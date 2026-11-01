ATP Vienna: Alcaraz scintillante annichilisce De Minaur

[2] C. Alcaraz b. [5] A. De Minaur 6-1 6-4

Primo successo in carriera di Alcaraz a Vienna che dopo cinque anni di assenza torna e vince il torneo. Secondo trofero indoor della carriera per lo spagnolo, che bissa il successo di Rotterdam 2025, nel quale aveva battuto anche in quel caso in finale un De Minaur che invece gli aveva creato molti più problemi.

Alex può comunque considerarsi contento, ha incrementato il proprio bottino nella race in modo significativo e ha confermato il proprio feeling con Vienna, torneo dove negli ultimi anni ha sempre fatto molto bene.

2024: Semifinals 🇦🇹

2025: Semifinals 🇦🇹

2026: FINALS 🇦🇹



Alex de Minaur defeats Zverev to seal a spot in his first championship Sunday in Vienna! pic.twitter.com/TZdQW5dHMA — Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2026

De Minaur inoltre può consolarsi con il bonus messo in palio da ATP nell’ambito dei tornei 500, per primiare il giocatore più costante in questa categoria. Per Carlos pesa l’essere uscito al secondo turno per infortunio a Barcellona, torneo dove aveva fatto dal 2022 sempre almeno finale e il fatto di aver giocato la metà di tornei di Alex in questo segmento. Pur vincendo Alcaraz potrebbe recuperare al massimo 170 punti, insufficienti a ricucire il gap con De Minaur a questo punto.

Primo set – Tornado Alcaraz

Si comincia con Alcaraz che vince il sorteggio e sceglie di partire in risposta. Scelta che si rivela azzeccata visto che lo spagnolo va subito a palla break dopo uno scambio in progressione di aggressione controllata e con pochi rischi. Opportunità trasformata immediatamente, con lo spagnolo che smista il gioco molto bene con il rovescio, fino a che arriva la palla buona per la facile chiusura di dritto. Nelle statistiche il vincente comparirà come manata di dritto, ma il merito è in gran parte del rovescio dello spagnolo, Come avevamo segnalato nella preview, l’ala sinistra di Carlitos è stata impeccabile tutta la settimana.

Come avvenuto sabato con Medvedev però non appena conquistato il break arriva subito un calo di tensione, con un paio di errori che danno a De Minaur l’opportunità di rientrare immediatamente in partita. Lo spagnolo però martella col dritto in uscita dal servizio chiudendo a rete gli scambi e al contempo fa buon uso del kick a uscire. Si prospetta un’altra montagna da scalare per De Minaur, che dovrà sperare anche nelle palle: come segnalato praticamente da tutti i giocatori, le sfere tendono a sgonfiarsi parecchio nel giro di 2/3 game, rendendo più difficili i colpi in chiusura.

Purtroppo per De Minaur, la grandinata continua imperterrita e arriva anche il secondo break consecutivo al servizio, non certa la partenza che avrebbe sperato l’australiano, che dopo manco 20 minuti si trova sotto per 4-0.

Quick out the gate 💥



Alcaraz takes a double break lead over de Minaur in the opening set of the Vienna final! pic.twitter.com/pB01Ly2iiO — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2026

Poco da commentare a livello tecnico, se non che la qualità della prestazione di Alcaraz è di primissimo livello. Soprattutto impressiona la solidità e l’aggressione controllata di Carlos: pochi fronzoli e tanta sostanza.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Performance globale

De Minaur in particolare fatica maledettamente a chiudere gli scambi quando si trova in posizione di vantaggio.Si comincia con Alcaraz che vince il sorteggio e sceglie di partire in risposta. Scelta che si rivela azzeccata visto che lo spagnolo va subito a palla break dopo uno scambio in progressione di aggressione controllata e con pochi rischi. Opportunità trasformata immediatamente, con lo spagnolo che smista il gioco molto bene con il rovescio, fino a che arriva la palla buona per la facile chiusura di dritto. Nelle statistiche il vincente comparirà come manata di dritto, ma il merito è in gran parte del rovescio dello spagnolo, Come avevamo segnalato nella preview, l’ala sinistra di Carlitos è stata impeccabile tutta la settimana.

Come avvenuto sabato con Medvedev però non appena conquistato il break arriva subito un calo di tensione, con un paio di errori che danno a De Minaur l’opportunità di rientrare immediatamente in partita. Lo spagnolo però martella col dritto in uscita dal servizio chiudendo a rete gli scambi e al contempo fa buon uso del kick a uscire. Si prospetta un’altra montagna da scalare per De Minaur, che dovrà sperare anche nelle palle: come segnalato praticamente da tutti i giocatori, le sfere tendono a sgonfiarsi parecchio nel giro di 2/3 game, rendendo più difficili i colpi in chiusura.

Purtroppo per De Minaur, la grandinata continua imperterrita e arriva anche il secondo break consecutivo al servizio, non certa la partenza che avrebbe sperato l’australiano, che dopo manco 20 minuti si trova sotto per 4-0.

Quick out the gate 💥



Alcaraz takes a double break lead over de Minaur in the opening set of the Vienna final! pic.twitter.com/pB01Ly2iiO — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2026

Poco da commentare a livello tecnico, se non che la qualità della prestazione di Alcaraz è di primissimo livello. Soprattutto impressiona la solidità e l’aggressione controllata di Carlos: pochi fronzoli e tanta sostanza.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – % di conversione su situazioni di attacco, De Minaur, primo set.

Secondo set – De Minaur coraggioso ma non basta

Si riprende con Alcaraz che continua sulla stessa lunghezza d’onda e arriva a pochissimo dall’ammazzare il match: altro break point per lo spagnolo, che però manda appena largo il dritto lungolinea vincente. L’australiano si salva e prova a produrre il massimo sforzo per impensierire il proprio avversario: ma Carlos è del tutto presente in campo, disposto anche a soffrire e a difendere come in pochi sanno fare.

Point of the match…and possibly the week 🔥@carlosalcaraz simply on fire in the final thus far#ErsteBankOpen pic.twitter.com/Bl2i1elKeV — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2026

Quando gioca così, la combinazione di attacco e difesa dello spagnolo è difficilmente parreggiabile, ci vorrebbe proprio il miglior Sinner.

De Minaur può mettere in campo tanta grinta, tanta difesa, ma non la potenza di fuoco di quei due e quindi è normale che Alex continui ad andare con la testa sott’acqua. Altra occasione di break per lo spagnolo nel quarto game, con De Minaur che deve tirare fuori meglio del suo repertorio per portare in porto anche questo gioco. Si viaggia ancora in equilibrio in questo secondo parziale, ma si preannuncia durissima per l’australiano, che dovrà ricorrere a ogni riserva di enegia fisica e mentale per tenere testa contro un Alcaraz che oggettivamente lo sta sovrastando nelle esecuzioni.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Performance globale

Alex insomma riesce a rintuzzare i tentativi di Alcaraz, ma l’australiano deve cedere nel decimo game: ennesima palla break per lo spagnolo e punto che riassume in se l’essenza del secondo set. Scambio pieno di emozioni da 20 colpi nel quale De Minaur le prova tutte ma poi viene chiamato a rete da una palla corta deliziosa di Carlitos che poi trova il modo di fulminare l’australiano con un dritto all’incrocio delle righe.

WHAT A WAY TO END IT 🙌@carlosalcaraz notches his 28th career title with his victory over De Minaur in Vienna! pic.twitter.com/6XK30VrSyo — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2026

Game, set, match e torneo Alcaraz!