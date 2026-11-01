ATP Basilea: Vacherot rimonta Lehecka e conquista il secondo titolo in carriera

V. Vacherot b. [8] J. Lehecka 2-6 6-3 6-3

A più di un anno di distanza dal sorprendente successo di Shanghai, Valentin Vacherot torna alla vittoria: al Swiss Indoors di Basilea Jiri Lehecka si arrende con il punteggio di 2-6 6-3 6-3.

Nel primo set, la finale svizzera sembra designare un unico padrone sin dai primi scambi. Con solidità e precisione, il ceco è una spina nel fianco in risposta e al servizio perde solamente cinque quindici, che gli costano il provvisorio dimezzamento del vantaggio. All’inizio del secondo parziale, inoltre, due palle break per il numero 21 ATP sembrano preludio di una sfida a senso unico. Tuttavia, un ace e una prima vincente risvegliano Vacherot, che nel gioco successivo piazza il break decisivo per pareggiare i conti, nonostante le due opportunità di controbreak passate dalla racchetta di Lehecka sul 5-3. Nella frazione decisiva, infine, il monegasco capitalizza al massimo il momento di difficoltà del rivale, strappandogli il servizio in apertura e proteggendo il vantaggio fino alla fine.

L’ottava forza del seeding paga un calo fisico a metà del secondo parziale e una confusione tattica che gli annebbia la mente nei momenti di difficoltà, rimandando ancora l’appuntamento con il primo titolo del 2026 – gli rimane un ultimo tentativo a Parigi, ma il tabellone è tutt’altro che semplice per lui. Dopo aver ceduto a Jannik Sinner a Miami e Carlos Alcaraz a Tokyo, contro Vacherot partiva con un leggero favore dei pronostici, ma non riesce a trasferire il vantaggio sul campo. Valentin passa a condurre 2-1 nei testa a testa, dopo gli incroci di Parigi del 2025 e Tokyo di poche settimane fa.

È Vacherot, dunque, a succedere a Joao Fonseca. Il 27enne del Principato festeggia il secondo titolo ATP in altrettante finali sul circuito maggiore. Questo trionfo è importante solo per rimpinguare la bacheca con un torneo 500, ma in ottica ranking è fondamentale per riacciuffare la top 30, soprattutto considerando che nell’ultima Masters 1000 del calendario difende i quarti di finale.

Primo set: Lehecka si porta in vantaggio con un netto 6-2

I ritmi sono alti fin dall’inizio. Vacherot debutta alla battuta e il suo turno di allunga subito ai vantaggi, dimostrando qualche titubanza quando lo scambio si prolunga. Il monegasco comanda, ma Lehecka non solo tiene, ribatte colpo su colpo e contrattacca, procurandosi una palla break. Lo schema della finale è chiaro: il ceco punta sulla solidità da fondocampo, mentre per Valentin tutto passa dal servizio e dalla possibilità di incidere immediatamente. Nonostante l’occasione cancellata con un ace, il break per il numero 21 ATP è nell’aria. E, dopo aver tenuto la battuta a 0, si guadagna altre due chance. Gli basta la prima. Pur piazzando una buona prima, Vacherot sbaglia il diritto in uscita dal servizio ed è costretto a inseguire.

Lehecka è centrato e cerca di capitalizzare tutta la supremazia di questi istanti raddoppiando il proprio vantaggio. Nel quinto gioco, infatti, Jiri mette a referto anche il secondo break, alla seconda possibilità. Anche se il set pare compromesso, sul 4-1 il numero 31 del mondo manda comunque segnali di ripresa. Sbloccatosi in risposta dopo due game con zero quindici, il 27enne del Principato si prende una palla del controbreak, sulla quale beneficia di un doppio fallo da parte dell’avversario. Al servizio, però, non c’è pace per il campione di Shanghai 2025. Vacherot sprofonda 0-40 e con il solito diritto ballerino perde la battuta per la terza volta nel parziale. Così, Lehecka può chiudere per 6-2.

Secondo set: Vacherot pareggia i conti con un break nel suo momento peggiore

Vacherot prova a ribellarsi alla sorte avversa, ma anche l’avvio del secondo set è deficitario. Due palle break non consecutive nel terzo gioco, propiziate da un doppio fallo, turbano ancora la quiete del monegasco in cerca di regolarità. Tuttavia, il servizio lo tiene a galla e gli consente di non doversi lanciare all’inseguimento. Allora è Lehecka ad andare in crisi alla battuta, in un inedito ribaltamento di ruoli. Portatosi 0-30, Valentin si cimenta nel classico scambio in cui non si vuole sbagliare e la strategia lo ripaga con tre occasioni del 3-1. Se sulle prime due l’ottava forza del seeding si appella al ritrovato servizio, ma alla terza affossa il diritto in rete.

I rimpianti per il 24enne di Mlada Boleslav aumentano con il passare dei giochi. Non solo perché l’unico passaggio a vuoto rischia di obbligarlo al terzo parziale, ma anche perché quando il rivale serve per il set dalla sua racchetta passano due occasioni del controbreak. A condannarlo è un diritto in manovra spedito lungo sul 15-40, mentre sulla seconda chance Vacherot dapprima tira una seconda coraggiosa poi è aggressivo con il rovescio in avanzamento. Con quattro quindici consecutivi, il numero 31 ATP pareggia i conti per 6-3.

Terzo set: Vacherot batte in rimonta Lehecka ed è il vincitore di Basilea

Lehecka si dimostra in preda alla confusione e alla fretta nel gioco che inaugura il parziale decisivo. Salvata una palla break con una prima vincente, si espone all’arrembaggio di Vacherot che a rete si prende una seconda possibilità. Ed è quella buona. Jiri prova a uscire dallo scambio con una smorzata per sorprendere l’avversario, ma il tentativo a stento arriva a rete.

La frustrazione non abbandona il ceco, che ogni qualvolta si procura qualche occasione fatica a capitalizzarla. Succede anche sul 3-2, quando, aggredendo il diritto di Valentin, si guadagna la palla del controbreak. Il monegasco non trema e con una combinazione servizio e diritto rispedisce al mittente le minacce. Sul 5-3 Vacherot pare non voler faticare, in vista del turno di battuta determinante, ma una serie di colpi in decontrazione e qualche errore di troppo da parte di Lehecka riaprono il gioco e innalzano Valentin a match point. L’incontro si chiude con un rovescio lungo da parte della testa di serie numero 8.