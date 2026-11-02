Michele Ribecai: un bel giorno i tornei Open non sono più bastati

Domenica scorsa quando si è concluso il Challenger di Firenze tutti sono giustamente corsi a festeggiare il vincitore Filippo Romano, gran bel talento e soprattutto nostro pupillo, mentre un po’ in disparte rimaneva lo sconfitto di giornata, Michele Ribecai, il ragazzo di casa…oddio quasi di casa perché non vorremmo rivangare antiche rivalità tra fiorentini e lucchesi, guelfi e ghibellini che nei secoli hanno avuto rapporti piuttosto turbolenti, da Castruccio Castracani in poi. Ma che Michele ci fosse rimasto male ci è stato subito chiaro quando ha risposto in maniera molto sintetica al nostro messaggio di incoraggiamento, lui ragazzo dalla battuta pronta e dalla parola pungente tipica dei suoi conterranei. Michele è nato a Lucca 23 anni fa e la racchetta in mano gliela misero babbo e nonno quando di anni ne aveva appena 5, la solita racchetta, nel nostro caso una Babolat Pure Drive, che ha segnato i primi anni di tanti giovani campioni, sogno o incubo a seconda dei casi. Poi Michele è cresciuto, anche se coi suoi 173 cm non ha certo il classico fisico da corazziere che contraddistingue i tennisti di oggigiorno, ed è cresciuto al CT Lucca dove, a parte qualche incursione a Tirrenia, si era creato un nido caldo e accogliente. E questo ha funzionato fino a tre anni fa con Michele che sembrava essere uno di quelli che si accontentano dei tornei Open e di qualche bella figura sui campi vicino casa. Esperienza piuttosto comune a tanti bravi giocatori che vivono male la transizione al professionismo, spaventati dalle tante difficoltà, soprattutto economiche, che vedono di fronte a sé.