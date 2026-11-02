Peng Shuai: il tennis è tornato in Cina, ma sulla sua storia il silenzio continua

Il 2 novembre 2021 Peng Shuai affidò a un post sui social una denuncia destinata a scuotere il mondo del tennis. Il messaggio sparì nel giro di pochi minuti. Cinque anni dopo, a mancare è ancora una risposta alle domande sulla libertà della donna che lo aveva scritto. Peng Shuai oggi ha quarant’anni, due titoli del Grande Slam in doppio alle spalle e un posto nella storia del tennis cinese, ma soprattutto ha una storia rimasta sospesa, sulla quale il mondo della racchetta sembra avere progressivamente smesso di interrogarsi. Quasi fino all’oblio.

Pubblicità

Nel giorno esatto dell’anniversario, anche il Telegraph torna a occuparsi della vicenda. Una storia che nel novembre 2021 mobilitò campioni, federazioni e organizzazioni internazionali, trasformando l’hashtag #WhereIsPengShuai in una domanda rivolta direttamente al governo di Pechino. Oggi i tornei si disputano regolarmente in Cina, gli sponsor sono tornati e le tribune si riempiono. Di Peng, invece, continuano a mancare notizie recenti verificabili in maniera indipendente.

Il 2 novembre 2021: la denuncia

Peng Shuai non era una giocatrice qualunque. Prima tennista cinese a raggiungere il numero uno mondiale in doppio, aveva conquistato Wimbledon nel 2013 e il Roland Garros nel 2014, entrambi insieme a Hsieh Su-wei.

Pubblicità

Il 2 novembre 2021 pubblicò su Weibo un lungo messaggio nel quale accusava Zhang Gaoli, ex vicepremier cinese, di averla costretta ad avere un rapporto sessuale. Il post venne eliminato quasi immediatamente, le ricerche sul suo nome furono censurate e Peng scomparve per settimane dalla scena pubblica.

La reazione internazionale fu immediata. Serena Williams, Naomi Osaka, Novak Djokovic e tanti altri espressero preoccupazione, ma soprattutto fu la WTA, allora guidata da Steve Simon, ad assumere una posizione senza precedenti.

Leggi anche Zheng Qinwen e non solo: tre temi dal WTA 1000 di Pechino

Come raccontava Ubitennis in quei giorni, Simon dichiarò: «Questa situazione è certamente più rilevante di qualsiasi business: le donne vanno rispettate, non censurate».

Pubblicità

Parole alle quali seguirono i fatti. Nel dicembre 2021 la WTA sospese tutte le competizioni in Cina e a Hong Kong, rinunciando a una delle principali fonti di ricavo del circuito femminile.

Le apparizioni e i dubbi mai chiariti

Peng Shuai non è letteralmente scomparsa nel nulla per cinque anni. Sarebbe inesatto raccontarlo così. Dopo le prime settimane di silenzio arrivarono fotografie, filmati e apparizioni pubbliche diffuse soprattutto attraverso canali legati alle autorità cinesi.

Pubblicità

Nel novembre 2021 parlò in videochiamata con Thomas Bach, allora presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Nel febbraio 2022, durante i Giochi invernali di Pechino, concesse un’intervista al quotidiano francese L’Équipe, negando di aver accusato qualcuno di violenza sessuale e parlando di un malinteso.

Il punto, tuttavia, non era soltanto stabilire se Peng fosse viva e in buona salute, ma comprendere se fosse libera di parlare, muoversi e prendere decisioni senza condizionamenti.

Le modalità di quelle apparizioni e l’impossibilità per la WTA di avere un colloquio privato e indipendente con la giocatrice alimentarono interrogativi mai risolti.

Pubblicità

La WTA e il ritorno in Cina: business is business

Il passaggio decisivo arrivò il 13 aprile 2023. Dopo sedici mesi di sospensione, la WTA annunciò il ritorno dei tornei in Cina.

Ubitennis raccontò quella decisione, accompagnata dalle dichiarazioni di Steve Simon: «Siamo convinti che le nostre richieste non saranno accolte, e quindi continuare con la stessa strategia non ha alcun senso».

Pubblicità

Simon assicurò che Peng Shuai non sarebbe stata dimenticata, ma le condizioni originariamente poste dalla WTA, a cominciare da un’indagine indipendente e dalla possibilità di incontrare direttamente la tennista, non erano state soddisfatte.

La scelta di riprendere le competizioni aveva ragioni economiche evidenti. Comprensibile sul piano della sostenibilità finanziaria, assai più difficile da conciliare con i principi rivendicati due anni prima.

Oggi il tennis femminile ha ritrovato stabilmente la strada della Cina. Pechino e Wuhan sono nuovamente appuntamenti importanti del calendario internazionale. Tutto è tornato alla normalità. Tutto, tranne la possibilità di sapere direttamente da Peng Shuai come stia vivendo questi anni.

Pubblicità

Continuare a domandarsi

A riportare la vicenda all’attenzione del tennis internazionale è stato recentemente anche Jon Wertheim, firma di Sports Illustrated. Il giornalista americano ha ricordato di aver chiesto alla WTA informazioni sulle condizioni della tennista.

«Mi dissero, sostanzialmente, che sapevano che si trovava in Cina e che avevano rassicurazioni sul fatto che fosse viva», ha raccontato Wertheim, aggiungendo che gli era stato promesso un aggiornamento nel caso fossero emerse novità. Era il 2023. Da allora, secondo il giornalista, non sono arrivati ulteriori aggiornamenti.

Pubblicità

Sulla vicenda è intervenuta anche Rennae Stubbs, ex numero uno mondiale in doppio: «Credo che la domanda sia ancora questa: dov’è Peng Shuai e come sta? Non l’abbiamo vista. Dovremmo continuare a farci questa domanda».

Parole che riportano la discussione alla sua dimensione originaria. Non una disputa commerciale tra il circuito e il governo cinese, non una battaglia diplomatica. Al centro di tutto continua a esserci una donna che dovrebbe avere la possibilità di raccontare liberamente la propria storia.

Forse Peng Shuai vive serenamente a Pechino, lontana dai riflettori, e desidera soltanto essere lasciata in pace. È una possibilità che non si può escludere e che andrebbe rispettata, ma il rispetto della privacy non può trasformarsi nella rinuncia a ogni verifica indipendente.

Pubblicità

Non esistono elementi pubblici sufficienti per affermare che sia detenuta o sottoposta oggi a specifiche misure restrittive. Allo stesso modo, non esistono verifiche indipendenti recenti che consentano di affermare con certezza che possa esprimersi e muoversi liberamente.

Cinque anni fa il tennis aveva dimostrato di sapersi fermare davanti a una questione più grande dello sport. Poi ha ricominciato a giocare, organizzare tornei, firmare contratti e distribuire montepremi.

Il 2 novembre 2021 la domanda era: dov’è Peng Shuai? A distanza di cinque lunghissimi anni, purtroppo, è ancora la stessa.