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Sinner celebra Kimi Antonelli dopo il titolo mondiale: “Hai reso felice tutta l’Italia”

"Complimenti alla tua famiglia e a tutto il tuo team, sei campione del mondo!", ha detto Jannik Sinner a Kimi Antonelli

Fabio Barera · aggiornato · 2 min di lettura Aggiungi su Google
Jannik Sinner - Wimbledon 2026 (foto chryslène caillaud @Sport Vision)
Jannik Sinner - Wimbledon 2026 (foto chryslène caillaud @Sport Vision)

Kimi Antonelli è diventato campione del mondo. Grazie al terzo posto nel Gran Premio del Messico 2026, alle spalle di Max Verstappen e Lewis Hamilton, il pilota azzurro ha infatti ottenuto la certezza matematica di concludere questa stagione di Formula 1 al primo posto in classifica. Un risultato storico, a 73 anni di distanza dal successo di Alberto Ascari (ultimo italiano a ottenere questo traguardo), che lo rende anche il più giovane a esserci riuscito con i suoi 20 anni, 2 mesi e 8 giorni.

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Quanto fatto da Kimi Antonelli non è solo di rilevanza assoluta nella Formula 1, ma è anche una pagina di che rimarrà per sempre viva nella storia dello sport italiano. Il segnale più evidente della portata di questa impresa è la reazione di altri atleti azzurri, che si sono immediatamente complimentati con il 20enne di Bologna. Tra questi Valentino Rossi, Marco Bezzecchi e soprattutto Jannik Sinner, che gli ha mandato un messaggio su ‘Instagram’: “Kimi, sei il nuovo campione del mondo ed è davvero fantastico. Quindi complimenti alla tua famiglia e, naturalmente, a tutto il tuo team. Hai reso tutto il Paese davvero felicissimo: goditi questo bellissimo momento. Ciao ciao, ci vediamo molto presto”. Sinner, come noto, è un grande appassionato di Formula 1 e in passato ha avuto modo di instaurare un bel rapporto con il neo campione del mondo. Proprio Jannik e Kimi sono probabilmente i volti migliori dello sport italiano, in attesa del ritorno in campo dell’azzurro, da oggi non più numero uno del mondo.

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