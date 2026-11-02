ATP Parigi, Alcaraz: “Ho avuto paura di non tornare più al mio livello”

ATP Vienna · Finale Finale Alex De Minaur 10 1 4 Carlos Alcaraz 3 6 6 Statistiche e andamento

In arrivo al Masters 1000 di Parigi con il trofeo di Vienna in valigia, Carlos Alcaraz esordirà al secondo turno contro Jiri Lehecka o Alex Michelsen. Nell’attesa, parla di timori, di fiducia, ricordi e… Jodar.

Pubblicità

D. Carlos, bentornato a Parigi. Dopo l’ottima settimana che hai vissuto a Vienna, quanto ti senti fiducioso di poter concludere la stagione in bellezza?

CARLOS ALCARAZ: Ovviamente vincere dà molta fiducia. A questo torneo tengo particolarmente e voglio fare bene. Arrivo qui da campione di Vienna, con tanta esperienza, ritmo e fiducia in più. Spero soltanto di riuscire a esprimere un grande tennis e un ottimo livello anche questa settimana. Sono entusiasta e non vedo l’ora di giocare la mia prima partita.

D. Congratulazioni per la vittoria e per la tua striscia positiva. Durante il recupero, avevi paura di non riuscire a ritrovare il tuo miglior livello e la condizione per giocare di nuovo come volevi, oppure eri convinto che saresti riuscito a tornare al meglio già in questa stagione?

CARLOS ALCARAZ: Sono rimasto fuori a lungo, quindi ho avuto molto tempo per pensare e riflettere sulle mie sensazioni. In alcuni momenti ero sicuro che sarei tornato al meglio, in altri ho avuto dei dubbi su me stesso, non lo nego. Mi chiedevo se sarei riuscito a colpire di nuovo il diritto come prima, al cento per cento, se avrei recuperato le sensazioni al polso, se sarei tornato in salute. Avevo qualche dubbio.

Ma quando sei circondato da persone valide, da grandi professionisti come quelli che ho al mio fianco, e ti fidi al cento per cento della tua squadra, tornare è più facile. Sono davvero felice del lavoro che ho fatto e del fatto che oggi ci troviamo in questa posizione.

Pubblicità

D. Cinque anni fa hai giocato contro Hugo Gaston qui a Bercy. Che ricordi hai di quella partita? Quali insegnamenti ne hai tratto? È stata importante per la tua crescita come giocatore e come uomo?

CARLOS ALCARAZ: A dire la verità, non ho dei bei ricordi di quella partita (sorride). È stato un momento difficile per me. Credo sia stata la prima volta in cui ho avvertito la pressione del pubblico. Non voglio dire se si comportarono bene o male: stavano sostenendo il loro giocatore, ed è giusto così.

La lezione che ho imparato è che non bisogna reagire al pubblico o alle persone sugli spalti. Bisogna concentrarsi su se stessi, su quello che succede in campo, e cercare di non lasciare che il sostegno e l’energia del pubblico influenzino il proprio gioco e la propria testa. Ricordo bene quella partita del 2021. Sentii la pressione, mi buttai giù e fu una giornata difficile. Ma ho imparato molto e sono cresciuto tanto grazie a quell’esperienza.

D. Bentornato a Parigi e ancora congratulazioni per il titolo di Vienna. In passato hai parlato delle difficoltà che incontri nel giocare al coperto. Dopo aver vinto a Vienna, hai la sensazione di aver trovato qualcosa che ti permette di sentirti più a tuo agio nelle condizioni indoor?

CARLOS ALCARAZ: Non saprei. Credo che ogni torneo indoor sia diverso: cambiano le condizioni, cambia tutto. Puoi trovarti bene dopo aver giocato una settimana a Vienna e poi andare la settimana successiva in un altro posto e avere sensazioni completamente diverse. Domani mi allenerò e cercherò di ritrovare le buone sensazioni, di colpire la palla nel miglior modo possibile e di arrivare a mercoledì con una bella opportunità di esprimere un grande tennis e sentirmi bene in campo. Poi vedremo. Quello che so è che dovrò essere forte mentalmente e affrontare le difficoltà che potrebbero presentarsi al primo turno. Vedremo come andrà questa settimana.

Pubblicità

D. Congratulazioni per la giornata di ieri. Mi sembra che prima della Laver Cup tu abbia modificato leggermente il movimento del servizio. La posiione del piede sinistro e forse anche il lancio della palla è un po’ più basso. Cosa volevi ottenere con questi cambiamenti?

CARLOS ALCARAZ: Ho osservato i migliori giocatori della storia. Ovviamente l’altezza conta, dipende anche da quanto sei alto, e per i giocatori più alti può essere persino un problema. Ma i migliori battitori della storia hanno tutti quell’equilibrio nel servizio, nel passaggio dalla fase in cui il corpo è arretrato a quella in cui si spinge in avanti.

Prima non riuscivo a farlo, quindi ho modificato un po’ il movimento. Ho cercato di trovare un maggiore equilibrio e rendere il gesto più fluido. Credo che nel servizio il lancio della palla e l’equilibrio siano fondamentali. Direi che ho fatto un ottimo lavoro e che ora mi sento molto meglio al servizio. A Vienna si è visto un grande miglioramento in questo colpo. Sono davvero contento.

D. Non ti sei ancora allenato qui, vero? Quindi non puoi parlare della velocità del campo?

CARLOS ALCARAZ: Ho parlato con alcuni giocatori e mi hanno detto che è un po’ più veloce rispetto all’anno scorso. Oggi ho guardato un paio di game della partita di Jodar e la palla sembrava reagire in modo diverso rispetto alla scorsa edizione, un po’ più rapidamente.

Pubblicità

D. Il Masters di Parigi è probabilmente uno dei pochi tornei in cui non ti abbiamo visto giocare particolarmente bene o arrivare molto avanti. Ricordo un quarto di finale o una semifinale contro Holger, ma in generale l’anno scorso non è andata bene. C’è qualcosa in particolare che rende questo torneo più difficile per te?

CARLOS ALCARAZ: Non lo so, sinceramente. È un po’ strano, considerando i risultati ottenuti negli altri tornei. Qui, in qualche occasione, ho giocato bene: ricordo soprattutto i quarti di finale contro Holger. Ma non sono ancora riuscito a esprimere il mio miglior tennis.

Non saprei indicare un motivo preciso. Alcuni anni sono arrivato qui senza sentirmi al cento per cento, soprattutto dal punto di vista mentale. Altre volte, invece, stavo bene, avevo davvero voglia di giocare qui ed ero entusiasta all’idea di esprimere il mio miglior tennis. Eppure ho finito per perdere al primo o al secondo turno, senza giocare bene. Quindi non c’è una ragione specifica, ma sono abbastanza sicuro che prima o poi riuscirò a fare bene in questo torneo e a sentirmi come vorrei.

D. Hai parlato di Jodar: questa settimana c’è un altro spagnolo nella top 10 insieme a te. Puoi raccontarci qualcosa della sua crescita, di quello che hai notato in lui e di quanto potrà essere un avversario pericoloso in futuro?

CARLOS ALCARAZ: Non lo considero una minaccia (sorride). È incredibile quello che sta facendo al suo primo anno nel circuito. Ha battuto un record per il tempo impiegato a passare dalla top 100 alla top 10, o qualcosa del genere. Sono davvero felice per lui. È un ragazzo molto umile, una gran brava persona, viaggia con suo padre che gli fa da allenatore e sta ottenendo grandi risultati. Sono contento per lui.

Pubblicità

Merita di trovarsi in questa posizione. È bello avere un altro spagnolo nella top 10. A tutti noi piace il suo tennis: ogni volta che lo guardo è un privilegio, un piacere. Non vedo l’ora di affrontarlo un giorno, e anche di allenarmi con lui durante i tornei. Per il momento è già un giocatore di grande livello, ma sono sicuro che in futuro sarà un avversario da tenere d’occhio.