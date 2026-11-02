ATP Parigi
ATP Parigi, forfait di Cobolli: “Non voglio rischiare”
"Speravo di farcela, ora testa al recupero", spiega l'azzurro. Che si tutela per le ATP Finals dove, con ogni probabilità, sarà comunque presente
Al Masters 1000 di Parigi l’unica testa di serie italiana, Flavio Cobolli, non scenderà neanche in campo. L’azzurro giovedì a Vienna si era ritirato contro l’amico Matteo Berrettini a causa di un problema muscolare. Piangendo, ma per uno sfogo emotivo. Eppure, guardando alle ATP Finals che è ormai quasi certo di giocare, Cobolli ha preferito evitare di scendere in campo a Parigi. Così da azzerare qualsiasi rischio e avere più tempo per arrivare tirato a lucido a Torino, dove le Finals inizieranno domenica 15 novembre, tra meno di due settimane. La decisione di Flavio è arrivata tramite una storia su Instagram.
La rinuncia a Parigi di Cobolli
Ecco le parole di Cobolli nel comunicare che non ci sarà al 1000 di Parigi, riportate integralmente: “Speravo davvero di farcela. Oggi dopo il media day ho provato ad allenarmi in palestra, ma sento ancora un po’ di fastidio e non voglio rischiare. Per questo ho deciso di non giocare qui a Parigi. Questa città mi ha regalato le due settimane più importanti della mia carriera e tornare a giocare qui avrebbe significato tanto. Ora testa al recupero, grazie per esserci sempre”. D’altronde le sue speranze per le ATP Finals sono alte.
Avesse giocato a Parigi, Cobolli raggiungendo i quarti avrebbe avuto la matematica certezza della qualificazione. Il forfait in terra francese lo rende non padrone del proprio destino ma, salvo finale Jodar-de Minaur, con anche Fils e Tiafoe in semifinale, Flavio sarà comunque qualificato tra gli otto di Torino. E la sua scelta, completamente precauzionale, assume un senso ancora maggiore. Così che alle Finals possa essere al suo meglio.
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