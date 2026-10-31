Zverev all’attacco del calendario: “Si sta andando nella direzione sbagliata”

Sempre frizzante nelle sue dichiarazioni il prossimo numero 1 al mondo Alexander Zverev. Il tennista tedesco, dopo aver centrato la semifinale all’Erste Bank Open di Vienna, battendo il britannico Arthur Fery, si presenta in conferenza stampa con la consapevolezza di chi ha aggiunto un altro pregiato tassello alla sua carriera e con la voglia di ribadire quello che non funziona nel mondo del tennis: dal calendario fitto, ai match notturni, ripercorrendo l’importanza della salute fisica in un circuito logorante come quello attuale.

Uno dei punti salienti toccati in conferenza stampa è quello della durata della stagione. Zverev ha espresso la sua opinione più volte in passato, ma forte del suo prossimo ruolo di leader del ranking mondiale, il tennista tedesco non si è sottratto alla domanda, ribadendo le fatiche fisiche e mentali che si nascondono dietro l’angolo di una stagione così lunga. “Migliorare è relativamente semplice” sottolinea il tedesco. “L’ho già detto spesso: secondo me dovremmo giocare una stagione più corta di due, tre settimane e avere più tempo per dare riposo al nostro corpo, prima di tutto, e poi per ricostruirlo. Io sono uno che, l’ho sottolineato già ieri, ama fare molto lavoro fisico. Ma quest’anno, se gioco la Coppa Davis, finiamo quasi a dicembre inoltrato”. Calendario fitto che porta a fare delle scelte importanti, anche per dare spazio al corpo di riposare. “Se avessi giocato la United Cup, avrei dovuto disputare la prima partita già a fine dicembre. Non gioco la United Cup perché per me è semplicemente impossibile. Perché se parto per le vacanze, tanto vale che dalle vacanze voli direttamente in Australia. A un certo punto diventa assurdo.”

Il tedesco segnala però come il malcontento stia crescendo: “Lo dico da dieci anni e non cambia nulla. Per questo credo che, in questo momento, i giocatori ne parlino un po’ di più e esprimano anche più insoddisfazione. Credo che col tempo succederà sempre più spesso, ma secondo me, purtroppo, in questo momento si sta andando nella direzione sbagliata per noi giocatori.”

Zverev si è poi lanciato in un confronto emotivo tra la conquista di un titolo del Grande Slam e il raggiungimento della vetta del ranking ATP. Interpellato sulle difficoltà legate al mantenere alta la concentrazione dopo un traguardo così rilevante, il tennista tedesco ha parlato delle differenze legate alla conquista del numero 1 al mondo. “È una sensazione diversa” ha spiegato Zverev “Quando vinci uno Slam ricevi una coppa. A quel punto il torneo è finito e hai vinto qualcosa, ma in due settimane. Diventare numero uno del mondo, invece, richiede tutto l’anno. Devi aver giocato la stagione migliore e aver raccolto più punti ATP di tutti nell’arco dell’intera stagione. È una sensazione completamente diversa, ma molto speciale. In qualche modo è anche paragonabile alla vittoria di uno Slam, ma uno Slam lo vinci in due settimane, il numero uno lo diventi in 12 mesi.”

In conferenza ci si è poi rivolti con uno sguardo al futuro e agli equilibri in vetta in vista del 2027, con il rientro di Jannik Sinner. “Il dominio a tre è cominciato quest’anno” ha sottolineato Zverev. “L’anno scorso non era così. Davanti c’erano piuttosto due giocatori. Io ero sempre il terzo ma gli altri due erano molto più avanti di me”. Interrogato sulle chance degli inseguitori di colmare il gap con i primi tre nel corso del 2027, Zverev ha frenato gli entusiasmi: “È difficile dirlo, è sempre la classica domanda di fine anno: chi potrebbe farcela, chi c’è potenzialmente? Credo che l’anno prossimo ancora no, in realtà. Credo che la situazione sarà relativamente simile”. La situazione potrebbe cambiare nel medio periodo: “Dopo, certo, stanno emergendo talenti come Fonseca, che speriamo torni presto al meglio. Vedremo come lavoreranno e come svilupperanno il loro gioco, ma credo che l’anno prossimo sarà ancora troppo presto”

Zverev durante la conferenza stampa ha avuto modo di scherzare sia sugli orari dei suoi match: “Quest’anno è diventata in qualche modo una normalità anche per me, perché ho giocato spesso fino alle 2 di notte, non sempre, ma spesso. Per questo il mio corpo si è un po’ abituato. Per fortuna ho anche il talento di saper dormire a lungo. Quindi se vado a letto alle 4, posso dormire fino alle 13 e riesco comunque a fare le mie nove ore”. Sia su cosa farà quando lunedì arriverà in vetta al ranking mondiale. Alla domanda se incornicerà la classifica di lunedì la risposta è stata chiara: “Prendo la coppa.“, con riferimento al trofeo di fine anno che gli verrà consegnato a Torino.