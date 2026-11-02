ATP Parigi: un Darderi remissivo e debilitato subito ko. “Dispiaciuto, ora testa alla Davis”

ATP Parigi · Qualificazioni Finale Rinky Hijikata 85 7 6 Vit Kopriva 64 65 2 Statistiche e andamento

[Q] R. Hijikata b. L. Darderi 6-2 6-2

Fresco di convocazione in Coppa Davis, Luciano Darderi non riesce a rompere la ‘Maledizione di Parigi’ e per il terzo anno consecutivo lascia il Rolex Paris Masters all’esordio, battuto in 6-2 6-2 da Rinky Hijikata. Debilitato dalla tosse, che ne aveva già condizionato la prestazione all’Erste Bank Open di Vienna contro Tommy Paul (6-1 6-1), ‘Luli’ appare anche remissivo non appena si accorge che dall’altra parte della rete si trova un avversario tenace e perfettamente in grado di creargli difficoltà sin dall’inizio degli scambi. Il risultato finale, oltre ai soliti scatti di nervosismo, si traduce nei soli 4 game conquistati e un probabile riposo in vista dell’appuntamento di Bologna.

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Con questa sconfitta Rinky Hijikata sorpassa Luciano Darderi negli scontri diretti e, dopo aver perso nei primi due precedenti, ottiene la terza vittoria consecutiva che lo porta sul 3-2. Non solo, perché per l’allievo di Mark Draper – proveniente dalle qualificazioni – si tratta della vittoria all’esordio al Rolex Paris Masters di Parigi, torneo a cui mai aveva preso parte. Ora attende uno tra Valentin Vacherot e Novak Djokovic che si affronteranno in uno dei primi turni più interessanti di questa edizione.

Primo Set: Darderi nervoso e frettoloso, Hijikata ne approfitta e si porta avanti

Pronti via e Rinky Hijikata fa subito capire come mai abbia invertito la tendenza negli scontri con Luciano Darderi. Alla prima apparizione in carriera al Rolex Paris Masters di Parigi, infatti, il 25enne australiano parte immediatamente in quarta in risposta, costringendo ‘Luli’ a colpire sempre in controtempo e a due passi dalle righe. Costretto ai vantaggi, l’azzurro incappa nel doppio fallo e cede subito il turno di battuta al suo avversario, che dal canto suo non ha problemi a confermare il break. Dopo aver mosso il punteggio ed essersi sfogato (come spesso gli capita di fare), il n. 23 del mondo sfrutta tre gratuiti del nativo di Sydney e, aiutato da una deviazione del nastro, recupera lo svantaggio riportandosi in parità.

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Kicking of the action on court 1 between Luciano Darderi and Rinky Hijikata 🤩#RolexParisMasters pic.twitter.com/ASzPepvaLk — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 2, 2026

Rinky Hijikata alterna errori non forzati piuttosto marchiani a colpi spettacolari e con due dritti lungolinea sul 2-2 si guadagna la possibilità di rimettere la testa avanti. Luciano Darderi, in un modo o nell’altro, annulla le prime tre palle break concesse – non prima di aver scaraventato la racchetta a terra in un momento di estrema tensione – ma si fa punire da una risposta di rovescio sulla riga che vale il terzo break del match. La sola potenza è spesso fatale a ‘Luli’, che va fuori giri quando prova a chiudere in fretta lo scambio nel tentativo di evitare le variazioni proposte dall’allievo di Mark Draper. Questi ingredienti, uniti al secondo doppio fallo e alla perdita progressiva di campo, portano al secondo strappo dell’aussie, che non ha problemi a chiudere 6-2 il primo set in 37′.

Secondo Set: Hijikata approfitta delle condizioni di Darderi e aspetta Djokovic

Debilitato dalla tosse e sottotono per l’andamento del primo parziale, Luciano Darderi torna in campo con qualche dubbio in più. Rinky Hijikata, al contrario, continua a proporre lo stesso spartito con risposte a tutto braccio che fanno giocare puntualmente in controtempo l’azzurro. E grazie anche al passante stretto successivo alla palla corta, il 25enne di Sydney conquista il break in avvio. L’atteggiamento remissivo dice molto delle difficoltà di ‘Luli’ che al cambio campo non passa nemmeno dalla panchina e in un paio di occasioni dà le spalle all’avversario quando capisce di aver perso il punto.

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Our first winners of the day! R2 🔜#RolexParisMasters pic.twitter.com/hS43qAaMFY — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 2, 2026

Gli appoggi cominciano a non esserci più e tutti i colpi diventando un terno al lotto. Il problema è che per Luciano Darderi spesso la ruota gira nel verso sbagliato e sono più i gratuiti dei vincenti, ma soprattutto Rinky Hijikata approfitta in parte della situazione facendosi bastare il minimo indispensabile. Il risultato è un secondo break e un 3-0 difficilmente recuperabile, se non fosse che l’allievo di Mark Draper tiene aperta una piccola porticina all’azzurro facendosi recuperare uno dei due break più per errori suoi che per meriti del 24enne di Villa Gesell. Un blackout momentaneo, perché nel game successivo torna a far correre dritto e rovescio in risposta, operando l’allungo a ’15’. E a quel punto è un gioco da ragazzi chiudere in 6-2 6-2 in 1h04′ per regalarsi uno tra Valentin Vacherot e Novak Djokovic.

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Darderi-Hijikata, gli head-to-head aggiornati (3-2)

L. Darderi b. R. Hijikata 6-3 7-6⁶ 6-1, Roland Garros, 28 maggio 2024 | La cronaca L. Darderi b. R. Hijikata 6-2 6-1 6-2, US Open, 24 agosto 2025 | La cronaca R. Hijikata b. L. Darderi 4-6 6-2 6-4, Indian Wells, 8 marzo 2026 | La cronaca R. Hijikata b. L. Darderi 6-4 6-2, Cincinnati, 15 agosto 2026 | La cronaca R. Hijikata b. L. Darderi 6-2 6-2, Parigi, 2 novembre 2026

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Darderi, le parole post partita

“Ciao a tutti, dopo il primo match a Vienna ho avuto la febbre alta, che mi ha debilitato e non mi ha permesso di recuperare al meglio in vista del Paris Masters 1000. Mi dispiace molto dover concludere così la mia miglior stagione, soprattutto perché avrei voluto finire con un ottimo torneo anche qui a Parigi. Adesso la priorità è recuperare completamente dall’influenza, per farmi trovare pronto tra due settimane e poter vivere al meglio un appuntamento speciale come la Coppa Davis. Grazie di cuore a tutti per i numerosi messaggi di affetto e sostegno. Ci vediamo presto a Bologna!”. Così Luciano Darderi commenta su Instagram il suo match di Parigi.