ATP Parigi: anche Davidovich Fokina e Tsitsipas danno forfait, come cambia il tabellone

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Non solo Flavio Cobolli e Alexander Blockx. Il Rolex Paris Masters perde anche Alejandro Davidovich Fokina e Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo – nell’ottavo di Daniil Medvedev – avrebbe dovuto esordire contro la giovane wild card di casa Moise Kouame, che ora se la vedrà con il ripescato portoghese Nuno Borges. Il greco, invece, avrebbe dovuto sfidare il mancino statunitense Learner Tien, il quale adesso sarà opposto al lucky loser paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, battuto da Lorenzo Sonego nelle qualificazioni.

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Alejandro Davidovich Fokina and Stefanos Tsitsipas have withdrawn from this year's tournament. Nuno Borges and Adolfo Daniel Vallejo will replace them, respectively.



We wish them all the best in their recovery 💙#RolexParisMasters pic.twitter.com/4LLtbyRxMW — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 3, 2026

Davidovich Fokina: no Torino, sì Bologna. Tsitsipas chiude il 2026

Terminano qui le già flebili speranze di Davidovich Fokina di qualificarsi per le ATP Finals. Per avere una chance di andare a Torino, l’iberico avrebbe dovuto vincere il suo secondo Masters consecutivo, dopo il sigillo conquistato a Shanghai. In un 2026 che l’ha visto raggiungere gli ottavi a Wimbledon, ma che soprattutto gli ha regalato i suoi primi tre titoli ATP della carriera – i 250 sull’erba di Maiorca e sul cemento di Chengdu, oltre che il 1000 di Shanghai sempre sul duro -, Alejandro ha anche perfezionato il best ranking al numero 13. Ora, dopo un po’ di riposo, dal 24 novembre è atteso a Bologna per le finali di Coppa Davis con la Spagna.

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Discorso diverso, invece, per Tsitsipas. L’ellenico non è iscritto al 250 di Stoccolma la settimana prossima. A meno di wild card dell’ultimo minuto, la sua stagione termina qui. In estate l’ex top 3 greco aveva rischiato di uscire dalla top 100. Grazie però al titolo 250 sul rosso di Gstaad, agli ottavi sul duro all’aperto dello US Open e di Shanghai, e alla semifinale sul cemento indoor ad Almaty, Tsitsipas è tornato al numero 34 del mondo. Ovvero, a un passo dal garantirsi una testa di serie per il prossimo Australian Open, dove raggiunse la finale nel 2023.

Oltre ai ritiri già citati, ricordiamo che il 1000 di Parigi dovrà fare a meno anche di altri protagonisti della racchetta, tutti alle prese con infortuni. In primis il secondo classificato dell’edizione 2025, il canadese Felix Auger-Aliassime; il semifinalista uscente, il kazako Alexander Bublik; il ceco Jakub Mensik e il brasiliano Joao Fonseca.

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