15 novembre, l’andata, e domenica 22 novembre, il ritorno. Programma differito di una settimana per i play-out, con l’andata prevista il 22 novembre e il ritorno il 29 dello steso mese.

La finale scudetto si giocherà, insieme a quella maschile, in sede unica nel fine settimana del 5-6 dicembre, assegnando il tricolore 2026.