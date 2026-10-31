WTA Tokyo: Errani/Paolini volano alle Finals per il terzo anno consecutivo

Sara Errani e Jasmine Paolini volano alle WTA Finals per il terzo anno consecutivo. Già, perché la coppia azzurra continua a scrivere pagine di straordinaria grandezza per il doppio italiano, confermandosi protagonista assoluta del circuito internazionale. Con una prestazione convincente e di altissimo spessore tecnico, le tenniste italiane hanno superato in semifinale Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls con il punteggio perentorio di 6-4 6-0 sul cemento del WTA 500 di Tokyo (Toray Pan Pacific Open Tennis), timbrando ufficialmente il pass per l’appuntamento finale di stagione e per l’atto conclusivo del torneo nipponico.

Lo “spareggio” decisivo

Detto ciò, la sfida in questione era a tutti gli effetti un vero e proprio spareggio decisivo: un confronto da “dentro o fuori” che metteva in palio l’ultimo posto disponibile per le FAGE WTA Finals di Indian Wells che vedranno protagoniste le migliori coppie al mondo. Affrontando la tensione del match con grande maturità, Sara e Jasmine hanno saputo gestire ogni momento topico, certificando una continuità di rendimento impressionante che le vede nell’élite mondiale per il terzo anno di fila.

Equilibrio iniziale, poi il monologo azzurro

Il match si è sviluppato attraverso due volti ben distinti, premiando la solidità mentale e la capacità tattica del duo italiano. Dopo un primo set combattuto ed equilibrato, chiuso con grande cinismo sul 6-4, il confronto si è trasformato in un monologo a senso unico. Nel secondo parziale si è assistito a un dominio totale delle azzurre: un severo 6-0 che ha tolto qualsiasi punto di riferimento a Mihalikova e Nicholls, chiudendo la pratica in poco più di un’ora di gioco.

Ora la finale di Tokyo prima dell’ultimo atto di stagione

Archiviata la festa per la qualificazione alle Finals, per le azzurre è già tempo di rimettere subito la testa in campo in vista dell’ultimo atto del torneo giapponese. Domani notte, con inizio fissato come secondo match a partire dalle ore 4.00 italiane, Errani e Paolini torneranno sul rettangolo di gioco per contendersi il titolo di Tokyo contro la temibile coppia formata da Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani, in una finale che si preannuncia di altissimo livello.