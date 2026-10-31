Serie A1 maschile: sfida a distanza tra TC Rungg e Santa Margherita Ligure

Con la collaborazione di Ludovico Mauro

La Serie A1 maschile entra nella sua fase più calda con la quinta e penultima giornata della fase a gironi, un turno che mette in palio punti pesanti sia per la corsa alle semifinali scudetto sia per la salvezza, con i circoli in lotta per evitare la lotteria dei play-out. Il programma prevede sfide decisive in tutti i raggruppamenti. Nel primo raggruppamento sfida al vertice in quel di Sassuolo e match fondamentale in chiave salvezza in casa del Match Ball Firenze Country Club. Stessa situazione anche nel girone 3 con un match tra le due capoliste e l’Eur Sporting Club pronto a cogliere l’occasione. Ancora più stuzzicante la situazione nel girone 4 con Santa Margherita Ligure e TC Rungg Südtirol Yogurteria, chiamate a una sfida a distanza per la vetta. Alto livello di emozioni anche in Serie A2. Si entra nelle fasi decisive e i fari sono puntati sul TC Sinalunga, capolista del girone 2.

Girone 1

a cura di Ludovico Mauro

Nel Girone 1 c’è senza dubbio un appuntamento da cerchiare in rosso, quello tra Sporting Club Sassuolo e ATA Trentino: due squadre appaiate in testa alla classifica, con 9 punti ciascuno e provenienti da due vittorie per 6-0 nell’ultimo weekend. In Emilia va in scena una sorta di spareggio per la corsa ai playoff, prima che l’ultima giornata decida una volta per tutte le sorti del raggruppamento, stabilendo chi delle due dovrà accontentarsi di una comoda salvezza e chi invece andrà a giocarsi il tricolore.

Meno affascinante, ma comunque da seguire, l’altra sfida del girone. In casa del Match Ball Firenze Country Club arriva il TC Match Ball Siracusa, due squadre in fondo alla classifica con 3 punti a testa e reduci da due ko pesanti. Per i fiorentini è l’ora di battere un colpo e i ragazzi di Bagno a Ripoli hanno fame di mostrare una netta reazione dopo il weekend nero appena trascorso (che ha anche mandato in archivio il neonato Banca Mediolanum Florence Open, torneo che ha ridato prestigio internazionale a tutta la città). Motivazione ancora più grande rispetto ai siciliani vista la giornata in programma nel proprio circolo, anche se per entrambe sono molto probabili i playout per mantenere la categoria.

Programma di giornata

Sporting Club Sassuolo – ATA Battisti Trentino

Match Ball Firenze Country Club – TC Match Ball Siracusa

Classifica: ATA Battisti Trentino 9 punti, Sporting Club Sassuolo 9, Match Ball Firenze Country Club 3, TC Match Ball Siracusa 3.

Girone 2

Nel secondo raggruppamento fari puntati su Messina, dove andrà in scena una sfida decisiva per la corsa salvezza. Il CT Vela Messina ha bisogno di una vittoria contro il Tennis Comunali Vicenza: una sconfitta infatti li condannerebbe ai playout. I veneti al contrario arrivano in Sicilia con due risultati su tre a disposizione, per giocarsi eventualmente tutto all’ultima giornata. Occasione ghiotta per il CTD Massa Lombarda. I Campioni d’Italia saranno ospiti del TC Crema, fanalino di quota a quota zero. L’obiettivo sarà quello di mettere in cascina altri tre punti per garantirsi un posto nelle semifinali scudetto.

Programma di giornata

TC Crema – CTD Massa Lombarda

CT Vela Messina – Tennis Comunali Vicenza

Classifica: CTD Massa Lombarda 10 punti, Tennis Comunali Vicenza 7, CT Vela Messina 5, TC Crema 0.

Girone 3

Sfida al vertice nel girone 3 tra Società Canottieri Casale e Selva Alta Vigevano. Sui campi in terra rossa della neopromossa squadra piemontese, andrà in scena il rendez-vous tra le due squadre che guidano la classifica con 9 punti. Lo scontro diretto mette in palio la certezza quasi matematica del primo posto, l’unico slot che garantisce l’accesso diretto alle semifinali scudetto. All’andata Vigevano si aggiudicò la sfida per 4-2, ma l’appuntamento domenicale si presenta come una sfida altamente equilibrata.

Alla finestra c’è l’Eur Sporting Club Roma, terza forza del raggruppamento con 6 punti. I capitolini ospitano il fanalino di coda Tennis Borgotrebbia Piacenza (ancora fermo al palo a quota zero). Il circolo romano ha le idee chiare, centrare il successo pieno per rientrare in corsa per la seconda posizione che vale la salvezza diretta.

Programma di giornata

Eur Sporting Club Roma – Tennis Borgotrebbia Piacenza

Società Canottieri Casale – Selva Alta Vigevano

Classifica: Società Canottieri Casale 9 punti, Selva Alta Vigevano 9, Eur Sporting Club Roma 6, Tennis Borgotrebbia Piacenza 0

Girone 4

Nel Girone 4 sfida a distanza per la vetta tra Santa Margherita Ligure e TC Rungg Südtirol Yogurteria, appaiate in prima posizione a quota 9 punti. Ultime speranze per cercare di evitare i playout anche on fondo al raggruppamento, CT Palermo e CT Zavaglia Ravenna condividono la terza piazza a 3 punti, entrambe a caccia disperata di un exploit per evitare l’ultimo posto e garantirsi un piazzamento migliore nel tabellone dei play-out.

Il programma si apre alle ore 9:00 sui campi del Santa Margherita Ligure. I padroni di casa partono con i favori del pronostico grazie a un impianto di gioco collaudato e a una rosa profonda. In questa prima parte di stagione i liguri sono stati capaci di fare la differenza sia nelle sfide di singolare sia attraverso una collaudata affinità nelle sfide di doppio. Valore aggiunto per Santa Margherita Ligure è il poter contare su atleti del calibro di Pellegrino, Maestrelli e Romano. Per i siciliani si tratta di un autentico esame di maturità. Palermo deve necessariamente alzare il livello del proprio tennis sin dalle prime battute della mattinaper non concedere la fuga ai liguri prima dei doppi pomeridiani. Tra le fila del CT Palermo sarà ancora a disposizione lo spagnolo Dali Blanch Medina, mentre resta in forte dubbio la presenza di Gabriele Piraino per problemi alla schiena.

Per quanto riguarda il TC Rungg Südtirol Yogurteria, l’obiettivo minimo rappresentato dalla salvezza è ormai a un passo. Reduce da tre successi consecutivi davanti al pubblico di casa, la formazione altoatesina scenderà in campo in casa del CT Zavaglia per chiudere il discorso permanenza in Serie A1 e puntare oltre. Nel match d’andata Rungg ha avuto la meglio con un netto 5-1, ma la situazione sarà diversa. I ravennati potranno contare sul loro giocatore di punta, il bosniaco Nerman Fatic. A complicare il quadro c’è anche un’infermeria affollata proprio nel momento cruciale della stagione. Alexander Weis deve fare i conti con uno stiramento addominale, mentre è fuori causa anche Enrico Dalla Valle. Le sorti della sfida dipenderanno, quindi, dagli incastri di formazione.

Programma

Santa Margherita Ligure – CT Palermo

CT Zavaglia Ravenna – TC Rungg Südtirol Yogurteria

Classifica: Santa Margherita Ligure 9 punti, TC Rungg Südtirol Yogurteria 9, CT Zavaglia Ravenna 3, CT Palermo 3.

Serie A2

Nel campionato cadetto fari punti sul TC Sinalunga, campione d’Italia nel 2022. Il circolo toscano è stato sorteggiato nel girone 2 ed è l’unica squadra del raggruppamento ancora imbattuta e comanda con 8 punti. Domenica 1 novembre, in casa dei toscani arriva il fanalino di coda, Mario Stati Lecce. Il cammino del TC Sinalunga nel Girone 2 della Serie A2 maschile è finora il più solido del lotto. Il match contro i pugliesi si potrebbe rivelare fondamentale per blindare il primo posto e garantirsi almeno una salvezza che per un circolo come quello toscano è comunque di rilievo come dichiarato dal direttore Sprugnoli nella nostra intervista. Tra i protagonisti per il circolo toscano ci saranno Raul Brancaccio, Marcello Serafini, Alessandro Pecce oltre a uno straniero tra Oriol Roca Batalla e Radu Papoe. Senza dimenticare Amedeo Malfetti. Leonardo Cicchinelli e l’intramontabile Luca Vanni.

Format

L’edizione 2026 della Serie A1 maschile vede, come da tradizione, la partecipazione di 16 squadre suddivise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno, con formula di andata e ritorno per un totale di sei giornate.

Le prime classificate di ciascun girone staccheranno il pass per le semifinali scudetto all’interno di un tabellone playoff a quattro squadre con formula di andata e ritorno, integralmente sorteggiato (la gara di ritorno si giocherà in casa della formazione con il miglior rendimento nella fase a gironi). Le seconde classificate chiuderanno anticipatamente il proprio cammino, garantendosi la permanenza nella massima serie anche per la stagione successiva. Per le terze e quarte classificate si aprirà invece la strada dei playout: un tabellone a otto squadre con incontri di andata e ritorno (con il ritorno disputato in casa della terza classificata). Il tabellone sarà determinato tramite sorteggio integrale, con il solo vincolo di non poter incrociare squadre provenienti dallo stesso girone.

Gli incontri intersociali (ossia quelli tra i vari circoli) prevedono la disputa di quattro singolari e due doppi, e l’obbligo di schierare due giocatori del vivaio in singolo e in doppio.

Il calendario prevede lo svolgimento della fase a gironi nelle domeniche del 4, 11, 18, 25 ottobre e 1, 8 novembre 2026. Le semifinali playoff si disputeranno il 15 novembre (andata) e il 22 novembre (ritorno). I playout seguiranno invece un calendario differente, con l’andata programmata per il 22 novembre e il ritorno per il 29 novembre. La finale scudetto a gara unica si giocherà in sede da stabilire nel fine settimana del 5-6 dicembre.