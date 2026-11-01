ATP Vienna: quanto costa e cosa offre il weekend finale

Non sarà la finale dei sogni tra Alcaraz e Zverev, ma comunque gli appassionati di tennis austriaci non possono lamentarsi. Proponiamo un piccolo excursus sul valore della proposizione commerciale del torneo viennese. prima di procedere a fare qualche considerazione tecnica in vista della fnale di domani.

La prospettiva del pubblico

Il confronto fra un torneo ATP 500 e un ATP 1000 chiaramente è complicato, considerando l’appeal e il parterre di partecipanti che è di diverso livello, il che può portare nelle fasi finali del torneo a semifinali e finali di minor pregio nel caso del 500. Basti vedere a Basilea, il torneo che si tiene parallelamente a Vienna: le semifinali sono state Vacherot-Fritz e Lehecka-Struff, che con tutto il rispetto non possono competere con l’appeal di Alcaraz-Medvedev e Zverev-De Minaur.

Premesso ciò, ovvero che prendere i biglietti di un 500 significa anche tentare un po’ la fortuna, facciamo comunque un po’ di pubblicità positiva al torneo austriaco, che negli ultimi anni ha quasi sempre garantito partite di livello.

Vienna alternativa low(er) cost

Il confronto con Roma è interessante perché mette in evidenza due politiche di prezzo molto diverse: Vienna mantiene prezzi relativamente accessibili anche nel weekend conclusivo, mentre Roma applica un forte sovrapprezzo soprattutto alla finale. Inoltre a Vienna con un solo biglietto si vedono entrambe le semifinali, mentre a Roma per avere diritto ad entrambe le partite servono due biglietti. Infatti a Roma, venerdì 14 maggio 2027, le due semifinali del singolare ATP sono distribuite fra sessione diurna e sessione serale, quindi per vederle entrambe sul Centrale bisogna acquistare due biglietti distinti. A Vienna, invece, il biglietto di sabato 31 ottobre 2026 copre l’intera giornata sul Centre Court, comprese entrambe le semifinali.

Per seguire entrambe le semifinali a Roma, la spesa sarebbe:

Settore Roma Diurna + serale Distinti 334 € Tribuna Intermedia 378 € Distinti Premium 414 € Tribuna 701 € Tribuna TOP 828 €

L’equivalente di un posto tribuna TOP, con visibilità fra l’altro migliore a Vienna, viene a costare sui 250 euro. A Roma, domenica 16 maggio 2027, il biglietto più economico per il Centrale, Distinti a 377 €, costa già 57 € in più del Premium Plus di Vienna a 320 €.

In sostanza, Roma monetizza fortemente il prestigio del Masters 1000 e l’evento finale; Vienna mantiene un’impostazione economicamente più accessibile, pur offrendo un torneo ATP 500 di alto livello.

Dopo questa premessa generale sulle politiche di prezzo, che magari farà venire voglia a qualcuno di fare un pensiero per il prossimo anno al torneo austriaco, andiamo a vedere qualche considerazione tattica in vista della finale.

I temi tattici

De Minaur ha messo in mostra non solo le solite grandi doti difensive, ma ha anche mostrato di saper offendere quando serve. In tutte e quattro le partite analizzate, il diritto domina il Serve +1 (il colpo in uscita dal servizio) dopo la prima di servizio: è stato utilizzato nel 94% dei casi contro Berrettini, nel 76% contro Tien, nel 69% contro Machac e nell’87% contro Zverev. Proprio contro il tedesco, De Minaur registra anche la massima velocità media del diritto Serve +1, pari a 74 mph, vincendo il 69% dei punti in cui lo utilizza (18/26).

L’australiano non si è limitato a neutralizzare il gioco degli avversari; soprattutto contro Zverev, ha mostrato la qualità necessaria per costruire attivamente il punto e imporre il proprio tennis, approfittando anche delle condizioni di gioco molto lente che rendono difficile chiudere agevolmente i punti. Come evidenziato anche da Zverev, durante gli scambi il tedesco ha faticato moltissimo a trovare delle chiusure efficaci.

Alex insomma, dopo essere sopravvisuto ad un match complicatissimo di primo turno contro Machac, si è messo in palla e ha giocato la miglior partita del proprio torneo proprio contro Zverev.

Alcaraz

Per quanto riguarda Alcaraz invece il focus potrebbe essere sul rovescio. Se il dritto lo conosciamo tutti, qua a Vienna a farsi notare è stata la solidità del rovescio.

La valutazione di questo colpo resta fra 8,2 e 8,6 e supera quella dell’avversario in tutti e quattro gli incontri. Dato particolarmente rilevante considerando che ha giocato contro grandi specialisti di quel colpo come Khachanov, Paul e Medvedev. Il dritto ha offerto picchi più vistosi, ma anche oscillazioni maggiori: alla vigilia della finale, il rovescio è la base più riconoscibile del suo rendimento da fondo.

La battuta ha poi garantito ad Alcaraz un contributo regolare: negli incontri disputati: dopo la prima di servizio circa una risposta su tre non è tornato in campo. Inoltre, dopo la prima di servizio (il cosiddetto serve + 1) il dritto è rimasto il primo colpo più frequente, ma la sequenza ha prodotto rendimenti molto diversi: travolgente contro Khachanov, assai meno redditizia contro Medvedev. Per la finale conterà anche la qualità della palla che Carlos riuscirà a mettere in campo in uscita dal servizio, riuscire ad ammazzare lo scambio quanto prima contro questo De Minaur potrebbe essere fondamentale.

Insomma per concludere domani ci si potrà aspettare un De Minaur che cercherà di dare pochi punti diretti in uscita dal servizio e cercherà contemporneamente di non armare il dritto di Alcaraz in uscita dal servizio. Lo spagnolo invece cercherò di mantenere la solidità mostrata dal lato del rovescio nel caso di scambi prolungati, al fine di non cedere terreno per poi trovare l’occasione buona di chiudere con le sue proverbiali accelerazioni di dritto.