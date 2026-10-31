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Tabellone WTA 250 Chennai 2026: risultati e accoppiamenti

Tabellone WTA 250 Chennai 2026: risultati, punteggi live e accoppiamenti del singolare femminile, aggiornati turno per turno fino alla finale.

Di Redazione
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WTA 250 Chennai Singolare femminile

Aggiornato il 1/11/2026 alle 15:41

Primo turno

  • 1J. Tjen
    K. Hui
  • J. Teichmann
    J. Garland
  • O. Selekhmeteva
    T. Kostovic
  • V. Morvayova
    6P. Kudermetova
  • 4P. Udvardy
    R. Montgomery
  • J. Vandromme
    K. Okamura
  • L. Fruhvirtova
    W. Falkowska
  • M. Rajeshwaran Revathi
    8K. Kawa
  • 5M. Sawangkaew
    M. Hontama
  • 10L. Stefanini
    E. Jacquemot
  • M. Uchijima
    R. Sramkova
  • A. Falei
    3M. Linette
  • 7A. Zakharova
    P. Iatcenko
  • J. Burrage
    V. Adkar
  • S. Yamalapalli
    S. Waltert
  • M. Yamaguchi
    Z. Kulambayeva

Ottavi di finale

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    da definire
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Quarti di finale

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    da definire
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Semifinali

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Finale

  • da definire
    da definire
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