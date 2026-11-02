Jacopo Berrettini: “La testa mi ha chiesto una pausa, ora ho ritrovato la voglia di giocare” [ESCLUSIVA]

Molto complicata. La stagione di Jacopo Berrettini si definisce così, segnata da un infortunio al Challenger di Barletta che lo ha costretto al forfait dal restante calendario ATP, con una lunga assenza dai campi e un recupero abbastanza complesso. È tornato a giocare da poco nei campionati affiliati e sta piano piano ritrovando la forma, come dimostrato ieri nelle due vittorie che hanno spianato la strada al suo circolo, il Match Ball Firenze Country Club, nel successo contro il TC Match Ball Siracusa che sembrava un simil spareggio salvezza. Il tutto sfidando anche il meteo, fatto di pioggia e vento che per una mezz’ora abbondante ha sospeso il suo singolare contro Salvatore Caruso, con cui era anche in svantaggio di un set.

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Jacopo, fratello di Matteo, ha reagito alla grande alle condizioni atmosferiche tutt’altro che semplici e ha dato il via al successo del suo circolo nella penultima giornata del Girone 1 di Serie A1 maschile, in vista del delicato ultimo turno che vedrà il Match Ball Firenze ospitare in casa la capolista Sassuolo. Un risultato importante in un’annata difficile, complicata da diversi episodi. Che lo stesso Berrettini commenta così, in esclusiva ai nostri microfoni: “Le sensazioni sono buone. Sicuramente oggi le condizioni erano abbastanza difficili, con molto vento e freddo, un po’ il classico clima di Firenze. A parte questo, sono stato molto bravo a riuscire a rimanere sempre in partita, anche nei momenti in cui ho fatto un po’ più fatica“.

Come vi approcciate all’ultima giornata?

“Sono contento, anche se purtroppo il campionato sta andando in una direzione sbagliata. Quest’anno abbiamo una squadra un po’ rimaneggiata: i nostri due giocatori del vivaio hanno avuto situazioni diverse, uno è al college in America ed è riuscito a venire soltanto oggi, mentre io sono rientrato dopo tanti mesi. Ci sono stati anche un po’ di acciacchi, però ci stiamo divertendo ed è questa la cosa bella: tutti ci teniamo, quindi andiamo avanti“.

La sua stagione è stata sfortunata, soprattutto per quel tremendo infortunio al Challenger di Barletta la scorsa primavera, nel derby contro Ribecai. Come l’ha vissuta?

“È stato un anno un po’ particolare. Purtroppo, dopo la partita con Ribecai, ho fatto una risonanza al piede e ho avuto un problema che mi ha tenuto fuori per tre mesi. Dopo quel periodo, diciamo che anche la testa mi ha chiesto una pausa, oltre al fisico, quindi mi sono preso altri due o tre mesi di riposo. È stata una vita un po’ più normale: mi sono allenato soltanto dal punto di vista fisico, senza mai andare in campo, e ho fatto altre esperienze che non avevo mai vissuto nella mia vita. Sicuramente è stato un anno più dedicato al riposo, ma secondo me ho lavorato molto su me stesso, cercando di ritrovare la vera voglia di stare qui, lottare e stare in campo, perché in parte l’avevo persa”.

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Quali sono i progetti per il futuro?

“Adesso, da qui alla fine dell’anno, l’obiettivo è giocare più partite possibili, ovviamente con calma. La prossima settimana inizierò il primo torneo a Catania, ma senza forzare, perché anche oggi è venuto fuori qualche acciacco. Ho un fisico abbastanza fragile, che richiede attenzione, e devo dargliela: è sicuramente una priorità”.

La stagione della squadra non ha preso una bella piega e la prospettiva dei playout è molto concreta. Avete già iniziato a pensarci?

“Purtroppo, come ho detto, è stato un anno abbastanza particolare. Peccato, perché arrivavamo da una grande stagione, quella dell’anno scorso, mentre quest’anno, per una serie di incastri un po’ sfortunati, ci troviamo in una posizione di classifica che non meritiamo. Ovviamente siamo tutti pronti a dare il massimo”.

Quest’anno ha fatto da sparring partner a Matteo per diverso tempo e lo ha anche affiancato come aiuto coach. Che significato ha avuto questo ruolo?

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“Sicuramente è successo un po’ per caso. Io sono sempre andato in veste di fratello, dando ovviamente anche un aiuto umano. Abbiamo visto che ci trovavamo bene in questo ruolo e mi sono trovato bene anche con il suo team, che è stato molto disponibile ad accettare questa situazione. Siamo stati tanto insieme e fortunatamente siamo riusciti a fare anche tanti tornei, alcuni di buon livello e qualità, quindi questo sicuramente ha aiutato. Mi ci vedo, anzi, è un ruolo in cui mi sono sempre immaginato abbastanza. Di carattere sono una persona a cui piace molto aiutare gli altri ed essere disponibile per le persone a cui tengo. Ovviamente Matteo è la persona a cui tengo di più, quindi è stato abbastanza facile farlo”.

Si vede in queste vesti anche con un giocatore che non sia suo fratello?

“In generale, è un ruolo nel quale mi vedo in futuro, una volta che deciderò di smettere di giocare. È una strada che vorrò sicuramente provare. Mi auguro che Matteo giochi ancora molto a lungo, ma se vorrò intraprendere questo percorso probabilmente lo farò anche con qualcun altro, perché lui ha 30 anni e io non so ancora quando terminerò la mia carriera. Lui purtroppo non giocherà per sempre, quindi, se vorrò fare questo anche in futuro, dovrò pensare anche ad altre possibilità. Spero comunque di riuscire a fare qualcosa ancora insieme a lui, ma tutto dipenderà dal momento in cui deciderò di intraprendere questa strada”.

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A proposito di Matteo, quest’anno non è stato convocato per la Coppa Davis, mentre nella passata stagione fu un grande protagonista. Come l’ha vissuta?

“Dalle dichiarazioni che ha fatto Volandri, credo che la questione delle convocazioni sia ancora aperta e che non si tratti di una scelta definitiva. Ha spiegato di aver effettuato le prime convocazioni in base al ranking, per poi decidere più avanti chi vedrà maggiormente in forma. Potrebbero quindi esserci anche delle modifiche. Io spero che accada e che Matteo possa giocare un altro anno in Coppa Davis, perché è qualcosa di sempre speciale, che dà energia e lascia anche ricordi da raccontare in futuro. Sono momenti che rimangono per sempre. Mi auguro che le convocazioni possano cambiare e credo che Matteo meriti sicuramente di esserci, per tutto quello che ha dato alla Nazionale. Con questo non voglio dire che chi è stato convocato non lo meriti, perché ovviamente la classifica nel tennis è molto giusta e rispecchia il rendimento di un’intera stagione. Vediamo cosa succederà, perché manca ancora un po’ di tempo: ci sono altre settimane di tornei e diverse situazioni da valutare. Poi si vedrà”

Conclude con una riflessione spontanea: “Volevo rivolgere anche un pensiero a Meduri: è venuto da San Francisco venerdì sera e ripartirà domani mattina. Questa è un po’ l’essenza della nostra squadra e sicuramente non è una cosa scontata. Mi faceva piacere sottolinearlo”.

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Ludovico Mauro