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ATP Finals

Race to Turin: ultimo scatto per Cobolli, Djokovic lontano ma spera

Nonostante l'infortunio a Vienna, Flavio Cobolli rimane in corsa nella Race to Turin per le ATP Finals. Alle sue spalle Arthur Fils e Frances Tiafoe

Fabio Barera · 1 min di lettura Aggiungi su Google
Flavio Cobolli - Lione 2026 (foto Facebook Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes)
Flavio Cobolli - Lione 2026 (foto Facebook Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes)

Manca sempre meno alle ATP Finals 2026, appuntamento di fine anno che eleggerà il ‘Maestro’ della stagione. In 4 sono già certi di presentarsi all’Inalpi Arena – e sarebbero 5 con Jannik Sinner, che ha già annunciato la sua rinuncia – ma in queste settimane che avvicinano all’evento la Race to Turin si sta infiammando come difficilmente era accaduto in passato. Anche perché a tratti la corsa agli ultimi slot assume i contorni di un salto ostacoli. Chi rimane in piedi più a lungo, tra infortuni ed eliminazioni precoci, raggiungerà Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton e Daniil Medvedev.

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Giocatori
Novak DjokovicFlavio Cobolli
Torneo
ATP Finals
Ambito
ATP

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