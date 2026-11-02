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La Russia perde terreno e il Kazakistan avanza: i nuovi equilibri tennistici dell’ex Urss
Dai talenti russi alla formazione di una generazione nazionale: il progetto di Utemuratov entra in una nuova fase, mentre World Tennis ha appena riconfermato, proprio ad Almaty, la sospensione della federazione russa.
La recente conferma della sospensione delle federazioni russa e bielorussa, votata proprio ad Almaty, restituisce un’immagine emblematica dei nuovi equilibri del tennis postsovietico. Mentre la Russia conserva i suoi campioni ma perde rappresentanza internazionale, il Kazakistan rafforza il proprio ruolo nel circuito, grazie a investimenti e a una strategia di sviluppo iniziata ben prima della guerra in Ucraina. Un’ambizione ricostruita in un approfondimento di CLAY pubblicato in questi giorni.
Mosca e San Pietroburgo: quando la Russia era una tappa del grande tennis
La Russia non è stata soltanto una delle principali fucine di campioni del tennis mondiale. Per oltre trent’anni ha occupato una posizione riconoscibile anche nella geografia del circuito professionistico, ospitando manifestazioni capaci di richiamare alcuni dei migliori giocatori internazionali.
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