Sinner, il lavoro continua a Montecarlo: Cahill scherza con Ferrara e Cipolla [FOTO]

Jannik Sinner continua a lavorare a Montecarlo, con l’obiettivo di recuperare completamente dal problema al ginocchio destro che lo ha costretto a chiudere anticipatamente la stagione 2026. A documentare i progressi dell’altoatesino è questa volta Darren Cahill, autore di una storia Instagram che ritrae il suo allievo impegnato in un esercizio sul tappetino, mentre alle sue spalle tre membri dello staff posano sorridenti per una fotografia.

«The hard work continues, for some…», scrive ironicamente il tecnico australiano, ovvero «Il duro lavoro continua, per qualcuno…». Nello scatto, insieme a Cahill, compaiono il preparatore atletico Umberto Ferrara e l’osteopata Andrea Cipolla, mentre Sinner è disteso a terra, intento a svolgere il proprio programma di esercizi.

Un’immagine che restituisce un clima disteso all’interno del gruppo, in una fase particolarmente delicata per il numero uno azzurro. Dopo il lungo stop seguito al trionfo di Wimbledon, Sinner ha ripreso progressivamente gli allenamenti, con l’obiettivo di tornare alle competizioni nel pieno della condizione fisica.

La presenza di Cahill assume inoltre un significato particolare alla luce delle indiscrezioni sul futuro dello staff tecnico. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, l’australiano potrebbe lasciare il proprio incarico al termine del 2026, con Magnus Norman indicato come possibile successore al fianco di Simone Vagnozzi.

Nessuna conferma ufficiale, per il momento. Intanto, però, Cahill è ancora al fianco di Sinner. E, almeno a giudicare dalla foto, non ha perso il buonumore.