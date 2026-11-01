ATP Parigi qualificazioni: Bellucci e Sonego al turno decisivo

Giornata positiva per i colori italiani al Rolex Paris Masters di Parigi, in corso di svolgimento alla Plenitude Arena nel quariere di La Defense della capitale francese.

Gli unici due italiani impegnati nel tabellone cadetto dell’ultimo Masters 1000 della stagione hanno passato il turno e sono arrivati a un passo dal conquistare l’accesso al tabellone principale.

Mattia Bellucci, testa di serie n. 13, ha ottenuto uno scalpo di rilievo eliminando con il punteggio di 6-1 7-6(3) l’ex Top-10 e campione dell’Open del Canada 2022 Pablo Carreno Busta. Il tennista bustocco dovrà giocarsi l’accesso al main draw con l’argentino Thiago Augustin Tirante, che al primo turno ha superato 6-4 al terzo set lo statunitense Zachary Svajda. I precedenti tra i due sono in parità (1-1), ma Bellucci ha vinto l’ultimo confronto disputatosi all’inizio di quest’anno in Bahrain.

Vittoria anche per Lorenzo Sonego, che si è imposto per 6-7(3) 6-3 6-4 sullo spagnolo Jaume Munar e si giocherà la qualificazione con il paraguaiano Daniel Adolfo Vallejo, vincitore in tre set sul bulgaro Grigor Dimitrov. Sonego e Vallejo si sono incontrati proprio la settimana scorsa nelle qualificazioni dell’Erstebank Open di Vienna, quando Sonego si è imposto in tre set.

Gli altri match

Negli altri incontri di qualificazione alla Plenitude Arena, sorprende la sconfitta di Martin Landaluce, che pochi giorni fa era andato a un passo dalla vittoria contro il neo n. 1 del mondo Alexander Zverev. Lo spagnolo è stato battuto dal ceco Mahac in due set.

Uscita di scena prematura anche per la testa di serie n. 2 Tallon Griekspoor, vincitore di un ATP 250 appena una settimana fa a Bruxelles, superato per 6-3 al terzo dal francese Benjamin Bonzi.

Tra gli incontri decisivi di domenica spiccano Juan Manuel Cerundolo contro Kecomanivic, Baez-Machac e Korpiva-Hijikata, con l’australiano che a sorpresa ha estromesso la testa di serie n. 7 Faria.