WTA Tokyo e Guangzhou: super Tagger. Sono composte le due finali

Entra nel vivo il Toray Pan Pacific Open Tennis di Tokyo con l’atto conclusivo oramai alle porte. A contendersi il titolo nella finalissima saranno la tennista canadese Leylah Fernandez e la giocatrice russa Diana Shnaider, terza testa di serie del tabellone. Fernandez si presenta all’appuntamento decisivo dopo aver approfittato nei quarti di finale del forfait di Elena Rybakina, mentre Shnaider ha confermato il suo ruolo di favorita della parte bassa del seeding facendosi strada con solida determinazione.

La prima a staccare il pass per la finale è stata Leylah Fernandez, vittoriosa sull’uzbeka Kamilla Rakhimova con il punteggio di 7-5 6-3 in poco meno di due ore di gioco (1h55′). Rakhimova parte forte scappando subito sul 3-1 grazie a un break in apertura, ma la reazione della canadese non tarda a farsi sentire: con un parziale di tre game consecutivi Fernandez ribalta l’inerzia e sale 4-3. Il primo set procede spalla a spalla fino alle battute conclusive, quando l’attuale numero 23 del mondo tiene il servizio sul 6-5 e concretizza con freddezza il primo set point a disposizione. Anche l’avvio di secondo parziale vede Rakhimova allungare sul 2-0, ma Fernandez dimostra ancora una volta grande tenacia agonistica. Ristabilita la parità e operato il sorpasso sul 3-2, la tennista nordamericana alza l’intensità: il piazzato decisivo arriva sul 5-3, prologo al definitivo 6-3 siglato direttamente al primo match point che le regala la finale.

Nell’altra semifinale, Diana Shnaider supera la resistenza della giovane slovacca Mia Pohankova piegandola 6-4 7-6(7) al termine di una battaglia di un’ora e quarantanove minuti. Pohankova approfitta di una partenza contratta della russa per salire fino al 4-2, ma da quel momento la testa di serie numero tre cambia marcia, infila quattro giochi consecutivi e incamera la prima frazione. Il secondo set scorre sul filo dell’equilibrio fino al tie-break, dove Shnaider – dopo aver salvato un set point sul 5-6 – riesce a far valere la maggiore esperienza chiudendo i conti per 9 punti a 7 al secondo match point.

WTA Guangzhou: Dart in rimonta, Tagger domina

La prima finalista del Guangzhou Open è Harriet Dart, protagonista di una settimana da sogno e capace di imporsi in rimonta sulla padrona di casa Xinran Sun con il punteggio di 5-7 7-6(1) 6-0. La tennista britannica, dopo aver ceduto un primo parziale lottato sul filo dell’equilibrio, ha completamente cambiato marcia nella seconda metà di gara, dominando la contesa e lasciando zero giochi alla rivale cinese nel set conclusivo. Nella frazione decisiva, infatti, Dart ha trasformato il match in un vero e proprio assolo. Con una striscia record di ben otto giochi consecutivi conquistati nel match e un’elevata efficacia in risposta (53 punti conquistati sui turni di battuta avversari e 7 break su 10 chance), la britannica ha inflitto un netto 6-0 all’avversaria (che nel terzo set ha chiesto un medical time-out), timbrando con forza il pass per la finalissima.

Nell’altra semifinale del tabellone, Lilli Tagger stacca il pass per l’atto conclusivo domando nettamente la statunitense Kaitlin Quevedo con il punteggio di 6-2 6-0. L’inizio di partita vede la giocatrice austriaca prendere subito in mano le redini del gioco grazie a una prestazione al servizio praticamente perfetta: Tagger si dimostra incrollabile nei propri turni di battuta, chiudendo il match con un impressionante 100% di punti vinti sulla prima e un solido 75% sulla seconda. Dopo aver condotto con autorevolezza il primo parziale e aver incamerato la frazione sul 6-2, l’austriaca ha definitivamente fatto vuoto attorno a sé. Con una pressione costante in risposta (27 punti conquistati sui turni di battuta della rivale) e ben cinque break messi a segno su quattordici occasioni complessive, l’austriaca lascia a secco Quevedo nel secondo set e sigilla il perentorio 6-0 finale che le regala la sfida nell’ultimo atto contro la sunnominata Harriet Dart.