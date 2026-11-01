Rafa Jodar nella storia, da lunedì sarà top 10. Tutti i numeri del record

Serviva una combinazione di risultati nel finale di settimana e alla fine la certezza è arrivata dalla Svizzera: il KO di Taylor Fritz per mano di Valentin Vacherot nella semifinale dell’ATP 500 di Basilea (Swiss Indoors Basel) apre ufficialmente le porte dell’élite mondiale a Rafael Jodar. Il ventenne iberico, che aveva accarezzato il traguardo già nel Masters 1000 di Shanghai, farà il suo esordio ufficiale al numero 10 del ranking ATP, coronando una progressione vertiginosa e dal valore altamente simbolico.

Una scalata senza precedenti: polverizzato il record di Kuerten

A impressionare maggiormente è la rapidità con cui il giovane spagnolo ha bruciato le tappe del circuito maggiore. Dal suo debutto assoluto in un tabellone ATP – avvenuto appena lo scorso gennaio sul cemento prestigioso dell’Australian Open – al giorno dell’ingresso tra i primi dieci del mondo sono passati soltanto 287 giorni. Crolla così un primato storico che resisteva da decenni: polverizzato il vecchio record targato Gustavo Kuerten, capace all’epoca di impiegarci 490 giorni.

Precocità da predestinato

Un ingresso così precoce colloca Jodar in una cerchia ristrettissima anche tra i big del tennis contemporaneo. A vent’anni, un mese e 16 giorni, il classe 2006 è il quinto tennista in attività più giovane a raggiungere la Top 10. Davanti a lui si stanziano soltanto nomi del calibro di Carlos Alcaraz (18 anni e 11 mesi), Holger Rune (19 anni e 6 mesi), Novak Djokovic (19 anni e 9 mesi) e Alexander Zverev (20 anni e un mese). Da notare come l’iberico sia riuscito a fare persino meglio di Jannik Sinner (20 anni, 2 mesi e 16 giorni), precedendo il campione azzurro sulla tabella di marcia di circa trenta giorni.

Dalla Top 100 ai vertici: il confronto con Becker

L’ascesa fulminea del talento madrileno trova un riscontro spaventoso anche nell’intervallo tra il primo ingresso tra i primi cento e quello tra i primi dieci del mondo: un salto di qualità compiuto in appena 217 giorni. Nella storia moderna del gioco soltanto una leggenda come il caro vecchio Boris Becker ha saputo fare di meglio, impiegando 210 giorni a cavallo tra il 1984 e il 1985 (sfruttando tuttavia la pausa della off-season). Tra i colleghi in attività, il più vicino a questo ritmo indiavolato era stato finora Holger Rune, che fermò il cronometro a quota 294 giorni.

L’ombra insuperabile di Nadal e Alcaraz

Detto questo, nonostante una scalata da record, c’è un primato nazionale che al giovane spagnolo resta precluso. Nella classifica dei tennisti iberici più precoci a centrare la Top 10 dal 2000 a oggi, Jodar si piazza infatti “solo” al terzo posto. Davanti a lui restano inavvicinabili due mostri sacri del tennis spagnolo: Rafael Nadal (entrato in Top 10 a 18 anni e 10 mesi) e Carlos Alcaraz (18 anni e 11 mesi), a testimonianza di una scuola tennistica che continua a sfornare protagonisti destinati a segnare un’epoca.