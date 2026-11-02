Ranking ATP: è il giorno di Zverev, nuovo numero 1 del mondo. Sinner secondo, Cobolli resta sesto

Per anni Alexander Zverev ha avuto quasi tutto. I Masters 1000, le ATP Finals, persino un oro olimpico. Gli mancava però quello che nel tennis finisce per pesare più di ogni altra cosa: vincere uno Slam. Tre finali perse, tante occasioni sfumate e quell’etichetta di eterno incompiuto diventata quasi impossibile da scrollarsi di dosso. Poi è arrivato il 2026, l’anno che ha cambiato la storia del tedesco. Due titoli dello Slam, al Roland Garros e allo US Open, una finale a Wimbledon e una semifinale all’Australian Open. Quanto basta per trasformare una grande carriera in qualcosa di diverso. E per portare Alexander Zverev, da oggi, lunedì 2 novembre, sul trono del tennis mondiale. È il trentesimo numero uno della storia del ranking ATP dal 1973, il secondo tedesco dopo Boris Becker. Un traguardo che arriva a 29 anni, dopo un percorso tutt’altro che lineare e una stagione nella quale i risultati nei tornei più importanti hanno fatto la differenza.

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Certo, il suo 2026 presenta anche qualche contraddizione. Il bilancio contro i Top 10 racconta di appena tre vittorie e nove sconfitte, cinque delle quali contro Jannik Sinner. Ma quello nei tornei del Grande Slam dice esattamente il contrario: 25 partite vinte e appena due perse. E quando si tratta di stabilire chi meriti di guardare tutti dall’alto, difficilmente si può prescindere da ciò che accade nei quattro tornei che contano di più. Gli infortuni di Sinner e Alcaraz hanno inevitabilmente contribuito a disegnare la classifica, ma questo non toglie valore a quanto costruito da Zverev. Perché le occasioni, nel tennis, bisogna anche saperle sfruttare. E questa volta Sascha non se l’è lasciata sfuggire.

La certezza matematica del sorpasso è arrivata giovedì scorso a Vienna, con la vittoria su Tallon Griekspoor. La successiva semifinale persa contro Alex de Minaur non ha cambiato il destino del tedesco, che oggi si presenta al comando con 9.550 punti, cento in più di Sinner (9.450). Sascha diventa così il secondo tedesco a raggiungere la vetta dopo Boris Becker nel 1991, oltre a essere già certo di chiudere la stagione davanti a tutti. Per Jannik si interrompe invece una permanenza di 95 settimane complessive da numero uno, le ultime 29 consecutive. Un regno momentaneamente sospeso dall’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a concludere anticipatamente la stagione.

Come abbiamo già raccontato analizzando la stagione del tedesco, il 2026 ha cambiato le proporzioni della sua carriera. Per anni Zverev è stato considerato il più forte tra i giocatori che non avevano mai vinto uno Slam. Oggi ne ha due in bacheca e guarda tutti dall’alto. Si può continuare a discutere su chi sia il miglior tennista del mondo quando tutti sono in salute, ma il numero uno, da oggi, è Alexander Zverev. E no, non si tratta di una concessione astrale, ma di pieno merito conquistato sul campo: inutile aggiungere altro.

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La Top 20: Alcaraz consolida il podio, Jodar entra nella storia

Alle spalle della coppia di testa, Carlos Alcaraz rafforza il terzo posto con 6.100 punti, grazie al successo nell’ATP 500 di Vienna, dove ha superato Alex de Minaur in finale con un netto 6-1 6-4. Per lo spagnolo si tratta del terzo titolo stagionale nella categoria dopo Doha e Tokyo, con una striscia aperta di 26 vittorie consecutive negli ATP 500. Un rendimento che conferma quanto Alcaraz sia tornato competitivo dopo l’infortunio, pur restando distante dai primi due della classifica.

Posizioni immutate per Ben Shelton, quarto con 4.530 punti e pronto a iniziare la collaborazione con Juan Carlos Ferrero, Daniil Medvedev, quinto, e Flavio Cobolli, sesto. Arthur Fils sale al numero 7, aggiornando il proprio primato personale, mentre Frances Tiafoe e Alex de Minaur guadagnano entrambi una posizione.

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La novità più interessante è però l’ingresso tra i primi dieci di Rafael Jodar, ventenne spagnolo che raggiunge quota 3.209 punti. La sua scalata ha qualcosa di straordinario: appena 287 giorni dal debutto nel circuito maggiore all’ingresso in Top 10, un record nell’era del ranking computerizzato. Ancora più significativo il confronto con Boris Becker: Jodar ha impiegato 217 giorni per passare dalla Top 100 alla Top 10, appena sette in più rispetto al primato stabilito dal tedesco nel 1985.

Appena fuori dai dieci troviamo Novak Djokovic, undicesimo, davanti a Taylor Fritz. Scivola invece di sei posizioni Félix Auger-Aliassime, ora tredicesimo, mentre Jiří Lehečka compie il salto più significativo tra i primi venti, guadagnando sei posti grazie alla finale raggiunta a Basilea, persa contro Valentin Vacherot. Il ceco è ora quindicesimo con 2.580 punti.

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Ranking ATP, top 20

Pos. Giocatore Var. Punti 1 Alexander Zverev (GER) +1 9.550 2 Jannik Sinner (ITA) -1 9.450 3 Carlos Alcaraz (ESP) = 6.100 4 Ben Shelton (USA) = 4.530 5 Daniil Medvedev = 3.860 6 Flavio Cobolli (ITA) = 3.690 7 Arthur Fils (FRA) +1 3.525 8 Frances Tiafoe (USA) +1 3.430 9 Alex de Minaur (AUS) +1 3.410 10 Rafael Jodar (ESP) +1 3.209 11 Novak Djokovic (SRB) +1 3.140 12 Taylor Fritz (USA) +1 3.095 13 Felix Auger-Aliassime (CAN) -6 2.875 14 Tommy Paul (USA) = 2.775 15 Jiri Lehecka (CZE) +6 2.580 16 Jakub Mensik (CZE) = 2.545 17 Alejandro Davidovich Fokina (ESP) -2 2.510 18 Brandon Nakashima (USA) -1 2.375 19 Learner Tien (USA) -1 2.345 20 Francisco Cerúndolo (ARG) -1 2.260

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Gli italiani: Cobolli difende il sesto posto, Berrettini risale. Sonego fuori dai cento

La fotografia del tennis italiano cambia nella parte più alta, dove Sinner lascia il primato mondiale, ma continua a presentare numeri importanti. Sono sette gli azzurri tra i primi cento, due dei quali nella Top 10: Sinner e Flavio Cobolli. Proprio il romano, stabile al numero 6 con 3.690 punti, vive giorni particolarmente delicati. Il ritiro in lacrime contro Matteo Berrettini a Vienna aveva fatto temere il peggio, soprattutto in vista dell’obiettivo dichiarato di qualificarsi per le ATP Finals di Torino. Le prime indicazioni sul risentimento muscolare sono state rassicuranti, ma la prudenza resta fondamentale: la partecipazione al Masters 1000 di Parigi dovrà essere valutata anche in funzione dell’appuntamento di fine stagione.

Alle loro spalle guadagnano terreno Luciano Darderi e Lorenzo Musetti, entrambi in progresso di due posizioni, rispettivamente al numero 21 e al numero 24. Musetti continua a beneficiare della ritrovata fiducia dopo il successo a Lione, mentre Darderi si avvicina nuovamente a una Top 20 che rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella sua crescita. Stabile Matteo Arnaldi al numero 36.

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Chi sorride è Matteo Berrettini, che guadagna cinque posizioni e sale al numero 43. La settimana di Vienna, nonostante le emozioni contrastanti del derby con Cobolli e la successiva sconfitta contro de Minaur, restituisce al romano punti preziosi e soprattutto indicazioni incoraggianti sul piano della competitività.

Resta numero 66 Mattia Bellucci, mentre Lorenzo Sonego perde quindici posizioni, scivola al numero 106 ed esce dalla Top 100. Più indietro Federico Cinà guadagna sei posti e raggiunge la posizione numero 136, Stefano Travaglia sale al 159 e Filippo Romano continua a raccogliere i frutti dei recenti risultati, avanzando fino al numero 240.

Da questa settimana l’attenzione si sposta interamente su Parigi, dove gli italiani proveranno a raccogliere gli ultimi punti importanti della stagione. Per Cobolli il sogno si chiama Torino, per gli altri c’è anche la possibilità di chiudere il 2026 con ulteriori progressi. Con una certezza: il tennis azzurro perde, almeno per il momento, il numero uno del mondo, ma conserva una presenza ai vertici che soltanto pochi anni fa sarebbe sembrata difficile da immaginare.

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Ranking ATP, top 20 italiani