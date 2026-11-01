ATP Vienna, De Minaur: “Giocare contro Carlos non è piacevole”

Settimana molto positiva anche per De Minaur, che pur non alzando il trofeo si può accontentare col fatto di aver vinto il bonus pool degli ATP 500 (del valore di circa un milione di dollari) e aver a sorpresa superato Jodar di un solo punto nella race annuale. Nelle dichiarazioni di premiazione Alex

De Minaur: Congratulazioni Carlos, devo ammettere che non è piacevole giocare contro di te, ma sei una delle persone migliori del circuito. Quindi grazie mille e complimenti per questa splendida settimana. Per quanto mi riguarda, è stata una bellissima settimana. Qui a Vienna mi sento davvero a casa. Ho espresso parte del mio miglior tennis e vorrei ringraziare tutte le persone che rendono possibile questo torneo. Per noi giocatori è uno degli appuntamenti in cui è più bello tornare e non vediamo mai l’ora di farlo. Grazie per tutto quello che fate. Grazie al pubblico e a tutti coloro che rendono possibile questo splendido torneo. Lo apprezzo davvero. Grazie. E, ultimi ma non meno importanti, vorrei ringraziare i membri della mia squadra. È stato un anno particolare, con tanti alti e qualche basso, ma sono orgoglioso di essere qui e di continuare a lottare. Sono entusiasta di quello che resta di questa stagione e spero di continuare a spingere…

Dopo la premiazione Alex è passato in sala stampa:

D: Complimenti per questa splendida settimana. L’ultima volta qui eri arrivato in semifinale, questa volta in finale. Speri di tornare e fare ancora un passo avanti?

De Minaur: Sarebbe bello! Se riuscissi a fare la stessa cosa che ho fatto a Rotterdam, sarebbe fantastico. È stata una bellissima settimana, in un torneo in cui mi piace tornare. Nel complesso è stata una buona settimana. Avrei voluto fare qualcosa di più oggi, ma il bilancio resta positivo.

DOMANDA UBITENNIS: Rispetto alla finale di Rotterdam contro Carlos, quali sono state le differenze in questa partita?

De Minaur: Sono entrambi tornei indoor, ma le condizioni sono diverse e credo che questo incida. In queste condizioni è molto più difficile togliergli il tempo. Riesce ad assorbire molto bene la velocità della palla e a cambiarne comunque la direzione. All’inizio ho avuto una palla per vincere il mio turno di servizio, una palla break e un’altra palla per vincere il mio game, nei primi giochi. Non sono riuscito a sfruttarle e, all’improvviso, lui si è sciolto molto e ha giocato un tennis che ho trovato sensazionale. Oggi ha giocato davvero molto bene il rovescio lungolinea e questo mi ha messo parecchio in difficoltà (il rovescio, una delle chiavi tattiche del match, come sottolineato in cronaca e nella preview). Nel complesso avrei potuto fare un po’ meglio ed essere un po’ più lucido in determinati momenti, ma penso che lui abbia giocato a un livello molto più alto rispetto a Rotterdam.

D: Una domanda sulla tua stagione. Da quello che hai detto sembra che tu abbia attraversato una fase che può capitare a tutti: avevi perso il piacere di giocare. Come lo hai ritrovato e quanto ti stai divertendo adesso?

De Minaur: Ho vissuto sei mesi difficili, qualcosa che non mi era mai successo prima nella mia carriera. Una cosa sulla quale si poteva sempre contare, con me, era la continuità: esserci ogni giorno e dare il massimo. Avevo perso un po’ questa caratteristica, ma sono felice di essere riuscito a ritrovarla. Come ho detto, mi sono servite un paio di competizioni a squadre per ripartire: la Coppa Davis e poi la Laver Cup. Sono riuscito a ritrovare la mia energia. Credo di aver giocato un ottimo tennis a Pechino e poi, a Shanghai, sono riuscito a ottenere un buon risultato, pur con i miei limiti. Mi sono successe tante cose fuori dal campo. Nonostante questo, sono riuscito a venire qui e a disputare un ottimo torneo. Alla fine ho raggiunto una finale e aggiunto un’altra buona settimana in questo finale di stagione.

D: Come valuti il suo gioco rispetto a luglio? Ti sembra il solito Carlitos oppure è cambiato qualcosa?

De Minaur: Penso che Carlos e Jannik riescano a migliorare continuamente quelle piccole lacune, ammesso che si possano chiamare così, che avevano un tempo. Riescono a progredire in quegli aspetti e affrontarli diventa ancora più difficile. Carlos, soprattutto quando ha una giornata come quella di oggi, è davvero concentrato, non ti regala errori gratuiti per tutta la partita ed è completamente dentro il match. In queste condizioni è molto difficile giocarci contro. Ha la capacità di interpretare tanti stili di gioco diversi. Sa sfruttare le gambe quando ne ha bisogno e la potenza quando vuole. Insomma, è un giocatore niente male. Rispetto a prima dell’infortunio, direi che si tratta soprattutto di un miglioramento graduale: continua a crescere. Per quanto mi riguarda, devo cercare di fare lo stesso.