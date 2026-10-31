Tabellone ATP 1000 Parigi 2026: risultati e accoppiamenti

ATP 1000 Parigi Singolare maschile
Aggiornato il 1/11/2026 alle 17:25
Primo turno
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1A. ZverevBye
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L. MusettiH. Hurkacz
-
L. Van AsscheM. Navone
-
S. Tsitsipas15L. Tien
-
10N. DjokovicV. Vacherot
-
L. DarderiR. Hijikata
-
A. RublevT. Etcheverry
-
Bye8A. de Minaur
-
3B. SheltonBye
-
C. NorrieM. Arnaldi
-
M. BellucciL. Sonego
-
A. Rinderknech16F. Cerundolo
-
12T. PaulH. Rune
-
D. MeridaA. Blockx
-
Q. HalysA. Fery
-
Bye7F. Tiafoe
-
5F. CobolliBye
-
J. StruffA. Gea
-
C. RuudJ. Cerundolo
-
A. Tabilo9R. Jodar
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13A. Davidovich FokinaM. Kouame
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D. ShapovalovK. Khachanov
-
I. BuseZ. Bergs
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Bye4D. Medvedev
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6A. FilsBye
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K. JacquetT. Machac
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A. MolcanT. Droguet
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B. Bonzi11T. Fritz
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14B. NakashimaM. Berrettini
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U. HumbertB. Van De Zandschulp
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A. MichelsenJ. Lehecka
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Bye2C. Alcaraz
Secondo turno
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1A. Zverevda definire
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da definire8A. de Minaur
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3B. Sheltonda definire
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da definire7F. Tiafoe
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5F. Cobollida definire
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da definire4D. Medvedev
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6A. Filsda definire
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da definire2C. Alcaraz
Ottavi di finale
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Quarti di finale
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Semifinali
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Finale
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