ATP Parigi: Sonego e Bellucci qualificati e si sfidano nel main draw! Lunedì impegnati anche Musetti, Darderi e Arnaldi

Domenica ultimo giorno di gare per il tabellone minore del Rolex Paris Masters, ultimo Master 1000 della stagione 2026, e dal tennis azzurro giungono due segnali confortanti: sia Lorenzo Sonego che Mattia Bellucci entrano nel main draw. Il tennista torinese ha sorpreso il paraguayano Daniel Vallejo, buon quartista a Tokyo.

Lorenzo ha vinto il primo set sprintando da una situazione di 3-3 per togliere per due volte consecutive la battuta al rivale. Perso il secondo parziale, il nostro portacolori ha mancato un matchpoint nel game precedente il tie-break del terzo, che ha comunque finito per vincere in dodici punti: risultato finale 6-3 4-6 7-6(5). Sonego ha servito ben 16 ace, ceduto il servizio in una sola occasione e a rete ha scritto un brillante 15/20.

Il mancino bustocco ha invece disposto in due set, terminati entrambi per 6-4, dell’argentino Thiago Tirante, brillante quartista a Cincinnati ma per il resto poco competitivo sulle superfici veloci; anche Mattia ha fatto leva sull’efficacia della sua prima palla, in campo otto volte su dieci, per tenere a bada il rivale, colpendo nelle due sole occasioni avute per togliere la battuta al rivale, una per set.

Freddo al momento giusto e come al solito vivace ed esuberante, Bellucci disputa il suo ottavo Master 1000 in stagione, mentre Lorenzo arriva a quota sei. La notizia meno simpatica è che il loro debutto parigino avverrà contemporaneamente e sullo stesso campo, essendo i due stati sorteggiati nella stessa casella al primo turno.

Altri risultati di giornata

Il turno decisivo delle qualificazioni ha gratificato altri cinque atleti: l’australiano Rinky Hijikata ha eliminato il ceco Vit Kopriva in due partite, 7-6(5) 6-2, e in altrettanti set hanno vinto Tomas Machac, 6-2 6-4 a Sebastian Baez, e Alex Molcan, che con l’indentico punteggio che ha premiato Hijikata ha disposto di Nuno Borges, quartista a Basilea.

Le ultime due partite hanno avuto bisogno del terzo parziale: nella prima Benjamin Bonzi ha estromesso Yannick Hanfmann 7-5 3-6 6-4, nell’altra è risultato necessario il passaggio attraverso il tie-break finale. Juan Cerundolo ha battuto Kecmanovic 6-4 6-7(6) 7-6(6), annullando due palle-gara nel decimo game della terza frazione.

Il programma di gioco di lunedì: subito cinque italiani in campo

Il Campo Centrale vede iniziare il proprio programma alle ore 11 e il primo protagonista sarà Lorenzo Musetti, che incrocia Hubert Hurkacz. Un ex numero 5 contro un ex numero 6 del ranking, il carrarino conduce i confronti diretti per 3-2 e ha vinto l’unico precedente sul veloce, a Rotterdam 2022 (ottavi di finale, 6-3 5-7 6-3). Dopo di loro sfida in lingua spagnola tra Alejandro Tabilo e Rafael Jodar e per terminare Ruud-J. M. Cerundolo. Nel programma serale, non prima delle 19, Shapovalov–Khachanov e Humbert–Van De Zandschulp.

Sul court 1, sempre alle 11, ecco Luciano Darderi e Rinky Hijikata; quattro precedenti, in perfetta parità, l’australiano ha prevalso due volte in altrettante partite nel 2026, a Indian Wells e Cincinnati. Come terzo incontro scende in campo Matteo Arnaldi, alle prese con il mancino britannico Cameron Norrie: un solo precedente, terzo turno a New York 2023, favorevole al sanremese con lo score di 6-3 6-4 6-3. Infine, come quarto incontro sul Court 2 è programmata proprio la sfida italiana Bellucci–Sonego, sfida sinora inedita.