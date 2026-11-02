WTA Hong Kong: Venus Williams perde ancora, ok Sakkari e Boulter

Le WTA Finals sono alle porte, ma mentre la nuova sede di Indian Wells si prepara ad ospitare l’ultimo grande evento dell’anno, il circuito femminile non conosce sosta e lo swing asiatico continua. Dopo Guanghzhou e Tokyo, con Paolini ed Errani vincitrici nel doppio, è la volta dei WTA 250 di Chennai e Hong Kong. Se la giornata inaugurale della competizione indiana è stata totalmente compromessa dall’incedere della pioggia, arrivano i primi verdetti per quanto concerne la regione amministrativa speciale cinese. Venus Williams non vuol sentir parlare di ritiro, ma la sette volte campionessa Slam perde il derby USA contro Mary Stoiana e incappa nella diciassettesima sconfitta consecutiva. Avanzano, invece, Katie Boulter, Claire Liu, Aliaksandra Sasnovich, Maria Sakkari e Wang Xinyu.

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I risultati della prima giornata: Sakkari e Boulter al secondo turno, out Williams

Leylah Fernandez è l’unica vincitrice del torneo presente nel tabellone quest’anno e attende di fare il suo esordio contro Sofia Kenin. Chi ha sfiorato il trofeo nel 2024, invece, ha già bagnato con una vittoria il suo esordio nel main draw: Katie Boulter. La britannica, sconfitta in finale da Diana Shnaider, soffre solo nel secondo parziale, ma ha la meglio su Viktorija Golubic 6-2 7-6(2) in un’ora e quarantotto minuti di gioco. Arriva senza alcun tipo di patema, invece, la vittoria di Maria Sakkari su Carol Young Lee. La n.4 del seeding liquida l’americana 6-1 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Stessa storia per Aliaksandra Sasnovich, con la tennista bielorussa a sbarazzarsi 6-3 6-2 di Katie Volynets.

Oltre al derby, l’unico sorriso USA giunge da Claire Liu, con la classe 2000 a non lasciare set nel facile 6-2 6-4 con cui elimina la russa Tatiana Prozorova. Solo due game per la wild card di casa Adithya Karunaratne che si arrende 6-1 6-1 alla cinese Wang Xinyu. Ormai non fa più notizia, ma lascia ancora aperto il dibattito, l’ultima delle diciassette sconfitte messe in fila da Venus Williams. La classe 1980, in tabellone una volta ancora come wild card, viene battuta dalla connazionale Mary Stoiana 6-2 6-3 in appena settantotto minuti di gioco senza vedere l’ombra di una palla break, testimonianza lampante di come il risultato non sia mai stato in bilico. L’ex n.1 al mondo non trova il successo da ormai 15 mesi, dal 23 luglio 2025 quando sconfisse 2-1 Peyton Stearn.