Classifica WTA: Rybakina n.1 a fine stagione, Anisimova fuori dalla top20

Ultimi tornei prima delle WTA Finals, con il quadro delle qualificate ormai definito. Questa settimana sono usciti dal conteggio i punti del Prudential Hong Kong Tennis Open, del Chennai Open e dei risultati delle WTA Finals dello scorso anno. Elena Rybakina conserva il primato mondiale nonostante la perdita di 1402 punti, dovuta soprattutto alla scadenza del titolo conquistato alle WTA Finals 2025. La kazaka scende a quota 8099, ma i quarti raggiunti a Tokyo le hanno garantito matematicamente il n.1 a fine stagione. Aryna Sabalenka resta seconda con un distacco di 1614 lunghezze, impossibile da colmare anche vincendo tutte le partite nell’atto conclusivo della stagione a Indian Wells.

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