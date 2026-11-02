ATP Parigi: Musetti, gran vittoria su Hurkacz. Adesso sfida al numero 1

L. Musetti b. H. Hurkacz 7-6(3) 7-6(10)

Pubblicità

Il primo match point arriva dopo un’ora e 34 minuti; per trasformarlo in una vittoria, però, Lorenzo Musetti deve aspettare altri nove minuti nei quali vede sfumare tre occasioni, rischia di ritrovarsi al terzo set e deve affidarsi a tutto il repertorio per avere ragione di un Hubert Hurkacz che non sembra intenzionato ad arrendersi. Alla fine il carrarino supera il polacco 7-6(3) 7-6(10), dopo un’ora e 43 minuti, in una partita nella quale nessuno dei due perde mai il servizio e il conteggio dei punti racconta un equilibrio quasi perfetto: 76 a testa. La differenza, come regola scritta nella pietra materiale del tennis, sta tutta nel modo di giocare quelli che contano.

Musetti supera così il primo turno del Paris Rolex Masters, conquistando una vittoria che vale qualcosa in più del semplice passaggio del turno. Perché Hurkacz, ex numero 6 del mondo, sul cemento indoor può diventare un avversario particolarmente scomodo, capace di togliere ritmo e riferimenti con un servizio che rimane tra i migliori del circuito. Lorenzo lo affronta senza snaturare il proprio tennis, cercando di allungare gli scambi quando possibile, alternando accelerazioni e variazioni, ma soprattutto mostrando una solidità alla battuta che rappresenta forse il dato più incoraggiante della giornata. Ventiquattro game senza un break, una sola palla break concessa in tutto l’incontro e puntualmente annullata.

Pubblicità

È un altro segnale di quella continuità che il carrarino sta cercando di ricostruire dopo una stagione nella quale gli infortuni hanno spesso interrotto ogni tentativo di ripartenza. Il titolo conquistato a Lione contro Taylor Fritz aveva interrotto quattro anni di digiuno e una serie di sette finali ATP consecutive perse. A Vienna era arrivata la bella vittoria su Frances Tiafoe, prima della battuta d’arresto contro Arthur Fery, con il rimpianto di un terzo set sfuggito dopo essere stato avanti di un break. Parigi gli proponeva immediatamente un esame complicato, contro un giocatore che conosce bene e che aveva già battuto quest’anno a Madrid. Lorenzo lo supera per la quarta volta in sei confronti diretti, confermando che qualcosa, rispetto ai mesi più difficili, è finalmente cambiato.

E adesso arriva Alexander Zverev. Il tedesco, proprio questo lunedì, ha conquistato ufficialmente per la prima volta la vetta del ranking ATP, interrompendo il regno di Jannik Sinner dopo 95 settimane. Sarà dunque il nuovo numero 1 del mondo il prossimo avversario di Musetti, che può affrontare la sfida con un piccolo vantaggio psicologico: nei cinque precedenti il bilancio è di 3-2 in favore dell’azzurro. Lorenzo ha vinto ai Giochi Olimpici di Parigi nel 2024, a Vienna nello stesso anno e nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia del 2025. Zverev si è imposto a Madrid nel 2022, in una partita conclusa con il ritiro dell’italiano, e nell’ultimo confronto, disputato nella semifinale di Vienna del 2025, chiuso 6-4 7-5. Sul cemento il conto è quindi in perfetta parità, una vittoria per parte. Ora un nuovo capitolo, contro un tedesco che quest’anno ha conquistato Roland Garros e US Open, raggiungendo almeno la semifinale in tutti e quattro gli Slam. Per Musetti, che ha ritrovato il sorriso a Lione, l’occasione di verificare quanto sia solida questa ritrovata fiducia.

Primo set: il servizio comanda, Musetti fa la differenza al tie-break (7-6)

Il servizio è il grande protagonista dell’avvio. Hurkacz parte forte, cercando spesso la rete dopo la battuta e impedendo a Musetti di entrare con continuità nello scambio. L’azzurro, però, risponde con percentuali altrettanto importanti e con un atteggiamento propositivo, senza rinunciare alle accelerazioni e alle variazioni che rappresentano il marchio di fabbrica del suo tennis.

Pubblicità

Il primo e unico momento realmente delicato arriva sul 2-2, quando Lorenzo commette qualche errore di troppo con il rovescio in slice e concede una palla break. A tirarlo fuori dai guai è proprio il servizio, che gli permette di cancellare l’occasione e conservare la battuta. Il polacco continua a essere praticamente inattaccabile nei propri turni, mentre Musetti prova ad aprirsi il campo con il dritto e non disdegna qualche sortita a rete. Splendido, sul 4-3, il recupero su una volée smorzata di Hurkacz, trasformato in un vincente con una traiettoria strettissima. La qualità del tennis dell’azzurro cresce con il passare dei minuti, anche se trovare continuità in risposta rimane un’impresa.

L’equilibrio non si spezza e il tie-break diventa inevitabile. Musetti vince uno scambio di 29 colpi e conquista il primo mini-break sul 3-2, immediatamente restituito al polacco. Sul 3-3 Lorenzo trova un ace, poi Hurkacz commette un errore piuttosto grave, spedendo in rete un rovescio apparentemente semplice dopo aver ottenuto una risposta corta. È il punto che indirizza il parziale. Musetti sale 5-3, costruisce il successivo con un dritto lungolinea e uno smash e si procura tre set point. Basta il primo, trasformato con un servizio esterno vincente. Quattro punti consecutivi dal 3-3 e primo set in cassaforte.

Pubblicità

Secondo set: quattro match point e nove minuti per chiudere (7-6)

Il secondo parziale riprende esattamente da dove si era concluso il primo. Musetti serve per primo e Hurkacz continua a proteggere i propri turni di battuta con impressionante facilità. Nei primi tre game al servizio il polacco non concede nemmeno un punto, alternando prime vincenti, accelerazioni di dritto e discese a rete. Lorenzo risponde con la stessa solidità, anche se sul 2-2 deve ricorrere ancora alla battuta per uscire da un game complicato, nel quale Hurkacz arriva a due punti dal break senza riuscire a procurarsi l’occasione.

Si gioca poco, ma quando la pallina rimane in campo lo spettacolo non manca. Musetti cerca di allungare gli scambi, Hurkacz di accorciarli. Sul 4-4 il carrarino riesce finalmente a mettere qualche risposta profonda, costringendo il polacco a giocare in condizioni meno comode, ma il servizio continua a fare la differenza. Sul 5-4 Lorenzo si regala uno dei punti più belli del match, tra difese, palle corte, pallonetti e uno smash conclusivo. Hurkacz non si lascia impressionare e, nel game successivo, riesce addirittura a chiudere uno scambio soltanto al terzo smash. Si arriva così a un altro tie-break, senza che nessuno dei due abbia perso la battuta.

Pubblicità

Stavolta è il polacco a trovare per primo il mini-break, salendo 3-2 grazie a un’ottima risposta di rovescio seguita da una volée vincente. Musetti recupera immediatamente e si resta in equilibrio fino al 5-5. Qui Lorenzo inventa un passante di rovescio che lascia fermo Hurkacz e, dopo un’ora e 34 minuti di partita, si procura il primo match point. Il polacco lo cancella con una risposta di dritto vincente sulla battuta dell’azzurro.

Il secondo arriva sul 7-6, ma Hurkacz trova un ace e poi un servizio vincente che ribalta la situazione: sull’8-7 è il polacco ad avere una palla per trascinare la partita al terzo set. Musetti la cancella prendendo in mano lo scambio con il dritto e chiudendo con uno smash. Sul 9-8 arriva il terzo match point, costruito grazie a una difesa straordinaria che costringe Hurkacz all’errore. Anche questa volta, però, il polacco si salva con servizio e schiaffo al volo.

Non è finita. Hurkacz conquista il punto successivo con uno smash e sale 10-9, procurandosi un’altra occasione per allungare l’incontro. Musetti risponde affidandosi alla battuta, ritrovando la parità. Poi, sul 10-10, arriva forse la giocata più coraggiosa della partita: un dritto inside-out che pizzica la riga, seguito da un’accelerazione lungolinea che vale il quarto match point.

Pubblicità

Questa volta è quello buono. Hurkacz prova ancora a cercare la rete, ma Lorenzo difende tutto, costringendo il polacco a giocare una volée complicata che termina fuori. Il tie-break si chiude 12-10, Musetti può finalmente alzare le braccia. Sono trascorsi nove minuti dal primo match point, un’eternità per chi aveva già intravisto il traguardo.

Nessun break, 76 punti per parte e due set a zero per l’azzurro. Il tennis, qualche volta, sa essere spietato anche con i numeri. Musetti e Hurkacz hanno conquistato esattamente gli stessi punti, ma soltanto uno dei due potrà tornare in campo. E per Lorenzo, adesso, c’è il numero 1 del mondo.