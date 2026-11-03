ATP Parigi, Berrettini: “Il tie-break è stato più faticoso di tutta la partita. Con Humbert sarà un’altra battaglia”

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ATP Parigi · Secondo turno 1° set Matteo Berrettini 43 Ugo Humbert 38 Statistiche e andamento

L’entusiasmo delle prime volte. Se sulla terra parigina del Roland Garros si era spinto due volte sino ai quarti di finale, il cemento della Ville Lumière non è mai stato generoso con Matteo Berrettini. Ma la rinascita di The Hammer passa anche da questi tabù infranti. L’azzurro è protagonista di un grande esordio all’ATP 1000 di Parigi, dove in sede Bercy aveva rimediato tre sconfitte in altrettante partecipazioni, uscendo vincitore da un’autentica battaglia da tre set contro Brandon Nakashima. Tanta fatica e tanto cuore per avere la meglio sull’americano, con lo sguardo rivolto già al secondo turno dove affronterà Ugo Humbert con cui è in vantaggio 3-2 nei confronti diretti.

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“Con Bercy non ho mai avuto un gran feeling”

Intercettato dalle telecamere di Sky a fine match, Matteo ha esternato il suo mood dopo la sfida con Nakashima sottolineando la bolgia della Defense Arena e le caratteristiche del terreno di gioco: “Grande emozione. E’ la prima volta che vinco una partita in questo torneo, doppia felcità. E’ stata una partita durissima, si è giocata su pochi punti. Ho giocato un grande tie break, nei momenti importanti non mi sono scomposto. E’ stato molto bello, con un tifo pazzesco. Con Bercy non ho mai avuto un grandissimo feeling. Qui sicuramente però si nota la differenza con Vienna. Il campo è molto più liscio, la palla scivola molto di più e le palle sono molto lente. C’è una grossa differenza tra le palle e il campo, però alla fine ci adattiamo. Ho giocato bene, lui ha servito molto bene per cui era difficile creare in risposta però sono contento. Il tie break è stato più faticoso di tutta la partita”

Matteo guarda già al prossimo rivale francese: “Su questi campi è un avversario complicato”

Il primo successo nel 1000 parigino è una grande iniezione di fiducia in vista della sfida con Humbert che Berrettini conosce benissimo, sarà il loro sesto incontro, e spiega le insidie del secondo turno contro il padrone di casa: “E’ un giocatore che in queste condizioni si trova molto bene. Gioca in casa e qui ha sempre giocato bene, su questi campi è un avversario complicato per cui sarà una grande battaglia. Adesso è tempo di recuperare e godersi questa vittoria che non è scontata. Se gioco così e servo così, avrò le mie chance”

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