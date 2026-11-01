ATP Vienna, Alcaraz: “Il servizio ha funzionato a meraviglia, i baffi invece me li taglio stasera”

Torneo fantastico per Alcaraz, che ha chiuso nel migliore dei modi alzando il torneo di Vienna. Nel discorso di premiazione Alcaraz ha reso l’onore delle armi al suo avversario e ha ringraziato tutti, dal pubblico agli organizzatori di Vienna.

Alcaraz: Ovviamente devo cominciare con il congratularmi con te Alex: hai disputato una settimana fantastica. Continui a migliorare e sono davvero felice di vederti fare grandi cose ogni settimana. Continua così. Complimenti per questa splendida settimana. Abbiamo ancora un paio di tornei davanti prima della fine della stagione (Parigi e forse per De Minaur anche ATP Finals: adesso l’australiano è decimo, un punto avanti a Jodar; si deciderà tutto a Parigi, ndr) e ti auguro, come sempre, il meglio. Congratulazioni. Passando alla mia squadra: è stata una settimana fantastica per noi. È stata anche una settimana emozionante. Ci siamo divertiti molto in campo, ma soprattutto fuori dal campo, ed è questo che mi fa stare bene. Ogni volta che scendo in campo mi sento rilassato. Dovrei divertirmi di più e stressarmi meno quando gioco. Voi fate un lavoro davvero importante per aiutarmi in questo e ve ne sono molto grato. Sono molto grato anche del fatto che mi avete convinto a venire a giocare qua a Vienna, è stata la decisione migliore che potessimo prendere. Quindi un ringraziamento speciale va a voi. Inoltre ringrazio anche gli organizzatori, che mi hanno permesso di essere qua con pochissimo preavviso e hanno organizzato tutto benissimo. Avete fatto il massimo e lo apprezzo davvero. Siamo molto grati per tutto quello che avete fatto per noi questa settimana. Quindi grazie, grazie davvero. Ovviamente ringrazio anche tutta la vostra squadra. Ricordo che nel 2021 ero nuovo e mi avete trattato come qualsiasi altro giocatore, proprio come quest’anno. Questo dimostra quanto lavoriate bene. Quindi grazie, grazie mille. E naturalmente voglio ringraziare il pubblico. Siete stati incredibili, fin dal primo giorno. Mi sono davvero divertito ogni volta che sono sceso in campo. Già durante gli allenamenti mi avete fatto sentire benissimo. Come ho detto, sia in campo, sia fuori. Si vede quanta passione abbiate per il tennis e sono davvero felice di constatarlo. Posso soltanto ringraziarvi per il sostegno e per tutto l’affetto che ho ricevuto qui.

In sala stampa poi, rispondendo alle domande dei giornalisti sono emersi alcune considerazioni tecniche e sulla futura programmazione del 2027.

D: Credo che si possa vincere un titolo soltanto in un posto in cui ci si sente a proprio agio. E ho l’impressione che tu ti sia trovato davvero bene qui a Vienna. Sei d’accordo?

Alcaraz: Se ti senti bene, riesci anche a esprimere il tuo tennis migliore. Sì, ho fatto, o ho cercato di fare tante cose che desideravo fare. Non volevo soltanto andare al ristorante, cenare e tornare in albergo: volevo anche passeggiare e vedere un po’ la città.

D: Carlos, grazie mille per essere stato qui. Una domanda sui baffi: li terrai oppure no?

Alcaraz: No, li taglierò stasera. Oggi è stato l’ultimo giorno, stasera si parte subito per Parigi.

D: Il tuo nome è nell’albo d’oro dell’Erste Bank Open. Direi che suona davvero bene.

Alcaraz: Sì, assolutamente. Suona benissimo, è un privilegio. Sono davvero felice di vedere il mio nome nell’albo d’oro qui a Vienna. Era quello che desideravo all’inizio della settimana e sono molto contento di esserci riuscito. Ora è il momento di godermelo e poi di andare avanti.

D: Quante possibilità ci sono di rivederti a Vienna il prossimo anno?

Alcaraz: Vedremo. La stagione può essere molto lunga: potrei giocare tante partite oppure meno. Vedremo come andranno le cose. Quello che posso dirvi adesso è che questa settimana a Vienna mi sono trovato davvero bene. Grazie ai tifosi che sono venuti a vedere le partite e a tutte le persone coinvolte nell’organizzazione del torneo, io e la mia squadra ci siamo sentiti molto a nostro agio. Chissà quali tornei giocherò l’anno prossimo. Ma se dovessi decidere di giocare in questa settimana del calendario, probabilmente Vienna sarebbe in cima alla lista.

D: Le condizioni qui, tra superficie e palline, sembrano perfette per te. Sei d’accordo? Quali sono le condizioni ideali per il tuo gioco?

Alcaraz: A dire il vero, finora non mi erano mai piaciute le palline che diventano molto pelose e le condizioni molto lente. Non sto dicendo che qui si giocasse molto lentamente, ma dopo tre o quattro game le palline si gonfiavano parecchio e diventavano molto pelose. Con palline del genere è davvero difficile generare potenza. Nei tornei in cui ho trovato queste condizioni ho sempre faticato molto e mi lamentavo continuamente. Questa settimana ho semplicemente cercato di accettarle per quello che erano. Ho provato a essere positivo, a non pensare troppo alle palline e ad andare avanti. Credo che questo mi abbia aiutato molto: non concentrarmi sulle palline, sulla superficie o sulle condizioni, ma su me stesso, sulle cose che dovevo fare e su quelle che volevo fare in campo. Penso che dare la priorità agli obiettivi principali di ogni partita mi abbia aiutato a esprimere parte del mio miglior tennis.

D: È circolata la notizia che Juan Carlos potrebbe diventare l’allenatore di Ben Shelton. Siamo curiosi di sapere che cosa ne pensi.

Alcaraz: Non ho visto la notizia. Ne ho sentito parlare, ma non so chi l’abbia detto. Finché non saranno lui o Juanki a confermarlo, non ci crederò. Si sentono tante persone parlare anche di me, di chi sarà il mio allenatore. Molti parlano di cose che pensano o che credono di sapere. Vedremo. Se fosse vero, penso che sarebbe un ottimo innesto nella sua squadra. Credo che Juanki farebbe un grande lavoro e lo aiuterebbe molto ad alzare ulteriormente il suo livello. Quindi dovrei stare attento a lui.

D: Guardiamo già al 2027. Chi pensi che sarà in corsa ai vertici? Ci sarà anche Shelton?

Alcaraz: Chi lo sa? La preparazione durante la pausa è molto importante. Posso dirvi che i giocatori la prendono molto sul serio: sono settimane in cui si allenano duramente per arrivare in buona forma. Zverev ha dimostrato di che cosa è capace quest’anno: è stato il miglior giocatore della stagione. Sicuramente va incluso. Vedremo se nel 2027 continuerà a fare le grandi cose che ha fatto quest’anno. Shelton ha raggiunto la sua prima finale Slam quest’anno. Penso che sia ambizioso e affamato di altri risultati per la prossima stagione. Ci sono anche altri giocatori che stanno facendo molto bene e che cercheranno di allenarsi al meglio per presentarsi in buona forma ed essere ai vertici il prossimo anno. Non mi piace dire che ci saremo Jannik e io, e poi tutti gli altri. Vedremo chi ci sarà. Tutti cercheranno di fare del loro meglio.

D: Carlos, innanzitutto complimenti. Vorrei chiederti qualcosa sull’aspetto mentale. Questa settimana sei sembrato sempre tranquillo e dai l’impressione di divertirti. Ma dentro di te che cosa succede? Provi anche emozioni negative? E, in quel caso, come le gestisci?

Alcaraz: La maggior parte del tempo mi diverto. Quando gareggio, il più delle volte mi sto divertendo. Direi che il mio stile di gioco mi aiuta molto, perché mi piace cercare i grandi colpi, dare spettacolo, giocare palle corte, colpi in slice e andare a rete. Credo che questo contribuisca a creare scambi e punti molto belli, e io me li godo anche quando li perdo. Per questo mi viene più facile divertirmi durante una partita. Ma ci sono anche tanti momenti in cui faccio fatica, soffro, non vorrei essere lì e mi arrabbio molto con me stesso. Cerco di uscire da quei momenti il più rapidamente possibile e di alimentare pensieri positivi. Quello che posso dire è che, per la maggior parte del tempo, mi diverto.

DOMANDA UBITENNIS: Congratulazioni per il tuo secondo titolo indoor Carlos; in questa settimana che tutto ha funzionato alla perfezione ci puoi dire qual’è l’aspetto tecnico che più ti ha soddisfatto? e poi una curiosità: quando ti ritrovi a rispondere alle domande dei giornalisti dopo le partite, quali sono i temi che più ti piace affrontare?

Alcaraz: Credo che sia stata una settimana molto positiva. Sono stato molto contento di come mi sono allenato la settimana che sono stato a casa dopo Shanghai. Mi sono focalizzato molto nel servizio, cercando di prestare attenzione alla precisione nella direzione e alla velocità, tanto sulla prima che sulla seconda. Sono stato molto contento perchè in questa settimana ho migliorato molto, raggiungendo un livello che quest’anno o negli anni scorsi non avevo ancora raggiunto. Credo che poi questo lavoro si sia tradotto in campo questa settimana. La prima di servizio ha funzionato molto bene, con buone percentuali in campo. La percentuali di punti vinta con la prima è stata molto alta. Inoltre credo che dal servizio mi siano arrivati molti punti facili che mi han dato parecchia tranquillità.

(Picolo focus sui punti diretti ottenuti con la prima di servizio a Vienna, comparato con la media delle ultime 52 settimane:

Partita Dato Percentuale vs Basilashvili 21/50 42% vs Paul 23/69 33% vs Medvedev 19/45 42% vs De Minaur 13/36 36% vs Khachanov 13/44 30%

Credo che da un punto di vista tecnico, di colpi, questo è quello che mi resta di più in testa di questa settimana. Inoltre da un punto di vista mentale credo di non aver avuto momenti di debolezza mentale, di dubbio, in cui magari mi lamentavo delle condizioni. Sono sempre stato positivo, non avevo negatività in testa, ho sempre creduto che nei momenti difficili potevo capovolgere la situazione, così come ho sempre creduto di poter proseguire nei momenti positivi. Risposta alla seconda domanda, devo dire che mi piacciono le domande tecniche, mi piace poter parlare e spiegare il mio punto di vista. Magari preferisco farlo in spagnolo perchè posso spiegare meglio come si è sviluppato il match o come ho giocato determinati colpi o determinate situazioni tattiche, mentre magari in inglese mi costa un po’ di più. Però sì, mi piace anche entrare nei dettagli tecnici.