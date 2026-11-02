Race to Turin: ultimo scatto per Cobolli, Djokovic lontano ma spera

Manca sempre meno alle ATP Finals 2026, appuntamento di fine anno che eleggerà il ‘Maestro’ della stagione. In 4 sono già certi di presentarsi all’Inalpi Arena – e sarebbero 5 con Jannik Sinner, che ha già annunciato la sua rinuncia – ma in queste settimane che avvicinano all’evento la Race to Turin si sta infiammando come difficilmente era accaduto in passato. Anche perché a tratti la corsa agli ultimi slot assume i contorni di un salto ostacoli. Chi rimane in piedi più a lungo, tra infortuni ed eliminazioni precoci, raggiungerà Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton e Daniil Medvedev.

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