ATP Parigi: Arnaldi rimonta a metà, si arrende in tre set a Norrie

C. Norrie b. M. Arnaldi 6-4 1-6 6-3

Si ferma al primo turno l’avventura di Matteo Arnaldi nell’ultimo Masters 1000 del calendario: Cameron Norrie passa per 6-4 1-6 6-3 e si guadagna la sfida a Ben Shelton.

Per l’azzurro la prestazione rimane insoddisfacente, nonostante quel secondo set dominato. Troppi errori e imprecisioni che riaccendono l’inglese quando quest’ultimo pare andare perdendo il filo tattico della gara. Arnaldi, infatti, approccia il match subendo un break a freddo da 30-0; dopo aver regolato il proprio tennis, riesce a recuperare e riportarsi sul 2-2. La parità, però, dura appena qualche istante. Il secondo parziale è completamente appannaggio di Matteo, che cambia l’inerzia del match recuperando da 0-40 sul 3-1, con la difesa del break di vantaggio maturato nel secondo gioco. Ma è tutta un’apparenza illusoria. Nella frazione decisiva, infine, l’italiano non sfrutta la spinta propulsiva del 6-1 precedente e paga a caro prezzo il passaggio a vuoto nel quarto game.

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Con la sconfitta al Paris Rolex Masters il ligure conclude la stagione dei Masters 1000 con cinque eliminazioni all’esordio. Il miglior risultato è il terzo turno degli Internazionali d’Italia. Anche il feeling con il cemento indoor scarseggia, visto che il successo su un campo coperto manca dal torneo di Vienna dello scorso anno. Inoltre, il numero 36 del mondo deve rinunciare alle residue speranze di essere testa di serie al prossimo Australian Open.

Per Norrie, invece, questa vittoria non solo significa la parità nei testa a testa, dopo il precedente dello US Open 2023, ma è anche un parziale riscatto dopo la partita regalata a Daniil Medvedev a Vienna.

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Primo set: Arnaldi insegue, recupera ma cede il primo parziale

I primi due quindici illudono Arnaldi su un possibile inizio di partita tranquillo. Tuttavia, portatosi 30-0, l’azzurro incappa in tre errori consecutivi. Particolarmente grave è un diritto in avanzamento affossato in rete che regala la palla break a Norrie. L’inglese fiuta il momento e si spalanca il campo con la risposta, poi la chiusura a rete è una formalità. Matteo è bravo a non lasciarsi travolgere da un avvio complicato e registra i propri colpi, prima di trovare l’affondo in risposta. Sul 2-1, infatti, il semifinalista del Roland Garros si procura due occasioni di controbreak. Dopo aver sprecato la prima con un passate in corridoio, la seconda è quella buona: Arnaldi gioca con attenzione e finalizza uno scambio intelligente con una puntualissima smorzata.

La parità, però, dura poco perché nel quinto gioco Cameron si rifà minaccioso sul servizio dell’avversario. Il sanremese cancella una prima palla break con un ace, ma ne offre subito una seconda. Il numero 41 del mondo, allora, prova il tutto per tutto con una risposta assai aggressiva e la scelta lo ripaga. Per Norrie è l’allungo decisivo, che propizia il 6-4 del primo set.

Secondo set: Arnaldi pareggia i conti con un netto 6-1

Nei primi giochi del secondo parziale il canovaccio si ribalta. Arnaldi tiene a zero il turno di servizio inaugurale, mentre Norrie perde di efficacia e lucidità. Così, sull’1-0 il mancino nato a Johannesburg offre subito una preziosissima palla break a Matteo, il quale non deve far altro che mettere oltre la rete la risposta. Il britannico sbaglia la direzione della chiusura di diritto e viene trafitto dal passante di rovescio del rivale.

A Cameron basta poco per riaccendersi. Dopo aver tenuto la battuta a 0 per due volte, l’azzurro perde tre quindici di fila, che significano altrettante possibilità di controbreak per Norrie. Quando il vantaggio pare a un passo dallo sfumare, il numero 36 del mondo risale punto dopo punto e vola 4-1. L’inglese non ha niente da rimproverarsi, ma è sempre più in balia del gioco del tennista ligure, che si muove con maestria e contrattacca alla prima occasione utile. Nel sesto gioco l’italiano, alla quarta chance, raddoppia il proprio vantaggio dando il colpo di grazia alla fiducia del numero 41 del mondo. Con un netto 6-1, così, Matteo pareggia i conti e allunga la sfida al set decisivo.

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Terzo set: Norrie beneficia di un passaggio a vuoto di Arnaldi e si guadagna Shelton

Nel parziale decisivo i turni di servizio scorrono rapidi e senza intoppi fino al 2-1, quando Arnaldi smarrisce la prima e regala la prima palla break del set a Norrie – o meglio, il britannico se la prende con una risposta colpita decisamente male e il conseguente diritto dall’altra parte. Matteo tira una discreta seconda, che gli permette di comandare, ma sbaglia l’ultimo diritto e spedisce il rivale sul 3-1.

Quell’unico passaggio a vuoto costa l’incontro all’azzurro, che non riesce a richiudere il gap e saluta Parigi al primo turno.