Tabellone WTA 250 Chennai 2026: risultati e accoppiamenti

WTA 250 Chennai Singolare femminile
Aggiornato il 1/11/2026 alle 15:41
Primo turno
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1J. TjenK. Hui
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J. TeichmannJ. Garland
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O. SelekhmetevaT. Kostovic
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V. Morvayova6P. Kudermetova
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4P. UdvardyR. Montgomery
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J. VandrommeK. Okamura
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L. FruhvirtovaW. Falkowska
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M. Rajeshwaran Revathi8K. Kawa
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5M. SawangkaewM. Hontama
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10L. StefaniniE. Jacquemot
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M. UchijimaR. Sramkova
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A. Falei3M. Linette
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7A. ZakharovaP. Iatcenko
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J. BurrageV. Adkar
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S. YamalapalliS. Waltert
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M. YamaguchiZ. Kulambayeva
Ottavi di finale
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Quarti di finale
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Semifinali
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Finale
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