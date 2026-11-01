WTA Tokyo: Errani/Paolini, settimana perfetta! Dopo le Finals anche il 1° titolo stagionale

Una settimana da incorniciare per Sara Errani e Jasmine Paolini sul cemento di Tokyo. Il duo azzurro torna a sollevare un trofeo in doppio a più di un anno di distanza dall’ultima volta (il primo di un travagliato 2026 e il decimo complessivo), dominando in finale la coppia testa di serie numero uno del Toray Pan Pacific Open Tennis formata da Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani. Una prova di forza impressionante quella offerta dalle giocatrici italiane, capaci di sbrigare la pratica in appena sessanta minuti di gioco con un doppio 6-2, confermando un feeling tecnico e tattico che torna a splendere in vista delle prossime WTA Finals.

Tokyo azzurra: Errani e Paolini tornano a vincere

Il canovaccio del primo set fotografa alla perfezione l’inerzia della gara. Dopo una fase iniziale di studio, Errani e Paolini alzano i giri del motore nel terzo gioco, trovando il break al punto decisivo. La premiata ditta azzurra fa valere la consueta e sopraffina geometria di volo di Sara unita alla spinta da fondo di Jas, concedendo poco o nulla alle rivali. Nel settimo game arriva il secondo strappo che spezza definitivamente l’equilibrio, preludio al rapido 6-2 con cui le azzurre archiviano la prima frazione in trenta minuti esatti.

La musica non cambia nel secondo set, dove il copione tattico ricalca fedelmente l’andamento del parziale precedente. Il duo italiano strappa nuovamente la battuta nel terzo game, gestendo senza fronzoli i turni di servizio e lasciando poco più che briciole alle avversarie. La netta superiorità di Errani/Paolini, del resto, si riflette impietosa anche sui numeri finali: 52 punti complessivi conquistati contro i 32 delle avversarie, zero palle break concesse nell’arco dell’intero incontro e percentuali nettamente superiori sia con la prima (86% a 55%) che con la seconda palla.

Il sigillo definitivo arriva nel settimo gioco, quando Errani e Paolini piazzano l’affondo decisivo che vale il secondo break consecutivo. Chiusura a quindici nel game successivo e primo titolo stagionale in tasca al primo match point utile. Un successo non solo prestigioso, ma fondamentale per il morale: le azzurre si presenteranno alle WTA Finals di Indian Wells con lo status di numero otto del seeding, ma soprattutto con la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagoniste.