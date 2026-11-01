WTA Tokyo e Guangzhou: Shnaider regina, Dart rimonta Tagger

Giornata elettrizzante per il circuito femminile, caratterizzata da due battaglie sul cemento asiatico dove carattere e tenacia hanno fatto la differenza. Sul veloce del Toray Pan Pacific Open di Tokyo è arrivato il sigillo di Diana Shnaider, brava a superare – con il punteggio finale di 6-4 5-7 6-2 – Leylah Fernandez al termine di un match combattuto e ricco di capovolgimenti di fronte. Contemporaneamente, nel WTA 250 di Guangzhou (Guangzhou Open) si è consumata l’impresa della trentenne britannica Harriet Dart, capace di completare una cavalcata straordinaria partendo dalle qualificazioni e conquistando così il primo titolo WTA della propria carriera. Quest’ultima ha battuto la rivale austriaca Lilli Tagger, imponendosi con lo score definitivo di 4-6 6-3 6-4.

A Tokyo una finale combattuta

Nel corso della finale di Tokyo, la teste di serie numero 3 ha messo subito le cose in chiaro spezzando l’equilibrio nel terzo game e allungando fino al 5-2 grazie a un doppio break. Nonostante una fiera reazione di Fernandez, brava a cancellare un set point e a risalire fino al 4-5, Shnaider non si è lasciata intimorire e ha chiuso la prima frazione per 6-4 a zero al servizio. Il secondo parziale è iniziato nel segno del totale dominio della russa, involatasi rapidamente sul 4-0; con le spalle al muro, però, la tennista canadese ha ritrovato fluidità nei colpi ed entusiasmo, annullando il ritardo fino a completare il sorpasso sul 7-5 nel dodicesimo game. Il terzo e decisivo set ha visto Shnaider cancellare subito tre palle break consecutive (0-40) nel secondo gioco, uno snodo tattico che si è rivelato fondamentale per il prosieguo dell’incontro. Dall’1-2 in poi la russa ha alzato il livello di gioco e dominato gli scambi, infilando una striscia di cinque game consecutivi grazie ai break del quinto e settimo gioco, prima di chiudere i conti sul 6-2 dopo due ore e ventuno minuti. Numero 11 del mondo (da lunedì) e decima nella Race, Diana Shnaider sarà la seconda riserva per le WTA Finals.

La settimana perfetta di Dart: a Guangzhou il suo primo titolo WTA

A Guangzhou la protagonista assoluta è stata Harriet Dart, arrivata a sollevare il suo primo trofeo a 30 anni dopo un percorso di rara resilienza. La tennista britannica, costretta ad affrontare i tabelloni di qualificazione, ha coronato la settimana perfetta superando in finale la quarta testa di serie del torneo, l’austriaca Lilli Tagger. Dopo aver ceduto il primo set, la nativa di Hampstead ha preso progressivamente in mano l’inerzia del gioco, mostrando una grande tenuta fisica e mentale sulla distanza. Quella in terra cinese si è configurata come una vera e propria maratona per la tennista britannica, capace di vincere ben cinque incontri su cinque al terzo set nel main draw (sei su sette considerando i due turni preliminari). In una finale durata tre parziali e ricca di tensione, la forza di volontà di Dart ha finito per prevalere sulla maggiore freschezza della rivale austriaca.