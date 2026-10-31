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Tabellone WTA 250 Hong Kong 2026: risultati e accoppiamenti

Tabellone WTA 250 Hong Kong 2026: risultati, punteggi live e accoppiamenti del singolare femminile, aggiornati turno per turno fino alla finale.

Di Redazione
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WTA 250 Hong Kong Singolare femminile

Aggiornato il 1/11/2026 alle 13:40

Primo turno

  • 1S. Cirstea
    M. Timofeeva
  • V. Williams
    M. Stoiana
  • E. Pridankina
    P. Badosa
  • A. Shubladze
    7L. Samsonova
  • 3L. Fernandez
    S. Kenin
  • D. Yastremska
    Z. Sonmez
  • C. Liu
    T. Prozorova
  • V. Golubic
    8K. Boulter
  • 5T. Gibson
    O. Oliynykova
  • K. Volynets
    A. Sasnovich
  • M. Inglis
    M. Joint
  • C. Lee
    4M. Sakkari
  • 6W. Xinyu
    A. Karunaratne
  • A. Ruzic
    A. Charaeva
  • H. Sakatsume
    T. Valentova
  • A. Parks
    2A. Eala

Ottavi di finale

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Quarti di finale

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Semifinali

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Finale

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