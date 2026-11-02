Errani e Paolini pronte per le WTA Finals: “Il nostro segreto? Non ci mettiamo pressione”

A gennaio, Sara Errani e Jasmine Paolini erano le seconde teste di serie dell’Australian Open. L’inizio di stagione era carico di aspettative per una coppia che, grazie a due anni di successi, è una delle più acclamate. Il passaggio dalla potenza all’atto, però, è per definizione uno dei più complessi. Perché non sempre i responsi del campo rispettano le speranze e il riscontro della realtà sa essere crudele.

Le azzurre hanno resistito agli assalti di un 2026 sfortunato dal punto di vista fisico, con il persistente infortunio al piede della tennista toscana, e bisognoso di scelte non banali.

Nonostante tre Slam non disputati dal duo tricolore, Errani e Paolini, complice l’infortunio di Aleksandra Krunic che ha messo fuori dai giochi la serba e Anna Danilina, terze nella Race, si sono guadagnate la terza qualificazione alle WTA Finals con una grande chiusura di stagione.

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A Tokyo non si è solamente consolidata l’ufficialità matematica della presenza di Sara e Jasmine a Indian Wells. È arrivato anche il primo titolo stagionale, importante per mettersi alle spalle i problemi dei mesi scorsi e fondamentale in vista del 2027.

Errani e Paolini: “È importante andare nella stessa direzione”

Nella consueta conferenza stampa post finale, Errani e Paolini hanno parlato delle ultime settimane di tensione. Perché il valore di centrare ancora l’accesso tra le migliori otto coppie – nove in questo caso – va ben oltre la partecipazione alle WTA Finals.

“Penso che abbiamo giocato un grande torneo con la pressione di fare punti per le WTA Finals“ ha confessato la toscana. “Credo che oggi fossimo un po’ più rilassate, abbiamo giocato forse il miglior match della settimana”.

“È stata una settimana meravigliosa per noi, vincere il torneo è incredibile e anche raggiungere le Finals a Indian Wells” la ha fatto eco Sara.

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Dopo essersi lasciate andare a un elogio al particolarissimo trofeo del Toray Pan Pacific Open, a forma di Hagoita, la tradizionale racchetta in legno giapponese che per l’occasione raffigura il monte Fuji e i fiori di ciliegio, le italiane hanno raccontato quale, secondo loro, siano i punti di forza della coppia.

“Giochiamo insieme da ormai due anni e mezzo/tre; questo fa sì che tu conosca l’altra persona e il suo gioco e questo ci aiuta a giocare quasi tutte le settimane insieme. Non quest’anno, ma gli scorsi sì” ha sottolineato Paolini. “Credo anche che il nostro gioco si adatti bene l’uno con l’altro. E in campo ci sentiamo libere di sbagliare perché l’altra non ti mette pressione o reagisce male“.

“Credo che in doppio sia davvero importante essere un buon team. Quindi è importante avere gli stessi obiettivi, la stessa energia, provare ad aiutarsi a vicenda e andare nella stessa direzione“ ha aggiunto Errani. “Penso sia la chiave. Ci piace anche parlare delle partite, della tattica”.

Il sodalizio tra le due poggia su basi solide, tanto che non pare affatto in bilico per il 2027. Tra l’altro, Sara è parte integrante del team della numero 35 del mondo, testimonianza di come il feeling prescinda i confini del campo.

Se durante questa lunga stagione Paolini si è vista costretta a più di qualche defezione per il doppio, le motivazioni sono prettamente di carattere fisico. Preservarsi per cercare di non compromettere la classifica di singolare. Perché non si deve dimenticare che Jasmine ha 30 anni e da gennaio ad oggi è sprofondata dall’ottava posizione alla 35esima. Per quanto le vite agonistiche ormai si dilatino nel tempo, la toscana è già nella seconda parte di carriera e ogni arretramento nel ranking rischia di essere definitivo.

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Il 2026 della coppia azzurra

Dopo un 2025 di assoluto prestigio, con quattro titoli – i WTA 1000 di Doha, Roma e Pechino e il Roland Garros -, il nuovo anno delle azzurre è iniziato con il passo falso dell’Australian Open. L’eliminazione al secondo turno non ha preoccupato, perché niente si è mai deciso alla prima settimana di competizioni. Tuttavia, i risultati maturati da Paolini in singolare hanno evidenziato una forma fisica deficitaria, lontana anni luce da fasti passati. La coppia azzurra, in seguito, ha abdicato in Qatar, dove si è fermata in semifinale, e non è andata oltre il primo turno a Dubai.

I primi segnali di ripresa si sono palesati durante il Sunshine Double, con il penultimo atto di Indian Wells e la finale di Miami. In entrambi i casi sono state superate da Katerina Siniakova e Taylor Townsend: sconfitte che, data la caratura delle avversarie, ci possono stare.

È stato, però, il ritorno sulla terra rossa a aprire squarci negativi sul rendimento di Errani e Paolini. Tanto che a Roma Jasmine ha maturato la decisione di dimezzare gli impegni. Quel problema al piede non è andato migliorando, anzi, e ogni partita di troppo rischiava di gravare sul prosieguo dell’annata. Così, dal forfait per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, dove erano bicampionesse in carica, le loro strade si separano per qualche mese. Almeno in campo, perché la 39enne di Bologna ha continuato a incoraggiare la compagna dall’angolo.

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Errani si è tenuta attiva con il doppio misto insieme a Andrea Vavassori, mentre per il femminile si è accompagnata a Lilli Tagger a Parigi e allo US Open, a Leylah Fernandez a Cincinnati e a Nicole Melichar-Martinez per gli altri tornei. Paolini ha provato a gestire il doppio impegno a Eastbourne, ma ha compreso che forse i tempi non erano ancora maturi per tornare a pieno regime.

La definitiva ricomposizione del sodalizio è arrivato durante la tournée asiatica, con i risultati che sono andati a migliorare di settimana in settimana. Quarti a Pechino, semifinale a Wuhan e vittoria a Tokyo, con la parentesi infelice di Ningbo. E il pass per le WTA Finals come ricompensa per la capacità di non perdere l’orientamento nei momenti di annebbiamento.

Ora Indian Wells chiuderà un 2026 dalle molte implicazioni. È presto dunque per tirare le somme dell’intera stagione. Manca un ultimo importantissimo appuntamento, che sa già di futuro.