ATP Parigi, forfait di Cobolli: “Non voglio rischiare”

Al Masters 1000 di Parigi l’unica testa di serie italiana, Flavio Cobolli, non scenderà neanche in campo. L’azzurro giovedì a Vienna si era ritirato contro l’amico Matteo Berrettini a causa di un problema muscolare. Piangendo, ma per uno sfogo emotivo. Eppure, guardando alle ATP Finals che è ormai quasi certo di giocare, Cobolli ha preferito evitare di scendere in campo a Parigi. Così da azzerare qualsiasi rischio e avere più tempo per arrivare tirato a lucido a Torino, dove le Finals inizieranno domenica 15 novembre, tra meno di due settimane. La decisione di Flavio è arrivata tramite una storia su Instagram.

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La rinuncia a Parigi di Cobolli

Ecco le parole di Cobolli nel comunicare che non ci sarà al 1000 di Parigi, riportate integralmente: “Speravo davvero di farcela. Oggi dopo il media day ho provato ad allenarmi in palestra, ma sento ancora un po’ di fastidio e non voglio rischiare. Per questo ho deciso di non giocare qui a Parigi. Questa città mi ha regalato le due settimane più importanti della mia carriera e tornare a giocare qui avrebbe significato tanto. Ora testa al recupero, grazie per esserci sempre”. D’altronde le sue speranze per le ATP Finals sono alte.

Avesse giocato a Parigi, Cobolli raggiungendo i quarti avrebbe avuto la matematica certezza della qualificazione. Il forfait in terra francese lo rende non padrone del proprio destino ma, salvo finale Jodar-de Minaur, con anche Fils e Tiafoe in semifinale, Flavio sarà comunque qualificato tra gli otto di Torino. E la sua scelta, completamente precauzionale, assume un senso ancora maggiore. Così che alle Finals possa essere al suo meglio.