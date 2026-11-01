Juan Carlos Ferrero allenerà Ben Shelton nel 2027

Non sarà Rafael Jodar il nuovo assistito di Juan Carlos Ferrero a partire dalla prossima stagione, ma il n. 4 del mondo Ben Shelton. Secondo quanto riportato in anteprima da Tom Kershaw su The Times, e poi confermato dai diretti interessati. l’ex allenatore di Carlos Alcaraz affiancherà Bryan Shelton, padre di Ben, nella guida tecnica dell’ultimo finalista dello US Open.

Ferrero aveva dicharato che ci sarebbe stato un annuncio il 9 novembre, e la conclusione più logica era che si sarebbe seduto sulla panchina di Jodar, nuovo Top 10 del tennis mondiale, arrivato nell’elite del circuito maschile al suo primo anno di competizioni a livello di ATP Tour. E invece Ferrero attraverserà l’oceano, almeno in maniera virtuale, e si metterà alla guida della più concreta speranza del tennis maschile americano, ancora alla ricerca del successore di Andy Roddick (US Open 2001) per quel che riguarda il vincitore di un titolo dello Slam.

L’ex n. 1 del mondo si era trovato abbastanza a sorpresa “a spasso” poco meno di un anno fa quando naufragò il rinnovo del suo contratto con Alcaraz dopo sette anni di proficua collaborazione che avevano portato il giocatore di Murcia da teenager di grande talento e belle speranze a superstar del circuito professionistico.

In precedenza, Ferrero era stato allenatore dell’attuale neo n. 1 del mondo Alexander Zverev tra il 2017 e il 2018, ma il rapporto si era interrotto dopo poco e in maniera piuttosto burrascosa, con accuse da parte di Ferrero a proposito di una scarsa etica del lavoro da parte del tedesco.

Ora l’allenatore iberico si trova per le mani un’altra fuoriserie da poter condurre verso i massimi traguardi, ma mentre Alcaraz era stato plasmato fin da quando era “cucciolo”, qui invece Ferrero si trova in mano un giocatore sicuramente con ancora grandi margini di miglioramento dal punto di vista tecnico, ma che ha già ottenuto risultati importanti e soprattutto ha tutti gli occhi del tennis americano puntati addosso.

Inoltre, sarà necessario trovare la giusta alchimia con l’attuale coach di Ben Shelton, suo padre Bryan, che certamente da tennista non ha raggiunto i risultati di Ferrero, ma il cui curriculum da coach a livello di college non lascia dubbi sulla sua competenza.