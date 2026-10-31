Tabellone WTA 250 Hong Kong 2026: risultati e accoppiamenti

WTA 250 Hong Kong Singolare femminile
Aggiornato il 1/11/2026 alle 13:40
Primo turno
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1S. CirsteaM. Timofeeva
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V. WilliamsM. Stoiana
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E. PridankinaP. Badosa
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A. Shubladze7L. Samsonova
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3L. FernandezS. Kenin
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D. YastremskaZ. Sonmez
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C. LiuT. Prozorova
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V. Golubic8K. Boulter
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5T. GibsonO. Oliynykova
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K. VolynetsA. Sasnovich
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M. InglisM. Joint
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C. Lee4M. Sakkari
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6W. XinyuA. Karunaratne
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A. RuzicA. Charaeva
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H. SakatsumeT. Valentova
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A. Parks2A. Eala
Ottavi di finale
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Quarti di finale
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Semifinali
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Finale
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