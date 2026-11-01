Macchina del Tempo: Federer-Del Potro a Basilea 2017

ATP 500 Basilea e Roger Federer: il campione svizzero è rimasto legato fino all’ultimo a quel suo torneo di casa, dove si sentiva in famiglia, dove tutti lo adoravano e dove ha messo a segno 10 titoli in carriera. Proprio nella città che sorge sulle rive del fiume Reno ha conquistato il suo ultimo ATP, quello dell’ottobre 2019 (anche se poi ha continuato a giocare fino a settembre 2022). E nel suo “home court”, nel lontano 2017, si guadagnò una vittoria per nulla scontata: combattuta, intensa, e molto tirata.

Contro uno dei suoi avversari più difficili, Juan Martin Del Potro, affrontato e sconfitto in finale.

Federer, un 2016 difficile

In quell’ottobre 2017 Federer aveva già ripreso quota in classifica (era il numero 2 dietro Rafael Nadal), dopo un 2016 difficile per l’infortunio al ginocchio, lo stop dopo Wimbledon e l’intervento chirurgico che lo aveva costretto a fermarsi per mesi. Lo svizzero aveva dovuto ricorrere alle stampelle per i postumi dell’operazione, poi la riabilitazione e il ritorno alle gare a inizio 2017.

Il ritorno dopo l’infortunio

Neanche il tempo di abituarsi al suo rientro, ed era arrivato lo Slam di Melbourne, primo dei sette trofei dell’anno, tra i quali anche Wimbledon.

A Basilea una finale difficile

A Basilea però, dopo un torneo perfetto, Roger all’ultimo round si ritrova come avversario l’argentino. Lo stesso che poche settimane prima, allo Slam newyorkese, lo aveva fermato ai quarti di finale con un punteggio di 7-5 3-6 7-6 6-4. Lo stesso che tanti anni prima, nel 2009, gli aveva negato quello stesso Slam in una finale tiratissima chiusa al quinto set (finì 3-6 7-6 2-6 6-1 6-4 per il nativo di Tandil). I precedenti dicono, a quei tempi, 17 a sei per lo svizzero. Che però l’argentino lo soffre, eccome.

Potenza e talento in campo

Il primo set è battaglia pura, con Federer che va per due volte avanti di un break e che per due volte viene rimontato. In campo ci sono due fenomeni, e si vede: Del Potro concede ben poco al servizio, attacca e gioca di potenza ma Federer replica con passanti, variazioni e tocchi da maestro. Il primo round lo vince Del Potro, che si porta a casa il tie-break del primo set per 7-5. Federer riprende il controllo del gioco nel secondo set con una difesa da campione e riporta il punteggio in parità. A inizio terzo set Del Potro sembra correre via con un break nel primo game, a cui Federer replica con un altrettanto immediato controbreak. Nel finale di match lo svizzero non sbaglia più un colpo e fa suo il torneo di casa. Per l’ottava volta.

A Basilea Federer fa 95

E’ il suo 95esimo titolo in carriera, in un altro anno da incorniciare per il campione svizzero. Non è stato così per lo sfortunato avversario, che in quello stesso anno si era dovuto accontentare di un solo titolo, quello di Stoccolma. I successi in campo di di Del Potro sono sempre stati frenati dagli infortuni prima al polso e poi al ginocchio. E così, il suo straordinario talento non ha potuto esprimersi al meglio. Dopo il 2015 sembrava aver risolto i problemi al polso. Poi sono arrivati quelli al ginocchio, con altri interventi chirurgici. Il suo fisico fragile ha sempre condizionato la sua resa in campo. Con i suoi continui stop and go, la lotta per continuare a giocare, le battaglie per sopportare il dolore, Del Potro è diventato una leggenda tra gli appassionati. Vinceva, perdeva, ma lottava sempre. E faceva divertire. Il “gigante buono” avrebbe giocato ancora per cinque anni dopo quella finale a Basilea. Fino all’addio nella sua Buenos Aires. Commosso tra gli applausi. Che lo hanno accompagnato, dovunque, per tutta la sua non così lunga e fortunata carriera.

(Isabella Dalla Gasperina)