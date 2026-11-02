ATP Parigi, Djokovic: “Ho sempre rappresentato il mio popolo, non il governo”

In attesa di esordire al Masters 1000 di Parigi, Novak Djokovic accenna alla situazione politica in Serbia, parla di di Slam, salute e respirazione consapevole. L’ultima partecipazione risale al 2023, quando si giocava a Bercy, e in quell’occasione Nole alzò il trofeo per la settima volta. Opposto a Valentin Vacherot che lo ha battuto l’anno scorso a Shanghai, martedì pomeriggio Djokovic tenterà l’ultimo scatto verso le ATP Finals di Torino.

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D. Una domanda decisamente poco tennistica. La settimana scorsa sono stato in Serbia e devo dire che non ho mai visto così tante persone felici in vita mia. Molti mi hanno detto che, tra le tante cose, ritenevano che tu fossi stato trattato in modo piuttosto ingiusto da persone ai vertici della Serbia. Credo che ci fosse chi cercava di screditarti, magari di criticarti. Com’è stato affrontare tutto questo, considerando che hai dedicato una parte importante dei tuoi successi al tuo Paese e che sei una persona molto patriottica?

NOVAK DJOKOVIC: Sì, guardate, non voglio discutere né commentare il passato. Il passato è passato. Spero che per il Paese questo sia un nuovo inizio. Sì, sono patriottico, ma ho sempre rappresentato il mio popolo, non il governo. C’è una grande differenza. Sono felice di questi cambiamenti e spero che in futuro le cose vadano bene e che il nostro Paese possa prosperare.

D. Per due anni abbiamo avuto la sensazione che gli Slam fossero la tua principale fonte di motivazione. Dallo US Open in poi, invece, hai giocato molto di più nel circuito, con maggiore continuità e impegno. È cambiato qualcosa, in particolare?

NOVAK DJOKOVIC: Beh, gli Slam restano naturalmente i tornei più importanti che abbiamo. Per me, e credo per il 99% dei giocatori, sono i pilastri del nostro sport, i tornei storici nei quali vuoi giocare il tuo miglior tennis e lasciare il tuo nome nei libri di storia. Quindi voglio ancora dare il massimo negli Slam, ma naturalmente mi piacerebbe giocare bene anche negli altri tornei.

Quest’anno, a dire la verità, l’attenzione si è spostata più sul riuscire a stare bene in campo che sul giocare bene. Nella maggior parte dei tornei a cui ho partecipato, e non sono stati molti, ho avuto grosse difficoltà dal punto di vista della salute. Fisicamente ho faticato parecchio. Non c’entrava nulla con la preparazione o con il fatto che mi allenassi abbastanza. Vedo che ci sono tante persone a cui piace esprimere la propria opinione da esperti, convinte di sapere esattamente cosa mi stia succedendo, ma non è così.

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In ogni caso, come ho detto, ogni volta che mi sono sentito meglio in campo – e ultimamente è stato così – le cose sono andate subito meglio. Siamo davvero vicini a capire come risolvere i problemi con cui convivo da dodici mesi. Quando sto meglio, il mio livello di gioco, il piacere di stare in campo e le sensazioni sono ottimi, e gioco meglio. Pechino è stata la settimana migliore dell’anno, a parte l’Australia, e credo di aver giocato piuttosto bene anche a Basilea. Certo, è stata una partita combattuta, che ho perso di poco, ma sto semplicemente cercando di godermi le ultime due settimane della stagione e, soprattutto, di sentirmi meglio in campo, come dicevo. A quel punto arriveranno anche i risultati. Vedremo cosa succederà dopo.

D. Bentornato a Parigi. Nel corso della tua carriera hai parlato spesso di yoga, meditazione e respirazione consapevole. Da quando sei passato dalla fine dei vent’anni alla fine dei trenta, come è cambiato il ruolo di queste pratiche nel tuo tennis? Oggi dai più importanza al corpo o alla mente?

NOVAK DJOKOVIC: Si è sempre trattato di connessione tra corpo e mente. Non c’è mai stato un aspetto più importante dell’altro. Vengo da una parte del mondo in cui lo yoga e la meditazione non sono pratiche particolarmente diffuse, ma sono sempre stato una persona molto aperta mentalmente e desiderosa di imparare e capire come migliorare il mio benessere, il modo in cui mi alleno e il modo in cui recupero.

La respirazione consapevole è sempre stata un elemento centrale della mia pratica. È così fin da quando ero molto giovane. Sono stato fortunato a incontrare, all’inizio della mia carriera, alcune persone che mi hanno fatto capire quanto fosse importante prendersi cura di sé in modo olistico. Continuo naturalmente a praticare molte di queste cose. Nel tempo ho sviluppato, come dire, le mie routine e le mie abitudini, che mi aiutano a stare meglio e, semplicemente, a ottimizzare la mia salute.