ATP Parigi: il derby azzurro tra qualificati è di Bellucci

ATP Parigi · Qualificazioni Finale Daniel Vallejo Adolfo 56 3 6 65 Lorenzo Sonego 91 6 4 7 Statistiche e andamento

[Q] M.Bellucci b. [Q]L.Sonego 6-4 6-3

Un derby a validare i due differenti stati di forma. Bellucci in crescita e Sonego ancora troppo intermittente. Il torinese conferma, però, la riluttanza ad arrendersi, prova a giocarsela. Non è bastato contro un’ottima versione di Mattia abile a chiudere la sfida con il connazionale 6-4 6-3 in un’ora e diciassette minuti di gioco. Entrambi gli azzurri erano arrivati nel main draw di Parigi passando per le qualificazioni, con il piemontese a pagare maggiormente da un punto di vista fisico dopo le maratone contro Munar e Vallejo. Avanza il lombardo che al secondo turno troverà il vincente tra Francisco Cerundolo e Arthur Rinderknech. Ha perso l’unico precedente con il francese mentre sarebbe un inedito l’incrocio con l’argentino.

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Sonego paga dazio per una partenza a rilento in entrambi i parziali. La reazione non ha trovato riscontro al cospetto delle poche energie nel serbatoio e ai 20 gratuiti annoverati nel tabellino delle statistiche. Bellucci, d’altro canto, è stato bravo a dominare subito il match e ritrovare il bandolo della matassa anche nei frangenti in cui sembrava serpeggiare un po’ di confusione con l’insorgere di qualche incertezza. Rispetto al precedente sulla terra rossa di Cagliari, Mattia non lascia set per strada e fa 2/2 con l’amico Lorenzo costretto a recitare ancora il ruolo dello sconfitto.

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Primo set: Sonego parte a rilento, Bellucci avanti con merito

Lorenzo parte con l’ace, ma quando Mattia fa partire lo scambio è Sonego a concedere qualcosa. Sul 30-30, arriva una risposta aggressiva da parte di Bellucci che causa l’errore di rovescio dell’avversario. Prima palla break. Punto in fotocopia, ma stavolta è il dritto a insaccarsi con il piemontese costretto subito a rincorrere. Game rapido per il lombardo, che sale 2-0 con un’ottima smorzata vincente. Il tennista di Torino prova a scuotersi dalla partenza a freddo e riesce a muovere il punteggio. Il varesino, invece, continua a condere poco e niente andando a stuzzicare spesso il rovescio del connazionale.Anche Sonego tenta di sfoggiare la palla corta, ma Bellucci sembra più fresco fisicamente e fa suo il primo punto del quinto gioco. E’ il preludio a un altro duro colpo per il più esperto in campo che, sotto 15-30, sparacchia due volte con il dritto pregiudicando le sorti del primo set. Il classe 1995 sembra sul baratro, ma dopo il set point salvato sul suo servizio, gioca un grande game in risposta chiuso con una bella volèe dorsale e recupera uno dei due break di svantaggio, accorciando ulteriormente sul 5-4. Mattia, alla seconda occasione, ritrova il focus e chiude a 0 portandosi con merito sull’1-0.

Secondo set: Sonego prova a rientrare, Bellucci non trema

Sonego capisce di dover alzare il ritmo al pronti via e inizia in modo nettamente più aggressivo rispetto al parziale precedente: game d’apertura tenuto a 15 chiudendo con il secondo ace della sua partita. Un azzurro chiama, l’altro risponde: 1-1. Lorenzo è troppo intermittente, e il computo degli errori non accenna a fermarsi. Sul 15-15 è autore di una brutta volèe a rete a cui fa seguito l’ennesimo gratuito di dritto: arrivano i primi due campanelli d’allarme. Bellucci sente il momento di difficoltà del connazionale e attiva il killer instinct: passante di rovescio e Sonny a trovarsi il cerino in mano a rete. Incamerato il break, il varesino sciorina anche una grande varietà di servizi, curva interna ed esterna, con il torinese lasciato inerme. Sotto 0-30 nell’arco del quinto gioco, Sonego ricaccia indietro lo spettro del doppio break e con 4 punti di fila prova a caricarsi e tentare la rimonta. Progetto solo accarezzato, con il classe 2001 che si caccia nei guai nel game successivo fornendo 3 palle break, ma senza farsi prendere dalla frenesia risale la corrente con 5 punti in sequenza impreziositi anche da qualche giocata di pregevole fattura: 4-2. Game in copia carbone, a parti inverse, con Lorenzo a evitare il sipario e rimanere in scia. Non ci sono più spaventi per l’azzurro in vantaggio, con Mattia a chiudere i conti senza neanche andare al servizio: altro break e 6-3.