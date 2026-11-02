ATP Parigi, Zverev: “Punto a battere più spesso Sinner e Alcaraz”

Alexander Zverev è il nuovo n.1 del mondo, ufficialmente da oggi. Un traguardo importante, per lui storico ma soprattutto meritato dopo una stagione giocata a livelli altissimi. Con anche due Slam e soddisfazioni varie, come il tedesco ha sottolineato nel media day dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello di Parigi. Ricordando anche come sia solo all’inizio, e che gli obiettivi siano ancora molti.

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D: Sascha, bentornato a Parigi. Raccontaci qual è stata la tua sensazione oggi quando hai guardato il ranking ATP e hai finalmente visto il tuo nome in cima.

Zverev: “Non ho ancora guardato la classifica, ma è decisamente un giorno speciale. Penso che Parigi sia stata piuttosto speciale per me quest’anno: è un luogo in cui ho vissuto molti alti e bassi, ho provato molta disperazione. Ma quest’anno qui ho vinto il mio primo Slam, e diventare il numero 1 del mondo è una sensazione davvero speciale“.

D. Congratulazioni per essere il numero 1 del mondo. Volevo chiederti: con il livello di Tsitsipas in crescita e anche quello di Medvedev, pensi che il livello di questa generazione stia tornando in alto?

Zverev: “Penso che Daniil non se ne sia mai andato. Ha avuto una sola stagione non proprio esaltante l’anno scorso in cui ha chiuso, a quanto, al numero 9 o 10 del mondo? Prima di tutto, è di nuovo nella top 5 e credo che ci resterà. Quindi non penso che il suo livello sia andato da nessuna parte. Credo che Stefanos abbia avuto un po’ più di problemi, più grattacapi, ma sa giocare un tennis fantastico anche lui. Dobbiamo fare attenzione quando diciamo che i giocatori sono peggiorati, sono scesi di livello o cose del genere, perché forse ci siamo dimenticati di quanto Daniil sia forte come tennista e quali risultati possa ottenere. Quindi ho solo rispetto per lui e penso che farà grandi cose nel tennis anche nei prossimi quattro, cinque anni“.

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D. Ora hai entrambi i traguardi, ma qual è la sensazione migliore: essere il primo tennista del mondo o un campione del Grande Slam?

Zverev: “Beh, è una sensazione diversa, perché quando ho vinto il mio primo Slam a Parigi, le emozioni erano di tipo diverso, dato che pensavo di non farcela mai. Ho avuto molte delusioni, molti momenti difficili, ho collezionato molte sconfitte nelle finali. Riuscirci finalmente è stato il più grande sollievo che abbia mai provato. Ma entrambi i trofei sono speciali e differenti tra loro, perché vincere uno Slam rappresenta il torneo più importante che possiamo vincere nel tennis. Per me, anche le Olimpiadi sono tra i trofei più importanti in assoluto. Tuttavia, per questo traguardo devi disputare la stagione migliore per un intero anno. È una sensazione completamente diversa, ma anche questa è speciale“.

D. Ora che sei numero 1 del mondo e hai vinto due Slam, senti di avere ancora qualcosa da dimostrare il prossimo anno? Ad esempio, battere più frequentemente i migliori giocatori, Sinner e Alcaraz?

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Zverev: “Sì, di sicuro. Penso di aver disputato una grande stagione e sono molto felice dell’annata che ho avuto, vincendo due Slam, diventando numero 1 del mondo e tutto il resto. Ma naturalmente ci sono tantissime altre cose che voglio ancora realizzare e ho degli obiettivi da raggiungere. Credo sia molto importante in qualsiasi sport o nella vita di chiunque porsi determinati traguardi, cosa che io faccio. Non vedo l’ora che Sinner e Alcaraz tornino a essere in salute, a giocare a pieno regime così da poter competere con loro. Sarei entusiasta di questa sfida“.

D. Potresti essere un po’ più specifico? Immagino che tu voglia battere Jannik e Carlos più spesso, ma quali sono gli altri obiettivi?

Zverev: “Penso che competere con loro non sia l’unico. Quest’anno è stata la prima volta in vita mia che sono riuscito a giocare su erba (sorride). Prima non sapevo cosa fare su un campo in erba. Sento di poter competere per tutti e quattro i tornei dello Slam. Ovviamente, sperare di vincerne qualcuno in più sarebbe fantastico“.

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D. Come giudichi la tua forma al momento? A Shanghai hai detto di essere stanco. La settimana scorsa ci aspettavamo tutti una finale contro Carlos – senza offesa per Alex, ovviamente – ma come valuti la tua condizione dal punto di vista tennistico e fisico?

Zverev: “Mi sento bene. A Shanghai sì, ero stanco, ero esausto. Poi mi sono preso una settimana di stop, che mi ha aiutato parecchio, senza toccare la racchetta. Ma ora mi sento bene, le mie energie sono buone. In realtà mi sono sentito bene anche a Vienna. Penso che le condizioni fossero un po’ difficili per me e credo che Alex abbia giocato una partita fenomenale. Fisicamente e a livello di energie stavo bene. Mi aspetto di giocare un buon tennis anche nelle prossime settimane“.

D. Hai avuto il tempo di festeggiare il tuo titolo e il tuo traguardo, o tutto avverrà dopo le Nitto ATP Finals?

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Zverev: “Ecco perché dico che è diverso rispetto alla vittoria di uno Slam: quando vinci uno Slam la settimana si ferma e sai di aver vinto, puoi festeggiare, puoi essere felice. Ma ora sento che ogni giorno il lavoro continua. A Vienna è arrivata la certezza matematica che fossi numero 1 del mondo, ma il giorno dopo ho dovuto giocare, e anche quello dopo ancora. Anche qui, devo scendere in campo dopodomani, quindi non festeggerò troppo. Tutto accadrà dopo la Coppa Davis, ma credo che sarà una festa tranquilla perché andrò con tutta la famiglia alle Maldive. Sarà un tipo di festeggiamenti diverso“.