ATP Parigi, Musetti: “Mi sono ritrovato dopo un anno di difficoltà e frustrazione”

Dopo la sua vittoria contro Hubi Hurkacz all’esordio del Masters 1000 di Parigi, Lorenzo Musetti è intervenuto ai microfoni di Tennis Channel. Ecco le sue dichiarazioni, in cui non manca uno sguardo al prossimo turno contro Alexander Zverev.

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Siamo felici di accogliere Lorenzo Musetti. Lorenzo, le cose sono andate piuttosto bene. Un sorteggio davvero difficile: alle undici del lunedì mattina contro Hubi Hurkacz, ex numero sei del mondo. Difficile immaginare un esordio più complicato.

LORENZO MUSETTI: “Soprattutto perché qui le condizioni sono davvero veloci. Quando ho fatto il primo allenamento sul campo centrale, ho detto: «Wow, è cambiato molto rispetto all’anno scorso». Poi ho visto il tabellone: c’era Hubi e, al secondo turno, la possibilità di affrontare Zverev. Mi sono detto: «Va bene, la prendo come una sfida». Oggi è andata bene. Credo di aver disputato una delle mie migliori prestazioni al servizio e sono davvero contento di come ho gestito i due tie-break.”

Volevo chiederti proprio del servizio. Dando un’occhiata alla tua stagione, credo che questa sia stata la tua migliore prestazione per percentuale di prime in campo: il 79%. In più, hai vinto l’80% dei punti con la prima. A volte si può avere una percentuale alta di prime, senza però vincere altrettanti punti. Oggi tu ci sei riuscito. Qual è stata la chiave?

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LORENZO MUSETTI: “Mi sentivo molto sicuro al servizio, nel movimento. Il lancio di palla era molto buono e l’impatto era pulito e corretto. Ho cercato di mantenere il movimento fluido. Ho tremato un po’ alla fine del secondo super tie-break, ma è qualcosa che può succedere. La reazione, però, è stata ottima. Il mio atteggiamento è stato molto buono e credo che sia stata la chiave della partita.”

Un altro colpo molto importante oggi, oltre al servizio, che è sempre il colpo più importante nel tennis, è stato il rovescio. Il tuo rovescio a una mano è uno dei più versatili del circuito. È stato interessante vedere che hai usato molto più spesso il rovescio tagliato rispetto a quanto fai normalmente contro altri giocatori durante la stagione: credo intorno al 70%, contro il 45% abituale. Ma oggi hai anche tolto molta velocità al rovescio in rotazione. È stata una scelta intenzionale?

LORENZO MUSETTI: “Come dicevo prima, per le condizioni del campo la palla scivola molto. Giocare un buon rovescio tagliato mi dava la possibilità di girarmi sul diritto o di ottenere una palla relativamente facile. Anche Hubi, però, oggi ha giocato molto bene il rovescio tagliato e non è stato semplice attuare questa strategia. Sicuramente usare il taglio e le variazioni, essere versatile dalla parte del rovescio, come dicevi, mi ha aiutato anche a girarmi sul diritto. È la cosa principale, l’arma che devo usare.”

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È qualcosa che utilizzerai anche contro Sascha? Hai un buon bilancio contro di lui: sei avanti 3-2 nei confronti diretti. Non vi affrontate da Vienna dell’anno scorso, ma evidentemente hai un buon piano di gioco contro di lui.

LORENZO MUSETTI: “Credo che abbiamo sempre disputato grandi battaglie e ci conosciamo molto bene. Ci siamo allenati insieme tante volte e ci siamo affrontati in situazioni e su superfici diverse. Naturalmente sono cambiate molte cose. Penso che quest’anno abbia acquisito molta più fiducia, vincendo due tornei dello Slam e arrivando finalmente al numero uno del mondo. So quanto lavori duramente Sascha, quindi sono felice per lui perché merita pienamente questa posizione. Per me sarà una motivazione in più cercare di battere il nuovo numero uno del mondo.”

Questo incontro arriva in un buon momento per te. Congratulazioni: è la prima volta che vieni alla postazione di Tennis Channel da quando hai vinto il titolo a Lione, il tuo primo titolo dopo quattro anni. Avevi disputato sette finali. È arrivato un po’ dal nulla: avevi subito un paio di sconfitte difficili, contro giocatori come Dane Sweeney [allo US Open] e Zhou a Shanghai. È stata una sorpresa anche per te?

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LORENZO MUSETTI: “Sì, è stato un po’ inaspettato. Sentivo però che, con i buoni allenamenti e tutto il duro lavoro che stavo facendo, mancava soltanto uno scatto. Forse è arrivato anche salvando dei match point in semifinale e disputando quella partita incredibilmente lunga contro Van Assche nei quarti. È stato una sorta di riconoscimento del duro lavoro che ho fatto. È stata una stagione molto difficile per me, con tanti infortuni e tanti momenti in cui ho dovuto affrontare difficoltà e frustrazione. Credo di aver ritrovato me stesso e la fiducia. Sicuramente in finale contro Taylor ho giocato una delle mie migliori partite. All’inizio della settimana era del tutto inaspettato, ma alla fine ho sentito di meritare quel titolo.”

Hai un maglione bello pesante, non riesco a vedere: hai ancora la collana portafortuna?

LORENZO MUSETTI: “Sì, ce l’ho.”

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Ce l’hai ancora? La collana portafortuna? Eccola!

LORENZO MUSETTI: “Sì, sta cominciando a diventare una specie di icona. La mia nipotina Vittoria, la figlia di Gianluca, il mio secondo allenatore, mi ha detto: «Ti regalo questa come portafortuna». Sembra che abbia funzionato. Sono davvero felice di indossare questo portafortuna e spero di poterlo portare per sempre.”