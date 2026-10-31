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Tabellone ATP 1000 Parigi 2026: risultati e accoppiamenti

Tabellone ATP 1000 Parigi 2026: risultati, punteggi live e accoppiamenti del singolare maschile, aggiornati turno per turno fino alla finale.

Di Redazione
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ATP 1000 Parigi Singolare maschile

Aggiornato il 1/11/2026 alle 17:25

Primo turno

  • 1A. Zverev
    Bye
  • L. Musetti
    H. Hurkacz
  • L. Van Assche
    M. Navone
  • S. Tsitsipas
    15L. Tien
  • 10N. Djokovic
    V. Vacherot
  • L. Darderi
    R. Hijikata
  • A. Rublev
    T. Etcheverry
  • Bye
    8A. de Minaur
  • 3B. Shelton
    Bye
  • C. Norrie
    M. Arnaldi
  • M. Bellucci
    L. Sonego
  • A. Rinderknech
    16F. Cerundolo
  • 12T. Paul
    H. Rune
  • D. Merida
    A. Blockx
  • Q. Halys
    A. Fery
  • Bye
    7F. Tiafoe
  • 5F. Cobolli
    Bye
  • J. Struff
    A. Gea
  • C. Ruud
    J. Cerundolo
  • A. Tabilo
    9R. Jodar
  • 13A. Davidovich Fokina
    M. Kouame
  • D. Shapovalov
    K. Khachanov
  • I. Buse
    Z. Bergs
  • Bye
    4D. Medvedev
  • 6A. Fils
    Bye
  • K. Jacquet
    T. Machac
  • A. Molcan
    T. Droguet
  • B. Bonzi
    11T. Fritz
  • 14B. Nakashima
    M. Berrettini
  • U. Humbert
    B. Van De Zandschulp
  • A. Michelsen
    J. Lehecka
  • Bye
    2C. Alcaraz

Secondo turno

  • 1A. Zverev
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    8A. de Minaur
  • 3B. Shelton
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    7F. Tiafoe
  • 5F. Cobolli
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    4D. Medvedev
  • 6A. Fils
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    2C. Alcaraz

Ottavi di finale

  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
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    da definire
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    da definire
  • da definire
    da definire

Quarti di finale

  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire

Semifinali

  • da definire
    da definire
  • da definire
    da definire

Finale

  • da definire
    da definire
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