ATP Vienna: De Minaur ritrova fiducia, ma davanti c’è il tabù Alcaraz

Non ce ne voglia Alex de Minaur, che il diritto di giocarsi il titolo se lo è conquistato sul campo, ma una finale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev avrebbe avuto indubbiamente un altro sapore. Non soltanto per il valore tecnico del confronto, ma soprattutto per ciò che avrebbe rappresentato in questo particolare momento della stagione. Il tedesco, che da lunedì 2 novembre diventerà ufficialmente il nuovo numero uno del mondo, si sarebbe trovato davanti a un’occasione preziosa per consolidare, anche sul piano simbolico, uno status che le statistiche continuano in parte a mettere in discussione.

Il dato è piuttosto eloquente, nel 2026 Zverev ha vinto appena tre dei dodici incontri disputati contro avversari classificati tra i primi dieci del mondo, considerando anche la Laver Cup. Una percentuale di successi del 25%, difficilmente associabile all’immagine di un numero uno dominante ai massimi livelli. Ancora più significativo il bilancio contro i due giocatori che hanno caratterizzato l’ultimo biennio, sei sconfitte in altrettanti confronti con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz di cui cinque contro l’italiano!

La stagione con due titoli Slam

Naturalmente, nulla di tutto questo cancella i meriti di una stagione straordinaria per continuità e risultati, culminata nella conquista dei primi due titoli Slam della carriera, al Roland Garros e allo US Open. La classifica premia anche la capacità di competere e raccogliere punti lungo l’intero arco della stagione, e sotto questo aspetto il tedesco ha saputo fare meglio dei suoi rivali, frenati dagli infortuni. Ma proprio questa particolare congiuntura rendeva ancora più interessante la prospettiva di una finale contro Alcaraz, una sfida con la S maiuscola nella quale Zverev avrebbe potuto dare maggiore sostanza alla propria investitura.

Anche i precedenti promettevano un confronto incerto. Alcaraz conduce 7-6 nei tredici incontri disputati, ma Zverev ha vinto tutti e tre quelli giocati sul cemento indoor. L’ultimo incrocio, nella semifinale dell’ Australian Open di gennaio, si era trasformato in una battaglia di cinque set, conclusa a favore dello spagnolo.

Del resto, il 2026 sembra avere un conto aperto con i grandi rendez-vous del tennis. Questa volta a interrompere la sceneggiatura ci ha pensato De Minaur, imponendosi sul tedesco per 6-4, 1-6, 7-6(4), prendendosi così anche la rivincita della sconfitta subita appena due settimane prima nei quarti di Shanghai. Per ritrovare uno Zverev-Alcaraz bisognerà allora guardare a Parigi, dove i due sono stati sorteggiati in metà opposte del tabellone e potranno eventualmente incontrarsi soltanto in finale.

Alcaraz, una wild card trasformata in opportunità

La presenza di Carlos Alcaraz a Vienna non era nemmeno prevista. Lo spagnolo ha accettato una wild card soltanto a metà ottobre, dopo il rinvio del Six Kings Slam, originariamente in programma in Arabia Saudita. Un’occasione colta rapidamente dagli organizzatori austriaci, che hanno riportato il murciano alla Wiener Stadthalle a cinque anni dalla sua prima e unica partecipazione. Curiosamente, proprio Zverev lo aveva eliminato in semifinale nel 2021, quando Alcaraz era ancora diciottenne.

Il ritorno in Austria si inserisce in un percorso stagionale piuttosto particolare. Dopo aver conquistato l’ Australian Open, completando il Career Grand Slam a soli 22 anni, e il titolo di Doha, lo spagnolo aveva visto interrompersi bruscamente la propria ascesa a causa dell’infortunio al polso. Quattro mesi lontano dalle competizioni, il rientro allo US Open, il successo a Tokyo e poi l’inattesa eliminazione contro Zizou Bergs al terzo turno di Shanghai. Anche per un campione della sua statura può risultare complesso ritrovare pienamente la continuità agonistica.

Vienna in crescendo

A Vienna, però, Alcaraz ha dato segnali incoraggianti. Ha superato nell’ordine Karen Khachanov, Nikoloz Basilashvili, Tommy Paul e Daniil Medvedev, senza concedere un set. Ma il percorso è stato meno agevole di quanto possa suggerire il dato, difatti ciascuno dei quattro incontri è stato deciso anche da un tie-break, tutti vinti dallo spagnolo. Contro Basilashvili si è spinto fino al 13-11, mentre nei quarti contro Paul ha annullato tutte e cinque le palle break affrontate. In semifinale ha ritrovato Medvedev, reduce da sette vittorie consecutive e capace di batterlo nel loro ultimo confronto a Indian Wells. Il successo per 6-4, 7-6(2) ha confermato una ritrovata capacità di gestire i punti importanti, pur in presenza di qualche passaggio a vuoto, come il vantaggio di un break restituito al russo nel secondo set.

Dato non banale da aggiungere come tassello: negli ATP 500 Alcaraz vanta 25 vittorie consecutive, una serie iniziata dopo la sconfitta nella finale di Barcellona del 2025 contro Holger Rune. Quindici successi sono arrivati in questa stagione, nella quale lo spagnolo ha già conquistato i tornei di Doha e Tokyo. A Vienna cerca il terzo titolo ATP 500 dell’anno, il quarto complessivo e il ventottesimo della carriera.

De Minaur, dai sogni che svaniscono alla scintilla ritrovata

L’australiano aveva cominciato il 2026 conquistando Rotterdam, il primo titolo indoor della carriera, dopo aver perso le finali delle due edizioni precedenti. Il prosieguo della stagione, però, è stato accompagnato da una crescente frustrazione, soprattutto per l’incapacità di trasformare la propria regolarità ad alti livelli in risultati davvero significativi nei tornei del Grande Slam. Il momento più emblematico è arrivato dopo la sconfitta contro Flavio Cobolli negli ottavi di Wimbledon.

In conferenza stampa De Minaur aveva abbandonato le consuete dichiarazioni di circostanza per esprimere un disagio ben più profondo. «Mi distrugge dentro», aveva ammesso riferendosi all’ennesima occasione mancata. Ma soprattutto aveva confessato che gli obiettivi, le convinzioni e i sogni coltivati per anni cominciavano a sbiadire, ad apparire sempre più lontani. La svolta è arrivata in maniera quasi inattesa, lontano dalla dimensione individuale del circuito. La Coppa Davis e la Laver Cup hanno restituito a De Minaur qualcosa che sembrava essersi smarrito. Dopo aver raggiunto la finale di Pechino, l’australiano ha spiegato di aver avuto bisogno di una scintilla, di un ambiente di squadra capace di interrompere la routine e rimettere in moto le proprie energie. «Il tennis non se n’era mai andato. Era soprattutto una questione mentale», ha raccontato.

Un primo turno balbettante

A Vienna il suo percorso ha rischiato di interrompersi già all’esordio contro Tomas Machac, prima della rimonta. Da quel momento sono arrivate le vittorie su Learner Tien, Matteo Berrettini e soprattutto Alexander Zverev. Contro l’italiano, nei quarti, De Minaur ha annullato tutte e sei le palle break concesse, salvando anche un set point nel primo parziale. Contro Zverev, invece, ha mostrato la capacità di restare lucido dopo un secondo set perso nettamente e di giocare un tie-break decisivo aggressivo, senza lasciarsi condizionare dalla portata dell’occasione.

De Minaur arriva quindi alla finale di Vienna con un bilancio di dieci vittorie e nessuna sconfitta sul cemento indoor nel 2026 grazie al titolo conquistato a Rotterdam e ai cinque successi ottenuti questa settimana. Inoltre, con 21 vittorie negli ATP 500 in questa stagione, l’australiano è diventato appena il quarto giocatore, dall’introduzione della categoria nel 2009, a raggiungere questa soglia in un singolo anno, dopo Juan Martin del Potro, David Ferrer e lo stesso Alcaraz.

I precedenti: il dominio di Alcaraz

Il bilancio degli scontri diretti parla chiaro: sei incontri, sei vittorie per Alcaraz. Ma è soprattutto l’andamento dei confronti più recenti a risultare significativo. A Barcellona e alle ATP Finals nel 2025, così come nei quarti degli Australian Open di quest’anno, De Minaur è riuscito a tenere testa allo spagnolo nel primo set, perso rispettivamente 7-5, 7-6(5) e 7-5, per poi cedere più nettamente nei parziali successivi. Negli ultimi tre incontri Alcaraz ha infatti conquistato sette set consecutivi, lasciando progressivamente meno spazio all’avversario. La difficoltà dell’australiano, dunque, non sembra essere tanto quella di trovare il modo di competere con Alcaraz, quanto di riuscire a mantenere lo stesso livello di gioco per l’intera durata del match. Ed è proprio questa continuità che dovrà cercare a Vienna per evitare che il copione si ripeta.

La chiave della finale: De Minaur dovrà cambiare il copione

Per interrompere questa serie, l’australiano non potrà limitarsi a riproporre il tennis che gli ha consentito di diventare uno dei migliori difensori del circuito. La sua straordinaria velocità, la capacità di anticipare i colpi e la solidità in risposta rappresentano armi importanti, ma contro Alcaraz rischiano di non essere sufficienti se non accompagnate da una maggiore propensione offensiva.

In questo senso, la semifinale contro Zverev offre indicazioni incoraggianti. De Minaur ha conquistato il 64% dei punti negli scambi superiori ai nove colpi, riuscendo a contrastare la potenza del tedesco e, soprattutto, scegliendo di prendere l’iniziativa nei momenti decisivi. Il tie-break del terzo set, giocato con coraggio nonostante la tensione (due doppi falli), potrebbe rappresentare un modello da riproporre contro Alcaraz.

La difficoltà sarà riuscire a farlo con continuità. Lo spagnolo possiede una varietà di soluzioni superiore, può cambiare improvvisamente ritmo e geometrie dello scambio e dispone di accelerazioni capaci di vanificare anche le migliori qualità difensive dell’avversario. De Minaur dovrà quindi cercare di sottrargli tempo, evitare di concedergli campo e soprattutto non lasciare che sia Alcaraz a stabilire sistematicamente le condizioni del palleggio. Quando non riesce a imporre il proprio gioco, infatti, lo spagnolo tende talvolta a innervosirsi, perdendo efficacità nei suoi colpi e incorrendo in una serie di errori gratuiti che possono compromettere anche situazioni di vantaggio.